Antony bật khóc ngày ra mắt Real Betis, nói về "cơn ác mộng" ở MU

⚽Antony xúc động trong ngày tái hợp Real Betis

Trong buổi lễ ra mắt Real Betis, Antony bật khóc khi nhắc về những ngày khó khăn tại MU. Anh chia sẻ: “Những gì đã xảy ra ở MU, chỉ có tôi mới hiểu hết sự khắc nghiệt. Tôi xin lỗi. Phải tập riêng là điều rất khó chấp nhận, nhưng đó cũng là một phần của bóng đá. Tôi luôn tin khoảnh khắc này sẽ đến. Giờ tất cả đã thuộc về quá khứ”.

Antony xúc động trong buổi ra mắt Real Betis

Ngôi sao chạy cánh người Brazil còn so sánh cuộc sống ở Tây Ban Nha với quãng thời gian ảm đạm tại Anh: “Khác biệt quá lớn! Seville đẹp hơn Manchester rất nhiều. Tôi từng phải ở khách sạn hơn 40 ngày, rất mệt mỏi, nhưng ai cũng biết tôi luôn mong được trở lại Real Betis. Bây giờ tôi đã ở đây, phía trước còn nhiều mục tiêu để chinh phục”.

Antony hoàn tất việc gia nhập Real Betis đúng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè với mức phí 21,6 triệu bảng, sau khi khoác áo đội bóng Tây Ban Nha theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải 2024/25 và để lại ấn tượng với 9 bàn thắng cùng 5 kiến tạo sau 26 trận.

Thương vụ này chính thức chấm dứt 3 năm đầy ám ảnh của ngôi sao chạy cánh người Brazil tại MU, nơi anh chỉ ghi được 12 bàn thắng sau 96 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tại Old Trafford, HLV Ruben Amorim từng gạt Antony khỏi kế hoạch, đẩy anh vào nhóm “bomb squad” cùng Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Marcus Rashford và Tyrell Malacia.

❤️Người hâm mộ Real Betis chào đón Antony trở lại

Nếu Antony hạnh phúc vì thoát khỏi “cơn ác mộng” ở MU, thì những người vui mừng không kém chính là các CĐV Real Betis. Với 14 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 26 trận cho Real Betis mùa trước, Antony nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của các CĐV đội bóng chủ sân Villamarin.

Antony gần như không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi thoát khỏi MU

Không có gì bất ngờ khi họ đổ ra đường để chào đón ngôi sao chạy cánh người Brazil ngày trở lại Real Betis. Antony chia sẻ: “Tôi mất ngủ vì nhận được quá nhiều tình cảm từ các CĐV Real Betis. Thậm chí có người chờ tôi lúc 2 giờ sáng. Thật khó khăn, nhưng giờ tôi đã ở đây. Tôi háo hức được khoác lại chiếc áo Real Betis. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã biến điều này thành sự thật”.

Do La Liga đang tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận “FIFA Days”, Antony dự kiến sẽ có màn tái xuất trong màu áo Real Betis khi đội tiếp đón Levante vào ngày 14/9.