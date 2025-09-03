MU đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng khi ký hợp đồng với Anthony Martial từ AS Monaco cách đây đúng một thập kỷ. MU tiết kiệm hàng triệu USD trong vụ chuyển nhượng kỷ lục vào ngày cuối cùng chiêu mộ Martial trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2015.

Manchester United đã chi một khoản phí kỷ lục thế giới cho một cầu thủ tuổi teen khi đưa Anthony Martial khi đó mới 19 tuổi về Old Trafford vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2015. Martial đến Old Trafford từ AS Monaco với mức giá ban đầu là 36 triệu bảng Anh, và thỏa thuận có khả năng tăng lên 57,6 triệu bảng.

Người ta từng hy vọng Martial sẽ là tỏa sáng trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, ngay cả khi HLV Louis van Gaal của MU tin rằng đội bóng đã trả quá nhiều tiền cho tiền đạo người Pháp. Martial ghi bàn ngay trong trận ra mắt MU, đó còn là pha lập công vào lưới kình địch Liverpool. Ngay lập tức, Martial nhận được vô số lời ca ngợi cùng việc so sánh anh với huyền thoại Arsenal và tuyển Pháp Thierry Henry.

Martial kết thúc mùa giải đầu tiên với 11 bàn thắng tại Premier League, nhưng chỉ vượt qua được thành tích đó một lần trước khi anh rời MU vào năm 2024. Mặc dù cuối cùng Martial đã không phát huy hết tiềm năng của mình tại Anh, MU đã không phải mất 7,2 triệu bảng Anh phụ phí từ điều khoản trong hợp đồng với AS Monaco.

Việc Martial ký hợp đồng với mức giá 36 triệu bảng đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng dành cho một cầu thủ tuổi teen do Luke Shaw thiết lập khi anh chuyển đến MU từ Southampton vào năm 2014. Tuy nhiên, AS Monaco đã cài vào ba điều khoản trong thỏa thuận chuyển nhượng Martial sang MU, mỗi điều khoản trị giá 7,2 triệu bảng, điều này có thể giúp CLB của Ligue 1 kiếm thêm 21,6 triệu bảng Anh.

Mục tiêu đầu tiên cần đạt được là Martial ghi được 25 bàn thắng tại Premier League vào cuối mùa giải 2018 - 2019. Khởi đầu thuận lợi của Martial tại Old Trafford cho thấy điều khoản này không phải là vấn đề, nhưng phong độ không ổn định sau đó của Martial đã khiến khoản tiền 7,2 triệu bảng Anh phải đến tháng 10 năm 2018 mới được chi trả cho AS Monaco khi anh đạt cột mốc 25 bàn cho MU tại Premier League.

Điều khoản thứ hai dựa trên việc tiền đạo này phải có 25 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Martial ra mắt tuyển Pháp ngay sau khi ký hợp đồng với MU và đã có 30 lần ra sân cho Les Bleus từ năm 2015 đến năm 2021.

Tuy nhiên, MU đã không phải trả khoản tiền 7,2 triệu bảng Anh trong điều khoản cuối cùng, vì Martial chưa bao giờ nằm ​​trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng. Anh đã tiến gần nhất đến đề cử này trong mùa giải 2019 - 2020, ghi 23 bàn trên mọi đấu trường, nhưng chật vật tìm lại phong độ, trước khi rời MU theo dạng cầu thủ tự do vào năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc MU đã phải trả tổng cộng 50,4 triệu bảng cho AS Monaco trong thương vụ mua Martial, người đã ghi 90 bàn sau 317 lần ra sân.

Trong khi Martial cho thấy những dấu hiệu hứa hẹn ban đầu, HLV Van Gaal vẫn thẳng thắn cho rằng MU định giá Martial quá cao. Không lâu sau khi thương vụ hoàn tất, vị HLV người Hà Lan của MU khi đó cho rằng Martial có giá chuyển nhượng cao đến mức vô lý.

"Đó là một số tiền vô lý, nhưng đây là thế giới điên rồ mà chúng ta đang sống", HLV Van Gaal nói, "Manchester United thường được định giá cao hơn 10 triệu bảng cho một cầu thủ, nhưng tôi không mua Martial cho mình. Tôi mua cậu ấy cho HLV tiếp theo của Manchester United".

Van Gaal đã bị Jose Mourinho thay thế vào năm 2016, và Martial bắt đầu mất dần phong độ ban đầu, khi tiền đạo này sau đó đã cáo buộc Mourinho thiếu tôn trọng anh. Phải đến khi Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt MU, Martial mới bắt đầu gợi nhắc người hâm mộ về tiềm năng của mình, mặc dù anh không thể duy trì phong độ đỉnh cao quá một mùa giải.

Sau khi Solskjaer rời Quỷ Đỏ vào tháng 11 năm 2021, Martial mất đi sự ủng hộ của HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Anh được cho Sevilla mượn vào tháng 1, ghi được 1 bàn sau 12 lần ra sân. Trong hai năm dưới thời Erik ten Hag, Martial đã ghi 11 bàn sau 48 trận.

Đây không phải là điều AS Monaco hình dung khi bán tiền đạo này cho MU. Martial được kỳ vọng sẽ đáp ứng mọi điều khoản chuyển nhượng của CLB, bao gồm cả việc lọt vào danh sách rút gọn cho giải Quả bóng Vàng.

Năm 2015, chủ tịch AS Monaco Vadim Vasilyev tuyên bố: "Mức giá cho Anthony Martial là 57,6 triệu bảng Anh, nhưng hãy tính đến số tiền này bao gồm cả tiền thưởng từ phụ phí, một con số rất thực tế".

Manchester United đã thanh lý hợp đồng của Anthony Martial vào năm ngoái, chấm dứt chín năm gắn bó của anh tại Old Trafford. Cầu thủ 29 tuổi người Pháp sau đó gia nhập đội bóng Hy Lạp AEK Athens, nơi anh ghi chín bàn sau 23 trận trên mọi đấu trường mùa trước.