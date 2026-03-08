Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU mơ kiếm bộn tiền từ 3 người thừa, có thể vượt 100 triệu euro

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa hè 2025

MU sẽ rất bận rộn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu như họ thanh lý thành công những cầu thủ thuộc diện "hàng thừa" trong đội hình.

   

MU rục rịch chuẩn bị cho chuyển nhượng

Mặc dù mùa giải 2025/26 chưa kết thúc nhưng các CLB đã sớm chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Với việc hầu như các ông lớn bỏ qua kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, cuộc cạnh tranh trong mùa hè được dự đoán sẽ cực kỳ khốc liệt. Man United cũng không nằm ngoài guồng quay ấy.

MU có thể kiếm bộn nhờ "hàng thừa" thi đấu tốt tại những CLB mới

MU có thể kiếm bộn nhờ "hàng thừa" thi đấu tốt tại những CLB mới

Năm nay, họ chỉ có được doanh thu từ Ngoại hạng Anh nên ngân sách chắc chắn sẽ bị bó hẹp hơn so với những năm trước. Bởi vậy, nguồn thu từ việc bán cầu thủ sẽ cực kỳ quan trọng. Khác với doanh thu thông thường, MU sẽ được sử dụng 100% lợi nhuận từ việc bán cầu thủ vào việc tái đầu từ. 

Ba "hàng thừa" có thể đem về 100 triệu euro

Theo nguồn tin từ Anh, "Quỷ đỏ" đang rất lạc quan với việc thu được hơn 100 triệu euro từ việc bán những người "thừa". Đứng đầu trong danh sách là tiền đạo Rasmus Hojlund, cầu thủ đang chơi dưới dạng cho mượn tại Napoli.

Tiền đạo người Đan Mạch đang có màn trình diễn tốt, hòa nhập cùng các đồng đội ở thành Naples. Hojlund đã có tổng cộng 13 bàn cho Napoli trong mùa giải này, trong đó 9 lần lập công tại Serie A. Theo hợp đồng cho mượn, đội bóng thành Naples phải trả 6 triệu euro phí mượn và phí mua đứt là 44 triệu euro trong mùa hè.

Hiện tại, cả chủ tịch lẫn giám đốc thể thao của Napoli đều khẳng định muốn gắn bó lâu dài với Hojlund. Bởi vậy, khả năng đội bóng này kích hoạt điều khoản mua đứt là rất cao.

Thứ hai là trường hợp của Marcus Rashford, cầu thủ đang khoác áo Barcelona. Tương tự như Hojlund, tiền đạo người Anh đang thể hiện rất tốt tại Tây Ban Nha với 10 bàn và 13 kiến tạo. Phí mua đứt trong mùa hè này của Rashford là 30 triệu euro và Barcelona đang rất muốn kích hoạt điều khoản này.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng giám đốc bóng đá Deco muốn thương lượng giảm giá tiền xuống nhưng Man United đã từ chối thẳng thừng. Với việc khả năng Lewandowski sẽ rời đi, Barcelona có lẽ vẫn sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt.

Thứ ba là thủ thành Andre Onana. Theo nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, Man United sẵn sàng bán đứt thủ thành người Cameroon với giá 40-50 triệu euro. Tuy nhiên, Trabzonspor đang phân vân bởi số tiền này quá lớn cho vị trí "người gác đền". Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn thương lượng giảm giá xuống còn 30-35 triệu euro.

Khả năng Man United đồng ý là rất cao bởi họ sẽ không cần tới Onana với phong độ tuyệt vời của Senne Lammens. Nếu không có lời hỏi mua nào tốt hơn, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ đồng ý mức giá của CLB tới từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Như vậy, Man United có thể kiếm về khoảng hơn 100 triệu euro từ 3 cầu thủ này. Ngoài ra, một số cầu thủ khác có thể nằm trong danh sách thanh lý của Man United mùa hè này như Joshua Zirkzee, Mason Mount, Manuel Ugarte, Tyrell Malacia... Theo một vài nguồn tin, MU đang muốn mua một hậu vệ trái, hai tiền vệ trung tâm và một tiền đạo cánh trong mùa hè này.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

08/03/2026 15:42 PM (GMT+7)
