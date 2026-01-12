Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Đội trưởng MU Fernandes có hành động lạ, đòi đuổi "ông trùm" Ratcliffe?

Sự kiện: Manchester United Bruno Fernandes

Đội trưởng MU Bruno Fernandes bất ngờ có hàng loạt hành vi rất "lạ" trên mạng xã hội sau khi Man United thua trước Brighton tại FA Cup.

   

Bruno Fernandes bất ngờ có hành động lạ

Hôm qua (11/1), trang cá nhân trên mạng xã hội X của Bruno Fernandes (có 4,5 triệu lượt theo dõi) bất ngờ xuất hiện những bài viết "lạ" sau khi MU thua 1-2 trước Brighton tại FA Cup. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu đủ 90 phút nhưng không thể giúp "Quỷ đỏ" giành quyền đi tiếp.

Tài khoản của Bruno Fernandes liên tục có hành động lạ

Tài khoản của Bruno Fernandes liên tục có hành động lạ

Những bài viết lạ bắt đầu bằng tin nhắn: "Chuẩn bị gia nhập Macclesfield FC. Cảm thấy phấn khích về tương lai". Nên nhớ rằng Macclesfield Town là đội đang thi đấu hạng 6 của Anh và vừa thắng Crystal Palace tại FA Cup. Tuy nhiên, việc Bruno Fernandes gia nhập Macclesfield Town là điều gần như không thể.

Câu chuyện càng trở nên kỳ lạ hơn khi tài khoản của Bruno Fernandes bắt đầu đòi đấu FIFA với ngôi sao của môn ném phi tiêu, Luke "The Nuke", hay muốn thượng đài với Youtuber Jake Paul. Đỉnh điểm là Bruno Fernandes có những bài viết mang tính công kích INEOS và chủ tịch Jim Ratcliffe như "Cuối cùng, tôi vẫn luôn là người chiến thắng, dù gì đi chăng nữa", "Hãy loại bỏ INEOS"...

Những bài viết này nhận được tương tác cực cao với những lượt "like" và bình luận liên tục. Nhiều người cho rằng Bruno Fernandes có lẽ đang say nên nói lung tung, còn một số người lại cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đang cực kỳ bức xúc nên muốn giải tỏa.

Ngã ngửa sự thật

Trước hàng loạt hành động lạ như vậy, Man United nhanh chóng vào cuộc điều tra và sự thật nhanh chóng được phơi bày. "Tài khoản mạng xã hội X của Bruno Fernandes đã bị hacker tấn công. Người hâm mộ không nên tham gia vào bất kỳ bài viết hay tin nhắn riêng nào với tài khoản này".

Hacker gửi lời cảnh báo tới cả Man United

Hacker gửi lời cảnh báo tới cả Man United

Sau đó khoảng 17 phút, kẻ chiếm quyền tài khoản của Bruno Fernandes trả lời lại bài viết của Man United rằng "Hãy luôn cảnh giác với bất kỳ vụ tấn công nào trên mạng". Trong khi các nhà chức trách cố gắng lấy lại tài khoản cho Bruno Fernandes, kẻ mạo danh tiếp tục sử dụng tài khoản của tiền vệ người Bồ Đào Nha để "bình luận dạo" khắp nơi.

Thậm chí, kẻ tin tặc còn đặt câu hỏi: "Mọi người có cảm thấy thú vị không?". Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo từ Man United, đa phần người hâm mộ đều không còn quan tâm đến những bài viết mang tính khiêu khích nữa.

Bruno Fernandes bắt đầu sử dụng mạng xã hội X từ tháng 4/2019 và có khoảng hơn 500 bài viết chủ yếu về gia đình, Man United và đội tuyển Bồ Đào Nha. Lần gần nhất tiền vệ người Bồ Đào Nha đăng bài là ảnh ăn mừng lần thứ 300 ra sân cho Man United hồi tháng 10 năm ngoái.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
HLV Fletcher tố trọng tài rút thẻ đỏ "nực cười" sau khi MU bị loại khỏi FA Cup
HLV Fletcher tố trọng tài rút thẻ đỏ "nực cười" sau khi MU bị loại khỏi FA Cup

HLV tạm quyền Darren Fletcher bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài sau khi MU bị Brighton loại khỏi FA Cup.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/01/2026 08:31 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN