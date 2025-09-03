Những mùa chuyển nhượng đỉnh nhất NHA: MU chiêu mộ Tevez, Chelsea thống trị với Drogba

Liverpool và Arsenal đã tạo ra một mùa hè mua sắm cực kỳ rầm rộ. Arsenal bổ sung đủ cả 3 tuyến với những ngôi sao tiếng tăm như Zubimendi, Madueke, Eze và Gyokeres, nhưng Liverpool không chịu thua khi đưa về Wirtz, Frimpong, Kerkez và Ekitike, Isak.

Đội nào sẽ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 với hoạt động mua sắm như vậy? Trong lịch sử Premier League đã có những kỳ chuyển nhượng làm thay đổi rõ rệt cuộc đua danh hiệu, thậm chí làm nền tảng cho thành công lâu dài của các CLB. Dưới đây là những kỳ mua sắm thành công nhất.

🔵 Chelsea 2004/05: Drogba, Carvalho, Ferreira, Robben, Cech

Chelsea chấm dứt đúng nửa thế kỷ chờ đợi danh hiệu vô địch Anh khi đăng quang trong mùa đầu tiên Jose Mourinho dẫn dắt, và không thể không nói tới dàn cầu thủ tỷ phú Roman Abramovich chịu vung tiền mua về. Drogba, Carvalho, Robben và Cech sau đó còn tiếp tục giúp Chelsea thành công thêm những mùa kế tiếp, Drogba cùng Cech đều trở thành những huyền thoại ở CLB.

Mùa hè 2004 là mùa hè thay đổi lịch sử Chelsea

👑 Man City 2010/11: Yaya Toure, Balotelli, David Silva, Kolarov, Jerome Boateng, Milner

Dàn cầu thủ này nhanh chóng đưa Man City lên nhóm cạnh tranh ngôi vô địch và sau khi đoạt FA Cup mùa đầu tiên, họ mang về danh hiệu Premier League một cách đầy kịch tính ở mùa 2011/12, trong đó Balotelli là người kiến tạo bàn thắng nổi tiếng của Aguero. David Silva và Yaya Toure có sự nghiệp lâu dài ở sân Etihad, kéo dài sang cả kỷ nguyên Pep Guardiola.

🦊 Leicester City 2015/16: Kante, Huth, Fuchs, Okazaki

Không ai nghĩ rằng sẽ có ngày Kante, Huth, Fuchs và Okazaki sẽ là những nhà vô địch Anh tại một CLB tỉnh lẻ, nhưng họ đều đã đóng vai trò to lớn trong hành trình cổ tích của Leicester. Thậm chí tất cả bọn họ tốn chưa đến 10 triệu bảng (Fuchs là cầu thủ tự do).

Okazaki và Kante đều không ngờ rằng họ sẽ làm nên điều thần kỳ tại Leicester

🏆 Man City 2015/16: De Bruyne, Sterling, Otamendi, Delph

Pep Guardiola chưa đến nhưng nền tảng cho thành công của ông đã được xây dựng bởi bạn thân Txiki Begiristain. Otamendi, Sterling đều đá chính trong 3 mùa đầu tiên của Pep tại Man City, Delph đá hậu vệ trái rất tốt dù không phải sở trường, và De Bruyne khoác áo Man City tròn 10 năm để đưa CLB đến mọi danh hiệu, bao gồm cú ăn ba lịch sử năm 2023.

🦁 Chelsea 2014/15: Diego Costa, Fabregas, Filipe Luis, Drogba

Drogba trở lại Stamford Bridge trong mùa thứ 2 của nhiệm kỳ 2 cho Mourinho ở Chelsea, nhưng Diego Costa và Fabregas mới là cầu thủ tiêu biểu của kỳ mua sắm hè 2014. Chelsea đăng quang Premier League ngay mùa đầu họ cập bến và họ còn tiếp tục tỏa sáng đưa “The Blues” lên ngôi năm 2017 khi Antonio Conte dẫn dắt.

🔴 Liverpool 2018/19: Alisson, Fabinho, Shaqiri, Naby Keita

Trong các tân binh hè 2018 của Liverpool, chỉ có Keita là không quá thành công, nhưng ngay cả Keita vẫn chơi tốt trong nhiều trận và chỉ sa sút do chấn thương. Còn lại, Alisson và Fabinho hoàn thiện hàng thủ hùng mạnh để Liverpool bắt đầu công cuộc chinh phục thành công mọi danh hiệu trong vòng 4 năm tiếp theo, và Shaqiri đóng vai trò then chốt trong hành trình vô địch Champions League 2019.

Hè 2018 là lúc Liverpool hoàn thiện đội hình cho công cuộc chinh phục mọi danh hiệu dưới thời Jurgen Klopp

👹 Man Utd 2007/08: Tevez, Anderson, Nani, Hargreaves

Dù đăng quang nước Anh mùa 2006/07, MU không lỏng tay khi tiếp tục tăng cường lực lượng để tiếp tục thống trị giải đấu cho tới hết kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson. Tevez là mảnh ghép lý tưởng cho hàng công đã có Ronaldo & Rooney, Hargreaves chơi tốt trong mùa đầu ở Old Trafford trước khi chấn thương hành hạ, và Nani cùng Anderson phụng sự MU cho tới tận sau khi Fergie nghỉ hưu.

⛪ Southampton 2014/15: Mane, Tadic, Pelle, Alderweireld, Forster

Mùa hè 2014 là lúc Southampton chuyển mình khi lần lượt cải tổ lực lượng lẫn đón HLV Mauricio Pochettino. Pelle và Mane đều vượt mốc 10 bàn ở mùa đầu tại St. Mary, họ cùng Forster, Tadic và Alderweireld giúp Southampton 2 lần về đích Premier League trong top 7, vào chung kết League Cup và đoạt vé dự Europa League.

🐺 Wolverhampton 2018/19: Raul Jimenez, Patricio, Adama Traore, Moutinho, Diogo Jota, Kilman

Ngay sau khi thăng hạng trở lại Premier League, Wolves dọn sạch đội hình và dựa vào mối quan hệ với “siêu cò” Jorge Mendes để đưa về không ít cầu thủ Bồ Đào Nha, trong đó có cả tuyển thủ quốc gia. Với Jimenez lĩnh xướng hàng công và lần lượt ghi 13 rồi 17 bàn trong 2 mùa, Wolves 2 lần về đích ở vị trí thứ 7 và đoạt vé dự Europa League.