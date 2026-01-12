Đội trưởng MU Fernandes có hành động lạ, đòi đuổi "ông trùm" Ratcliffe?

Bruno Fernandes bất ngờ có hành động lạ

Hôm qua (11/1), trang cá nhân trên mạng xã hội X của Bruno Fernandes (có 4,5 triệu lượt theo dõi) bất ngờ xuất hiện những bài viết "lạ" sau khi MU thua 1-2 trước Brighton tại FA Cup. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu đủ 90 phút nhưng không thể giúp "Quỷ đỏ" giành quyền đi tiếp.

Tài khoản của Bruno Fernandes liên tục có hành động lạ

Những bài viết lạ bắt đầu bằng tin nhắn: "Chuẩn bị gia nhập Macclesfield FC. Cảm thấy phấn khích về tương lai". Nên nhớ rằng Macclesfield Town là đội đang thi đấu hạng 6 của Anh và vừa thắng Crystal Palace tại FA Cup. Tuy nhiên, việc Bruno Fernandes gia nhập Macclesfield Town là điều gần như không thể.

Câu chuyện càng trở nên kỳ lạ hơn khi tài khoản của Bruno Fernandes bắt đầu đòi đấu FIFA với ngôi sao của môn ném phi tiêu, Luke "The Nuke", hay muốn thượng đài với Youtuber Jake Paul. Đỉnh điểm là Bruno Fernandes có những bài viết mang tính công kích INEOS và chủ tịch Jim Ratcliffe như "Cuối cùng, tôi vẫn luôn là người chiến thắng, dù gì đi chăng nữa", "Hãy loại bỏ INEOS"...

Những bài viết này nhận được tương tác cực cao với những lượt "like" và bình luận liên tục. Nhiều người cho rằng Bruno Fernandes có lẽ đang say nên nói lung tung, còn một số người lại cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đang cực kỳ bức xúc nên muốn giải tỏa.

Ngã ngửa sự thật

Trước hàng loạt hành động lạ như vậy, Man United nhanh chóng vào cuộc điều tra và sự thật nhanh chóng được phơi bày. "Tài khoản mạng xã hội X của Bruno Fernandes đã bị hacker tấn công. Người hâm mộ không nên tham gia vào bất kỳ bài viết hay tin nhắn riêng nào với tài khoản này".

Hacker gửi lời cảnh báo tới cả Man United

Sau đó khoảng 17 phút, kẻ chiếm quyền tài khoản của Bruno Fernandes trả lời lại bài viết của Man United rằng "Hãy luôn cảnh giác với bất kỳ vụ tấn công nào trên mạng". Trong khi các nhà chức trách cố gắng lấy lại tài khoản cho Bruno Fernandes, kẻ mạo danh tiếp tục sử dụng tài khoản của tiền vệ người Bồ Đào Nha để "bình luận dạo" khắp nơi.

Thậm chí, kẻ tin tặc còn đặt câu hỏi: "Mọi người có cảm thấy thú vị không?". Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo từ Man United, đa phần người hâm mộ đều không còn quan tâm đến những bài viết mang tính khiêu khích nữa.

Bruno Fernandes bắt đầu sử dụng mạng xã hội X từ tháng 4/2019 và có khoảng hơn 500 bài viết chủ yếu về gia đình, Man United và đội tuyển Bồ Đào Nha. Lần gần nhất tiền vệ người Bồ Đào Nha đăng bài là ảnh ăn mừng lần thứ 300 ra sân cho Man United hồi tháng 10 năm ngoái.