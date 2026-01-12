MU bị loại khỏi FA Cup: Mùa giải của "Quỷ đỏ" trên bờ vực sụp đổ

Mùa giải của MU đứng trước bờ vực sụp đổ

Không HLV chính thức, không hy vọng danh hiệu, không tiếng reo hò. Khi tiếng còi kết thúc vang lên ở Old Trafford, sau vài tiếng huýt sáo là sự im lặng đầy bất ngờ. Thất bại 1-2 trước Brighton tại vòng 3 FA Cup đẩy cuộc khủng hoảng của “Quỷ đỏ” lún sâu hơn.

MU sẽ chỉ thi đấu 40 trận trong mùa giải này

Một thống kê được lan truyền sau thất bại của MU trước Brighton. 40 trận, đó là số trận của MU mùa này. Đây là mùa giải ngắn nhất của “Quỷ đỏ” kể từ 1914/15. Trước đó, MU đã bị Grimsby Town (Hạng 4 Anh) loại khỏi League Cup ở vòng hai. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 1981/82, MU bị loại khỏi cả hai giải cúp quốc nội ngay từ trận đầu tiên.

Hiện tại, MU là một trong ba đội Ngoại hạng Anh chỉ còn Premier League trong lịch thi đấu tới tháng Năm, cùng Bournemouth và Everton. Ngay cả nhóm cuối bảng vẫn còn cơ hội giành cúp, nhưng hy vọng đoạt danh hiệu của “Quỷ đỏ” gần như đã khép lại chỉ sau 11 ngày đầu năm 2026. Tuy nhiên, tấm vé dự Champions League vẫn nằm trong tầm tay MU khi họ chỉ kém vị trí thứ tư 3 điểm.

Với MU thời điểm này, tấm vé dự Champions League được coi là thành công, không phải theo tiêu chuẩn của “Quỷ đỏ” trong quá khứ nhưng lại là mục tiêu hợp lý với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề lớn phía trước.

Hai trận tiếp theo của MU, gặp Man City tại Old Trafford và Arsenal trên sân khách, đều là những thử thách cực khó. Nếu các kết quả theo đúng dự đoán, “Quỷ đỏ” có thể rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng trước khi tiếp đón Fulham vào ngày 1/2.

Với tình trạng MU hiện tại và HLV tạm quyền Darren Fletcher gọi họ là “mong manh”, khó có kết quả khả quan. Đây nhiều khả năng là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị tạm quyền. Tuy nhiên, không ai tại Old Trafford biết được HLV nào đủ can đảm đến MU và xoay chuyển tức thì như khi Solskjaer thay thế Jose Mourinho năm 2018.

MU có đủ khả năng giành vé dự Champions League?

Theo thống kê Opta, cơ hội của MU chỉ là 4,9% để lọt vào top 4. Hiện có 4 đội có vị thế tốt hơn để kết thúc trong top 4, trong đó có Brentford, đội xếp thứ năm, với khả năng gấp đôi MU. Khi “Bầy ong” từ trên xuống dưới đồng bộ, bổ sung lực lượng, giữ phong độ sân nhà ấn tượng và có tiền đạo Igor Thiago đang hướng đến hơn 30 bàn/mùa, MU lại trái ngược hoàn toàn.

Hiện tại, “Quỷ đỏ” dự đoán sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tám, kém 10 điểm so với nhóm dự Champions League, và thậm chí chưa chắc đủ để có vé dự cúp châu Âu. Khả năng tỷ phú Sir Jim Ratcliffe và INEOS trải qua hai mùa giải liên tiếp không danh hiệu và không vé dự cúp châu Âu trở nên rất thực tế.

Không ngạc nhiên khi có biểu ngữ chỉ trích khả năng cải tổ của tỷ phú Ratcliffe và cuộc biểu tình sắp tới trước trận gặp Fulham. Giống như khoảnh khắc kết thúc trận đấu với Brighton, các CĐV MU giờ ít lý do để cổ vũ từ nay đến tháng Năm. Có lẽ điểm sáng duy nhất dành cho các CĐV MU là với chỉ 17 trận còn lại, họ không phải chịu đựng sự chờ đợi mòn mỏi quá lâu nữa.