HLV Fletcher tố trọng tài rút thẻ đỏ "nực cười" sau khi MU bị loại khỏi FA Cup

Fletcher chỉ trích trọng tài

MU thất bại 1-2 ngay vòng 3 FA Cup, với bàn rút ngắn tỷ số muộn của Benjamin Sesko không đủ để đưa trận đấu vào hiệp phụ, sau khi Brajan Gruda và Danny Welbeck đưa Brighton vượt lên dẫn trước. Tài năng trẻ Shea Lacey, người vào sân trong hiệp hai, là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công của MU trong màn trình diễn đáng quên tại Old Trafford.

Tuy nhiên, màn ra mắt của Lacey kết thúc trong nước mắt khi nhận hai thẻ vàng chỉ trong vài phút từ trọng tài, thẻ đầu tiên vì phạm lỗi, thẻ thứ hai vì phản ứng. HLV Fletcher không đồng tình với quyết định thẻ vàng và đã trao đổi với các trọng tài sau trận.

Lacey làm khó MU khi bị truất quyền thi đấu vào cuối trận

Phát biểu sau trận với TNT Sports, HLV Fletcher bức xúc nói: “Trước hết, bù giờ phải ít nhất là 5 phút. Có nhiều tình huống trong thời gian bù giờ nên đáng lẽ phải thêm phút, và cuối cùng, pha phạm lỗi đầu tiên của Shea Lacey không phải thẻ vàng.

Tôi không hiểu sao các cầu thủ Brighton không nhận nhiều thẻ vàng hơn trong hiệp một. Thẻ vàng của Lacey thật nực cười so với những pha phạm lỗi mà chúng tôi phải chịu cả trận, rồi cậu ấy mắc lỗi và bị đuổi. Với tôi, đó là trọng tài kém. Tôi có thể chấp nhận thẻ vàng cho mình, nhưng thẻ của Lacey thì không.

Cậu ấy thất vọng vì quan tâm đến đội bóng, hiểu được tình huống và biết sẽ học hỏi từ đó. Không nghi ngờ gì về tài năng của Lacey. Hôm nay là một bài học đắt giá, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào cậu ấy. Lacey là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của chúng tôi, và tôi chắc chắn tại Old Trafford, cậu ấy sẽ có cơ hội sửa sai trong tương lai”.

MU đang mong manh

Tiếng la ó vang lên cả khi hiệp một và khi trận đấu kết thúc, MU phải đối mặt với một mùa giải chỉ 40 trận, ít nhất trong 111 năm. Không có đấu trường châu Âu, “Quỷ đỏ” giờ chỉ còn cơ hội tại Premier League, dù hiện đang kém đội dẫn đầu Arsenal 17 điểm và đứng thứ 7.

HLV Fletcher tiếp tục: “Bạn có thể thấy các cầu thủ đang khá dễ bị tổn thương, nhưng họ phải phản ứng. Sự tự tin là điều quan trọng nhất trong bóng đá, khi thiếu nó, bạn phải nỗ lực hết sức để lấy lại. Mọi chuyện giờ phụ thuộc vào họ, họ cần đảm bảo rằng mình còn nhiều động lực để thi đấu trong mùa giải này. Đội hình hiện tại vẫn đủ tốt để đạt thành công mùa này, nhưng phải nỗ lực hết mình.

Bị loại khỏi các giải đấu cúp, chỉ còn Ngoại hạng Anh, CĐV không hài lòng nhưng họ hoàn toàn có quyền bày tỏ sự thất vọng. Không có phản ứng gay gắt, nhưng họ cho thấy cảm xúc thật của mình. Tôi chắc chắn nếu các cầu thủ phản ứng đúng, CĐV sẽ ủng hộ họ như mọi khi, bởi vẫn còn nhiều điều để chiến đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này”.

Trong khi đó, hậu vệ Diogo Dalot của MU cho biết: “Thực sự chúng tôi đã tạo đủ cơ hội để thắng trận. Sau đó, thẻ đỏ khiến chúng tôi gặp bất lợi, trong khi ở những phút cuối, chúng tôi đang kiểm soát Brighton. Tổng thể thì rất thất vọng vì toàn đội muốn đi tiếp. Tất cả các cầu thủ vẫn cố gắng tìm khoảng trống, như tôi đã nói, thật sự thất vọng vì tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.”

Khi được hỏi về những thay đổi của MU kể từ khi thay HLV, Dalot nói thêm: “Thật sự khó khăn. Luôn là giai đoạn mà bạn phải nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề. Chúng tôi phải thích nghi và tiếp tục nỗ lực”.