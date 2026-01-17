Dự đoán tỷ số MU - Man City: HLV Carrick ra mắt, đấu trí với Pep Guardiola

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua MU Hạng 7 21 8 8 5 36 32 Man City Hạng 2 21 13 4 4 45 19

🎯Phong độ của MU và Man City

Nhiệm vụ ưu tiên của Carrick là vực dậy tinh thần toàn đội, trong bối cảnh MU không biết mùi chiến thắng dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher (hòa 1, thua 1) và đã bị loại khỏi FA Cup ngay ở vòng đầu tiên sau khi để thua Brighton.

MU (áo đỏ) tiếp Man City trên sân nhà

Điều đó đồng nghĩa mùa này MU chỉ chơi tối đa 40 trận – con số thấp nhất trong hơn một thế kỷ – khiến mục tiêu giành vé dự UEFA Champions League trở nên tối quan trọng. Trước vòng đấu này, họ kém top 5 đúng 1 điểm, dù chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 4, thua 2).

Hy vọng chưa hẳn đã tắt, nhưng việc chỉ có 1 chiến thắng trong 6 trận sân nhà gần đây (hòa 3, thua 2) rõ ràng không mang lại nhiều sự tự tin cho "Quỷ đỏ". Đây là bối cảnh thực sự khó khăn để HLV Michael Carrick ra mắt trong vai trò HLV tạm quyền từ nay đến cuối mùa.

Ở chiều ngược lại, bầu không khí tại nửa xanh thành Manchester tích cực hơn rất nhiều. Chiến thắng 2-0 trên sân Newcastle ở League Cup giữa tuần giúp Man City duy trì tham vọng chinh phục danh hiệu trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, trọng tâm giờ đây dồn về Premier League, nơi "Man xanh" đã hòa 3 vòng đấu liên tiếp.

Việc đánh rơi 4 điểm từ những thế dẫn bàn trong hai vòng gần nhất – chỉ kém 1 điểm so với tổng số họ đánh mất ở 19 trận trước đó – chắc chắn khiến Pep Guardiola không hài lòng. Dẫu vậy, chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 3), trong đó có 6 trận sân khách (thắng 5, hòa 1), đủ để Man City tự tin tìm lại quỹ đạo chiến thắng.

5 trận gần nhất Man City đối đầu MU ở Ngoại hạng Anh Ngày thi đấu Kết quả thi đấu 29/10/2023 MU 0-3 Man City 3/3/2024 Man City 3-1 MU 15/12/2024 Man City 1-2 MU 6/4/2025 MU 0-0 Man City 14/9/2025 Man City 3-0 MU

🤝Lịch sử đối đầu Man City và MU

Trong dòng chảy lịch sử bóng đá Anh, derby Manchester luôn được xếp vào nhóm những màn đối đầu lâu đời, khốc liệt và giàu cảm xúc bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, Manchester United và Manchester City đã so tài tổng cộng 197 lần, bắt đầu từ cuộc chạm trán đầu tiên vào năm 1891, cách đây 135 năm.

Derby Manchester luôn là trận đấu đặc biệt

Ở 197 lần đối đầu đó, MU đang chiếm ưu thế với 80 chiến thắng, 54 trận hòa và nhận 63 thất bại trước Man City. Dẫu vậy, Man City bước vào derby lần này với tâm thế hoàn toàn khác.

Quá khứ không còn là gánh nặng với “The Citizens”, khi họ hiểu rằng MU đã không còn ở vị thế thống trị bóng đá Anh như trước. Trong khi đó, chính Man City đã vươn mình trở thành một thế lực hàng đầu, khác xa hình ảnh lép vế trước “Quỷ đỏ” cách đây hơn hai thập kỷ.

Xét trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, không đội nào thắng nhiều trận sân khách trước MU hơn Man City (9 trận). Chỉ Liverpool (41 bàn) ghi nhiều bàn tại Old Trafford hơn Man City (37 bàn). Ở lượt đi, MU thua đậm 0-3 và đã tịt ngòi ở 4/5 lần gần nhất tiếp Man City tại Ngoại hạng Anh.

📊Kết quả thi đấu 5 trận gần nhất của Man City và MU

MU Man City MU 1-2 Brighton Newcastle 0-2 Man City Burnley 2-2 MU Man City 10-1 Exeter Leeds 1-1 MU Man City 1-1 Brighton MU 1-1 Wolves Man City 1-1 Chelsea MU 1-0 Newcastle Sunderland 0-0 Man City

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo MU Mbeumo - 6 Fernandes - 5 Sesko - 4 Fernandes - 8 Dorgu - 3 Diallo - 2 Man City Haaland - 20 Foden - 7 Reijnders - 5 Cherki - 7 Haaland - 4 Doku - 4

* Ngôi sao nổi bật

MU

1) Bryan Mbeumo: Đẳng cấp của Mbeumo không có gì phải bàn cãi khi anh là 1 trong những ngôi sao ghi nhiều bàn nhất cho Brentford ở mùa bóng trước. Cầu thủ này có tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiến tạo ấn tượng.

Màn trình diễn của Mbeumo từ đầu mùa đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của các nhà chuyên môn và người hâm mộ "Quỷ đỏ". Giai đoạn vừa qua, Mbeumo bận tham dự CAN Cup 2025. Nay ngôi sao của ĐT Cameroon đã trở lại và anh sẽ là một trong những niềm hy vọng của "Quỷ đỏ".

Mbeumo trở lại, tăng cường sức mạnh cho hàng công MU

2) Bruno Fernandes: Tiền vệ Fernandes trong nhiều mùa giải đã qua luôn là ngôi sao hàng đầu của MU. Số lượng bàn thắng và kiến tạo mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt được luôn ở mức cao so với các đối thủ còn lại.

Chỉ có điều, sự trở lại của Fernandes sau chấn thương có phần gấp gáp, khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha chưa chơi tốt ở trận gặp Brighton mới đây. Mùa này, Fernandes vẫn là ngôi sao tấn công hàng đầu của MU với 5 bàn thắng và 8 đường kiến tạo, dù phần lớn thời gian bị HLV Amorim xếp đá tiền vệ trung tâm.

3) Benjamin Sesko: Bản hợp đồng 74 triệu bảng của MU gặp khó trong giai đoạn đầu mùa. Nhưng ở các trận gần đây, chân sút người Slovenia đã chơi ấn tượng hơn rất nhiều. Sesko đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất, với cú đúp vào lưới Burnley cùng 1 pha lập công trước Brighton ở FA Cup. Trận này, Sesko có cơ hội để ghi dấu ấn và chứng minh rằng anh có tài năng để so kè với Erling Haaland.

Man City

1) Erling Haaland: Đẳng cấp của Erling Haaland đã được khẳng định trên mọi mặt trận. Tiền đạo người Na Uy hiện là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới với sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật.

Mang áo số 9 của Man City, Haaland luôn là cơn ác mộng với mọi hàng thủ bởi khả năng dứt điểm đa dạng và bản năng săn bàn cực bén trong vòng cấm. Mùa này, Haaland đã ghi đến 20 bàn, tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Haaland hướng đến mục tiêu ghi bàn vào lưới MU

2) Jeremy Doku: Cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku ngày càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong màu áo Man City. Với những pha bứt tốc và đột phá đầy táo bạo ở cánh trái, tiền vệ người Bỉ luôn khiến hàng thủ đối phương phải “xoay như chong chóng”. Không chỉ giỏi quấy phá, Doku còn cực kỳ lợi hại ở những đường chuyền – từ căng sệt chính xác cho đến các pha tạt bóng bổng nguy hiểm.

3) Antoine Semenyo: Cầu thủ sinh năm 2000 cập bến Etihad với bản thành tích ấn tượng: 10 bàn thắng sau 20 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh 2025/26, chỉ đứng sau Igor Thiago và người đồng đội mới Erling Haaland. Bên cạnh khả năng săn bàn, Semenyo còn nằm trong nhóm cầu thủ dứt điểm nhiều nhất giải với 49 cú sút, đồng thời xếp thứ ba về số pha dứt điểm trúng đích (27), cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn lên mặt trận tấn công.

Manchester City kỳ vọng Semenyo sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Haaland – chân sút đang sở hữu hiệu suất lập công cao nhất Premier League mùa này. Tuy nhiên, sức hút của Semenyo với HLV Pep Guardiola không chỉ nằm ở số bàn thắng, mà còn là sự đa dạng trong cách tham gia tấn công, khả năng di chuyển linh hoạt và đóng góp toàn diện cho lối chơi chung.

⚽Phân tích lối chơi

MU Man City Điểm mạnh - Ghi bàn từ đá phạt trực tiếp, cướp bóng từ đối thủ, tạo cơ hội từ đường chuyền xuyên tuyến, phản công. - Kiểm soát bóng tốt, khả năng giành lại bóng ngay sau khi mất tốt, lối chơi đa dạng. Hàng tiền đạo cực mạnh, sắc bén. Điểm yếu - Khả năng dứt điểm bóng sống, phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm. Khả năng chống bóng bổng kém, đặc biệt là phạt góc. - Dễ bị đối thủ phản công. Các vòng đấu gần đây hàng tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội, dẫn tới các kết quả hòa đáng tiếc.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra MU thắng 20% Hòa 35% Man City thắng 45%