Năm thứ 3 của kỷ nguyên "Sincaraz" bắt đầu: Tay vợt nào ngáng chân 2 siêu sao?

Chỉ mới hai mùa giải trôi qua, nhưng kỷ nguyên Sincaraz (viết gộp tên Sinner và Alcaraz) đã kịp viết lại trật tự của ATP Tour. Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, 24 và 22 tuổi chia nhau tám Grand Slam gần nhất, bốn danh hiệu mỗi người, và bỏ xa phần còn lại theo cách tàn nhẫn đến khó tin.

Sincaraz thống trị quần vợt 2 mùa giải gần nhất

Bảng điểm năm 2025 nói tất cả, Alcaraz kết thúc mùa với 12.050 điểm, Sinner theo sát ở mốc 11.500, trong khi người xếp thứ ba là Alexander Zverev… chỉ có 5.160. Nếu đây là một cuộc đua trên đường piste, họ đã “chấp vòng” phần còn lại của thế giới.

Trong bối cảnh "BIG 3" lùi dần vào dĩ vãng, tennis nam gần như không có thời gian để hoài niệm. Alcaraz đem lại thứ cảm xúc bùng nổ, phóng khoáng kiểu Federer - Nadal, còn Sinner lại lạnh lùng, chuẩn xác như Djokovic thời đỉnh cao. Hai thái cực ấy không chỉ thay thế "BIG 3", mà còn tạo ra một cặp song mã mới, khiến ATP bước sang năm thứ ba của “kỷ nguyên Sincaraz” với nhiều háo hức.

Những đỉnh núi mới sau Roland Garros lịch sử

Chung kết Roland Garros 2025 giữa họ, kéo dài hơn năm tiếng đã sớm được xếp vào hàng kinh điển. Một trận đấu năm set, nơi cả hai chơi thứ tennis ở ngưỡng giới hạn, như Borg - McEnroe năm 1980 hay Federer - Nadal năm 2008. Điều thú vị là họ đã không dừng lại ở đó, từng gặp nhau ở những năm set khác, từng đẩy nhau tới tận 2h50 sáng ở US Open 2022, và đủ khả năng làm điều tương tự trong tương lai.

Điểm then chốt, cả hai không có “tử huyệt”. Họ chơi tốt trên mọi mặt sân, đang bước vào độ chín sự nghiệp và đều chỉ còn thiếu một mảnh ghép cho Career Grand Slam (sưu tập 4 Grand Slam khác nhau), Alcaraz cần Australian Open, Sinner cần Roland Garros. Động lực ấy đủ lớn để năm 2026 có thể chứng kiến họ gặp nhau tám, chín, thậm chí mười lần, mỗi trận đều có thể trở thành “match of the year”.

Alcaraz (bên trái) và Sinner (bên phải) tạo ra trận kinh điển ở Roland Garros 2025 và giờ họ cần vượt qua nó

Khi những nhà vô địch biết… tự thay đổi

Alcaraz và Sinner không chỉ mạnh, họ còn biết học. Sau khi thua Sinner ở chung kết Wimbledon 2025, Alcaraz nhận ra vấn đề nằm ở cú giao bóng hai, nơi anh bị đối thủ đánh phủ đầu quá nhiều. Chỉ vài tuần sau, tại US Open, Alcaraz sửa ngay điểm yếu đó và đòi lại danh hiệu.

Đến lượt Sinner. Sau thất bại ở New York, tay vợt người Ý thừa nhận cần làm lối chơi linh hoạt hơn để đối phó với sự đa dạng của Alcaraz. Và anh thực sự làm được, khi thắng hai set sít sao ở ATP Finals cuối mùa. Dù Alcaraz đang dẫn đối đầu 10-6, nhưng không ai bước ra sân với tư cách “kèo trên” rõ rệt. Sự cân bằng ấy chính là mỏ vàng cho chất lượng chuyên môn của các trận Sincaraz trong năm 2026.

Một người đổi thầy, một người giữ vững hậu phương

Bước sang mùa giải mới, cán cân có một thay đổi quan trọng, Carlos Alcaraz chia tay Juan Carlos Ferrero người đã đồng hành cùng anh suốt bảy năm, từ ngày vô danh tới vị trí số 1 thế giới. Lý do thật sự vẫn chưa được làm rõ, nhưng sự đổ vỡ này đến đúng thời điểm nhạy cảm nhất: Australian Open, giải Grand Slam duy nhất Alcaraz chưa từng vào bán kết.

Phong độ của Alcaraz hậu chia tay HLV Ferrero vẫn là dấu hỏi

Ngược lại, Jannik Sinner lại có tin vui khi Darren Cahill đồng ý ở lại thêm một năm. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà vô địch hai lần liên tiếp tại Melbourne sẽ bước vào Australian Open 2026 với sự ổn định tuyệt đối trong ê-kíp. Nếu phải chọn ra người “dễ thở” hơn ở thời điểm khởi đầu mùa giải, đó chắc chắn là Sinner.

Có ai đủ sức chen chân vào cuộc chơi của hai người?

Wimbledon và US Open 2025 dù vẫn là các trận chung kết Sinner vs Alcaraz, không còn đạt tới ngưỡng siêu kinh điển như Roland Garros. Câu hỏi được đặt ra, liệu ATP có cần một “Djokovic mới” để phá vỡ thế song mã này?

Jack Draper, tay vợt người Anh đã từng thắng cả Sinner lẫn Alcaraz và lần đầu lọt top 10 năm 2025, dù chấn thương cánh tay khiến anh lỡ hẹn tại Melbourne 2026.

Draper chưa thể phá bĩnh Sincaraz tại Australian Open 2026, nhưng là đối thủ khó chịu ở các sự kiện tiếp theo

Ben Shelton, mới 23 tuổi, sở hữu cú giao bóng và thuận tay đủ mạnh để “đánh gục” bất cứ ai trong một, hai set. Xa hơn là Taylor Fritz, Tommy Paul hay lớp trẻ như Holger Rune, Joao Fonseca, Flavio Cobolli.

Họ có thể không đủ sức soán ngôi, nhưng hoàn toàn có thể là “vật cản”, làm lệch nhịp một trận chung kết "Sincaraz" quen thuộc.

Kỷ nguyên chưa có hồi kết

Alcaraz cần thời gian để thích nghi với cuộc sống không còn Ferrero, trong khi Sinner bước vào năm 2026 với sự hậu thuẫn quen thuộc từ Cahill và vị thế ông vua sân cứng tại Melbourne. Nhưng nhìn tổng thể, không có lý do gì để tin rằng kỷ nguyên Sincaraz sắp khép lại.

ATP đang sống trong thời đại của hai siêu sao, một người bùng nổ, một người lạnh lùng và câu hỏi lớn của mùa giải mới không phải là “ai thay thế họ”, mà là, ai đủ sức đứng ra ngáng chân họ, dù chỉ một lần, trên hành trình chinh phục thêm những đỉnh núi mới?