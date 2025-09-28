Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ngỡ ngàng Ten Hag lọt nhóm ứng viên thay Amorim, cơ hội tái hợp MU ra sao?

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Erik Ten Hag
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Erik Ten Hag bất ngờ được nhà cái đặt tỷ lệ cược về khả năng trở lại MU thay thế Ruben Amorim.

   

🔴 Amorim và sự thất vọng tại Old Trafford

Chỉ gần 1 năm sau khi tiếp quản vị trí HLV trưởng MU từ Erik ten Hag, Ruben Amorim đang đối mặt với áp lực nặng nề khi thành tích thi đấu của "Quỷ đỏ" sa sút thảm hại. Trải qua 6 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2025/26, đội chủ sân Old Trafford chỉ giành 2 chiến thắng, xếp thứ 14.

Vì vậy, dư luận có lí do hoài nghi về khả năng thích nghi với Ngoại hạng Anh và tính hiệu quả của chiến thuật 3 hậu vệ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha xây dựng. Theo nguồn tin từ Sportscasting, ban lãnh đạo MU do Sir Jim Ratcliffe dẫn đầu đang cân nhắc nghiêm túc việc thay đổi HLV, và danh sách gồm 22 ứng viên đã được liệt kê cùng tỷ lệ cược tương ứng.

Ngỡ ngàng Ten Hag lọt nhóm ứng viên thay Amorim, cơ hội tái hợp MU ra sao? - 1

Ten Hag, Solskjaer lọt vào nhóm 22 ứng viên có thể thay thế Amorim, dù khả năng không cao

🔁 Erik ten Hag bất ngờ trở lại danh sách ứng viên

Một trong những cái tên gây bất ngờ nhất danh sách là Erik ten Hag – HLV tiền nhiệm của Amorim. Sau khi chia tay MU cuối năm 2024, nhà cầm quân người Hà Lan tiếp tục gặp khó khăn tại Bayer Leverkusen và bị đội bóng Đức chấm dứt hợp đồng đầu tháng 9.

Dù vậy, nhà cái vẫn đặt tỷ lệ cược Ten Hag tái hợp MU là 33/1 (đặt 1 ăn 33), xếp thứ 19/22 ứng viên. Dù viễn cảnh này khó xảy ra, việc ông vẫn được đưa vào danh sách ứng viên cho thấy ban lãnh đạo CLB đang hoang mang và sẵn sàng cân nhắc mọi khả năng trong quá trình tìm kiếm HLV mới.

Ngoài Ten Hag, một số cái tên thuộc nhóm không mấy khả năng cũng xuất hiện, bao gồm cả "người cũ" MU như David Moyes, Michael Carrick.

Vị trí HLV Công việc hiện tại Tỷ lệ cược
22. David Moyes Everton 50/1
21. Regis Le Bris Sunderland 40/1
20. Marco Rose Chưa có việc 33/1
19. Erik ten Hag Chưa có việc 33/1
18. Ruud van Nistelrooy Chưa có việc 25/1
17. Luis Enrique PSG 25/1
16. Lee Carsley U21 Anh 22/1
15. Michael Carrick Chưa có việc 20/1

🧠 Loạt cái tên tiềm năng

Trong khi đó, những HLV thuộc nhóm giữa danh sách bắt đầu thu hút sự chú ý. Kieran McKenna – HLV Ipswich Town và cũng từng được liên hệ với MU – có tỷ lệ cược 16/1. HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức (18/1) và Mauricio Pochettino của ĐT Mỹ (16/1) đều là những phương án đáng cân nhắc, nhưng khó thành hiện thực khi cả 2 đang chuẩn bị cho World Cup 2026.

Cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer, người vừa rời Besiktas cũng nằm trong danh sách này, cùng với Marco Silva (Fulham). Tuy nhiên cũng như Ten Hag hay David Moyes, khả năng MU "dùng lại" Solskjaer khá thấp.

Vị trí HLV Công việc hiện tại Tỷ lệ cược
14. Edin Terzic Chưa có việc 20/1
13. Eddie Howe Newcastle United 20/1
12. Julian Nagelsmann ĐT Đức 18/1
11. Mauricio Pochettino ĐT Mỹ 16/1
10. Kieran McKenna Ipswich Town 16/1
9. Ole Gunnar Solskjaer Chưa có việc 14/1
8. Marco Silva Fulham 14/1

📈 Unai Emery và nhóm ứng viên sáng nhất nhất

Nhóm những ứng viên có tỷ lệ cược cao nhất bao gồm Antonio Conte (12/1) – hiện dẫn dắt Napoli. Trong khi đó, Xavi Hernandez (9/1) đang rảnh rỗi sau khi chia tay Barcelona cuối mùa giải 2023/24 và hoàn toàn có thể cân nhắc khả năng thử sức ở Ngoại hạng Anh.

HLV Bournemouth, Andoni Iraola gây ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh từ mùa trước có tỷ lệ cược 8/1. Trong khi đó, Oliver Glasner (Crystal Palace, tỷ lệ cược 7/1) và Gareth Southgate (tuyển Anh, 6/1) cũng đều được đồn đoán là lọt vào "mắt xanh" ban lãnh đạo MU.

Tuy nhiên, cái tên được đánh giá cao nhất cho vị trí HLV trưởng MU hiện tại là Unai Emery (4/1). Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã giúp Aston Villa có bước thăng tiến rõ rệt bằng kinh nghiệm, đẳng cấp cùng sự am hiểu bóng đá Anh, những yếu tố cần thiết để giúp MU vượt qua khủng hoảng. 

Hiện tại, Aston Villa đang thi đấu bết bát ở giai đoạn đầu mùa giải 2025/26 và tương lai của Emery cũng đang bị đặt dấu hỏi. Đó là cơ sở để ban lãnh đạo MU tự tin vào khả năng thuyết phục Emery.

Vị trí HLV Công việc hiện tại Tỷ lệ cược
7. Antonio Conte Napoli 12/1
6. Brendan Rodgers Celtic 10/1
5. Xavi Chưa có việc 9/1
4. Andoni Iraola Bournemouth 8/1
3. Oliver Glasner Crystal Palace 7/1
2. Gareth Southgate Chưa có việc 6/1
1. Unai Emery Aston Villa 4/1

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

28/09/2025 18:05 PM (GMT+7)
