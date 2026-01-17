Nóng nhất thể thao sáng 17/1: 12 sao vắng mặt, quan chức Úc mở rộng sốc nặng

12 tay vợt hàng đầu vắng mặt Australian Open 2026

Australian Open 2026 khởi tranh cuối tuần này nhưng đã sớm đón nhận tin không vui khi hàng loạt ngôi sao xác nhận vắng mặt. Giải Grand Slam đầu tiên trong năm diễn ra từ ngày 18/1 đến 1/2 tại Melbourne Park, với tổng quỹ thưởng kỷ lục 55,7 triệu bảng. Theo tiết lộ của tờ Daily Express, các quan chức tổ chức giải Australian Open 2026 rất sốc khi giải đấu vắng mặt tới 12 ngôi sao.

Jack Draper không dự Australian Open 2026

Nhiều tên tuổi lớn rút lui vì chấn thương, khiến cục diện giải đấu bị xáo trộn đáng kể. Nổi bật là tay vợt số 1 Vương quốc Anh Jack Draper, người tiếp tục điều trị chấn thương tay kéo dài từ cuối năm 2025 và không muốn mạo hiểm tái phát ở thời điểm đầu mùa.

Bên cạnh Jack Draper, nội dung đơn nam Australian Open 2026 còn thiếu vắng Holger Rune và Arthur Fils. Rune gặp chấn thương gân Achilles hồi tháng 10 năm ngoái và vẫn chưa kịp bình phục, dù vẫn nằm trong top 20 thế giới. Trong khi đó, Arthur Fils buộc phải rút lui vì rạn xương do áp lực ở lưng và đã bị gạch tên khỏi danh sách bốc thăm.

Sabalenka nhận cảnh báo "đặc biệt nghiêm trọng"

Dù được xem là ứng viên số một cho chức vô địch Australian Open 2026, Aryna Sabalenka vẫn được cảnh báo rằng hành trình lên ngôi của cô sẽ không hề dễ dàng. Cựu tay vợt Laura Robson nhận định Elena Rybakina là mối đe dọa lớn nhất với Sabalenka, đặc biệt sau khi tay vợt người Kazakhstan đăng quang WTA Finals hồi tháng 11.

Robson cho rằng Rybakina đang đạt phong độ di chuyển và phòng ngự tốt nhất sự nghiệp. Lối chơi của Rybakina rất phù hợp với mặt sân nhanh tại Melbourne Park và hoàn toàn có thể tái hiện kịch bản chung kết năm 2023.

Sếp Red Bull lo lắng, kêu gọi kiên nhẫn trước mùa F1 năm 2026

Trước thềm mùa giải F1 năm 2026, giám đốc đội đua Red Bull - ông Laurent Mekies đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ “kiên nhẫn trong những tháng đầu”, khi đội đua này lần đầu sử dụng động cơ tự phát triển cùng đối tác Ford.

Dù Max Verstappen giành 8 chiến thắng chặng trong năm 2025 và Red Bull vẫn là thế lực thống trị kỷ nguyên ground-effect, đội đua Áo trắng tay ở cả hai danh hiệu vô địch. Bước sang 2026, sự xuất hiện của các động cơ mới từ Audi, Honda, Red Bull và đội đua mới Cadillac hứa hẹn sẽ đảo lộn trật tự quen thuộc của làng F1.

McGregor quyết tâm tái xuất tại UFC White House

Conor McGregor khẳng định anh không quá bận tâm đến việc có đối đầu Michael Chandler hay không, sau khi Chủ tịch UFC Dana White bác bỏ khả năng tái đấu giữa hai võ sĩ.

McGregor, người chưa thượng đài kể từ chấn thương gãy chân năm 2021, đang hướng đến màn trở lại sau 5 năm vắng bóng tại sự kiện UFC White House dự kiến diễn ra ngày 14/6. Dù Chandler từng được xem là đối thủ tiềm năng, McGregor nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của anh là góp mặt tại sự kiện mang tính biểu tượng này, bất chấp việc UFC chưa chính thức xếp cặp đấu.