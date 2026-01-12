Djokovic tìm đường trở lại đỉnh cao, Grand Slam nào có cơ hội vô địch nhất?

HCV Olympic tại Paris 2024 là viên ngọc lấp lánh hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm, nhưng nó không đủ che đi thực tế rằng Djokovic, cỗ máy chiến thắng vĩ đại nhất kỷ nguyên Mở đang bước vào vùng đất mà anh chưa từng quen, sự bấp bênh của tuổi tác.

Djokovic hướng tới mùa giải 2026 với mục tiêu giành chức vô địch Grand Slam lịch sử

Djokovic hiện vẫn đứng trước hai cột mốc lịch sử, danh hiệu ATP, Grand Slam thứ 25, kỷ lục chưa từng tồn tại với lịch sử quần vợt. Thế nhưng kể từ chức vô địch ATP Finals cuối năm 2023, mọi con đường dẫn tới những cột mốc ấy đều gập ghềnh hơn bao giờ hết.

Đỉnh cao cuối cùng có mang tên Wimbledon?

Trong bức tranh u ám ấy, Wimbledon 2026 nổi lên như tia sáng lớn nhất. Djokovic đã 7 lần vô địch tại Grand Slam nước Anh và liên tiếp vào bán kết 3 sự kiện gần nhất.

Không chỉ là Grand Slam thứ 25, Wimbledon còn mang ý nghĩa lịch sử, nếu đăng quang, Djokovic sẽ san bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Roger Federer trong kỷ nguyên Mở. Đó là động lực mà không một danh hiệu Masters 1000 nào có thể so sánh.

Trong bối cảnh Jannik Sinner ngày càng hoàn hảo các mặt sân, còn Alcaraz ngày càng hoàn thiện trên sân đất nện, mặt cỏ London có lẽ là “mảnh đất thiêng", nơi Djokovic còn đủ lợi thế để viết tiếp lịch sử.

Mục tiêu giành chức vô địch Grand Slam ở Wimbledon là khả dĩ nhất với Nole?

Trở lại đỉnh cao bằng cách nào?

Djokovic sẽ không thể trở lại bằng cách cũ. Anh không còn đủ thể lực để chơi kín lịch và chinh chiến suốt 11 tháng như trước. Con đường duy nhất còn lại là chọn lọc, ưu tiên tuyệt đối cho Grand Slam, đặc biệt là Wimbledon và chấp nhận hy sinh các giải đấu khác.

Quan trọng hơn, anh cần chấp nhận một sự thật, chiến thắng giờ đây không còn đến từ thói quen, mà từ những khoảnh khắc bùng nổ hiếm hoi. Djokovic phải trở thành tay vợt “đánh từng giải” chứ không còn là “đánh cho cả mùa giải”.

“Cỗ máy thời gian” không khoan nhượng với bất kỳ ai, kể cả người vĩ đại nhất. Nhưng nếu lịch sử từng cho phép Djokovic làm điều không tưởng, thì Wimbledon 2026 chính là nơi anh có thể một lần nữa thách thức quy luật, biến chấn thương, thất bại và tuổi tác làm nền cho danh hiệu vĩ đại cuối cùng sự nghiệp.