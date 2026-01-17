Australian Open "cháy rực" ngày khai màn: 9 trận thư hùng không thể bỏ qua

Vào ngày 18/1, Australian Open 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Melbourne Park. Ngay từ vòng 1, người hâm mộ đã được “đãi tiệc” với hàng loạt cặp đấu đỉnh cao, dự báo cân tài cân sức.

Dù Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic sẽ ra quân với những trận đấu được chờ đợi, nhưng tâm điểm ngày khai màn lại nằm ở 9 trận đấu dưới đây, những cuộc chạm trán hứa hẹn rất hấp dẫn ở Australian Open 2026.

Mboko là ngôi sao trẻ đáng chú ý

1. Victoria Mboko (hạt giống số 17) - Emerson Jones (WC)

Đây là màn so tài giữa hai “viên ngọc thô” của tennis nữ. Mboko lần đầu dự Australian Open nhưng đã được xếp hạt giống nhờ thứ hạng cao. Trong khi đó, Emerson Jones nhận suất đặc cách (wild card - vé mời đặc biệt của ban tổ chức) cho tay vợt chủ nhà. Lợi thế kinh nghiệm nghiêng về Mboko, nhưng sức trẻ và áp lực “không có gì để mất” có thể giúp Jones tạo nên bất ngờ.

2. Alexander Bublik (hạt giống số 10) - Jenson Brooksby

Bublik đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp, lần đầu góp mặt trong top 10 ATP. Tuy nhiên, Brooksby nổi tiếng với lối chơi chắc chắn, ít mắc lỗi, kiểu đối thủ rất dễ “bào mòn” những tay vợt đánh cảm hứng như Bublik. Đây là trận đấu đòi hỏi hạt giống số 10 phải duy trì sự ổn định suốt cả trận.

3. Olga Danilovic - Venus Williams (WC)

Venus Williams trở lại Australian Open lần thứ 22 trong sự nghiệp, một cột mốc hiếm có ở tennis hiện đại. Ở tuổi 45, huyền thoại người Mỹ không còn tốc độ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu Grand Slam vẫn là vũ khí lợi hại. Danilovic trẻ hơn, sung sức hơn, song phong độ gần đây không quá ổn định, mở ra cơ hội cho một khoảnh khắc cổ tích.

Trận đấu cân tài cân sức giữa Berrettini (bên phải) và De Minaur (bên trái)

4. Matteo Berrettini - Alex de Minaur (hạt giống số 6)

Đây được xem là “trận cầu đinh” của vòng 1. De Minaur là niềm hy vọng số một của chủ nhà Úc, trong khi Berrettini từng là cựu số 6 thế giới, vào bán kết Australian Open và chung kết Wimbledon. Dù phong độ hiện tại ủng hộ de Minaur, sức mạnh giao bóng và cú thuận tay của Berrettini luôn đủ khả năng tạo địa chấn.

5. Barbora Krejcikova - Diana Shnaider (hạt giống số 23)

Krejcikova, hai lần vô địch Grand Slam đơn nữ, rơi vào nhóm tay vợt không được xếp hạt giống, trở thành “lá thăm tử thần”. Shnaider trẻ trung, tiềm năng lớn, nhưng thiếu kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Nếu thể lực đảm bảo, Krejcikova vẫn là đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

6. Ben Shelton (hạt giống số 8) - Ugo Humbert

Cuộc đối đầu của hai tay vợt thuận tay trái với phong cách tấn công mạnh mẽ. Shelton từng vào bán kết Australian Open 2025 và đang lấy lại thể trạng tốt nhất. Humbert xếp ngoài top 30 nhưng từng vào vòng 4 tại Melbourne, đủ sức kéo hạt giống số 8 vào một trận đấu căng thẳng.

Khán giả WTA rất chờ đợi trận đấu giữa Mirra và đàn chị Donna

7. Mirra Andreeva (hạt giống số 8) - Donna Vekic

Andreeva là đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ, sở hữu lối chơi hiện đại, giàu tốc độ. Vekic, dù tụt sâu trên bảng xếp hạng, vẫn là cựu á quân Wimbledon và HCB Olympic. Kinh nghiệm trận mạc của Vekic đối đầu sức trẻ Andreeva tạo nên thế trận rất khó lường.

8. Karen Khachanov (hạt giống số 15) - Alex Michelsen

Khachanov từng vào bán kết Australian Open 2023 nhưng phong độ Grand Slam gần đây thiếu ổn định. Michelsen, tay vợt trẻ người Mỹ, từng loại chính Khachanov tại Melbourne năm ngoái. Cuộc tái đấu này mang đậm tính “ân oán” và tiềm ẩn khả năng lặp lại kịch bản cũ.

Bencic dự báo gặp nhiều khó khăn khi chạm trán tay vợt Anh, Boulter

9. Katie Boulter - Belinda Bencic (hạt giống số 10)

Bencic vừa gây ấn tượng mạnh tại United Cup (giải đồng đội nam/nữ mở màn mùa giải) và được đánh giá là ứng viên tiến sâu. Tuy nhiên, Boulter, vào vòng chính nhờ suất thay thế là VĐV sở hữu những cú đánh bóng rất nặng, bước vào giải với ít áp lực hơn, sẵn sàng tạo bất ngờ.