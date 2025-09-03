Tin mới nhất bóng đá sáng 3/9: "Truyền nhân Courtois" tiết lộ lý do gia nhập MU

“Truyền nhân Courtois” tiết lộ lý do gia nhập MU

Trong buổi phỏng vấn ra mắt MU, thủ môn tân binh Senne Lammens chia sẻ: “Đây là một trong những CLB lớn nhất thế giới, còn Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Ở Antwerp, tôi từng nói chuyện với vài đồng đội từng chơi bóng tại Anh, chỉ cần nhắc tới MU, bạn sẽ thấy khuôn mặt họ thay đổi ngay lập tức.

Chỉ riêng cái tên MU thôi đã mang một hào quang đặc biệt. Giờ tôi được trực tiếp chứng kiến, cảm nhận, nó thực sự ở một đẳng cấp khác. Điều đó điên rồ thật sự. Đó cũng là lý do lớn khiến tôi chọn MU. Tôi rất hạnh phúc khi mọi chuyện hoàn tất”.

Lammens mô tả việc gia nhập MU là sự hoàn thành của “giấc mơ tuổi thơ”

Lammens được đánh giá có thể kế thừa Thibaut Courtois trong khung gỗ đội tuyển Bỉ, đồng thời được xem là giải pháp tối ưu để gia cố vị trí thủ môn của MU, vốn đang bị xem là điểm yếu sau những màn trình diễn thiếu chắc chắn từ Andre Onana và Altay Bayindir đầu mùa giải.

Guehi nổi giận vì vụ sang Liverpool đổ bể

Theo The Guardian, Marc Guehi hiện “cực kỳ bất mãn” và đang cân nhắc từ bỏ băng đội trưởng Crystal Palace vì quá tức giận sau khi đội bóng thành London ngăn cản anh gia nhập Liverpool vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Trung vệ 25 tuổi được cho là sẽ đưa ra tuyên bố chính thức sau khi tập trung cùng tuyển Anh.

Wharton chấn thương, lỡ hẹn tuyển Anh

Ngôi sao trẻ Adam Wharton dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần vì chấn thương cơ, qua đó bỏ lỡ lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Anh.

Tiền vệ 21 tuổi của Crystal Palace dính chấn thương ở phút 55 trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa hôm 1/9. Kết quả chụp chiếu xác nhận Wharton sẽ phải ngồi ngoài trong phần lớn tháng 9.

Wharton đã rút khỏi danh sách tập trung của tuyển Anh để tiến hành kiểm tra y tế và bắt đầu quá trình hồi phục. Ruben Loftus Cheek được gọi thay thế vào đội hình của HLV Thomas Tuchel.

Fermin tiết lộ lý do từ chối Chelsea

Trong cuộc phỏng vấn với Mundo Deportivo, Fermin Lopez chia sẻ: “Thực ra, ưu tiên của tôi luôn là được ở lại Barca. Tôi gia nhập đội khi mới 12 tuổi, giấc mơ của tôi là được khoác áo đội một. Dù sự quan tâm từ những CLB khác là điều đáng trân trọng, nhưng tôi luôn có ý nghĩ ở lại Barca và thành công tại đây”.

Trong những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, tương lai của Fermin đã trở thành đề tài gây nhiều đồn đoán. Tiền vệ 22 tuổi nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều đội bóng, trong đó có Chelsea. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã quyết định tiếp tục gắn bó với nhà đương kim vô địch La Liga.

Carvajal chỉ ra sự khác biệt giữa Alonso và Ancelotti

Trên Cadena Cope, hậu vệ đội trưởng Dani Carvajal của Real Madrid đã nói về sự chuyển giao từ HLV Carlo Ancelotti sang HLV Xabi Alonso. Cầu thủ 33 tuổi cho biết: “Ancelotti là huyền thoại và mãi mãi là một phần lịch sử của Real Madrid. Nhưng tôi nghĩ CLB cần sự thay đổi, và chính ông ấy cũng nhận ra điều đó. Sau nhiều năm, sự thay đổi giúp mọi người có động lực mới, kết nối lại tinh thần, và tôi tin điều đó tốt cho tất cả.

Mỗi HLV đều có triết lý riêng, thuộc những thế hệ khác nhau. Với Ancelotti, chúng tôi có nhiều tự do hơn, dù ông cũng nghiêm khắc. Alonso thì rõ ràng hơn, kỷ luật hơn, nhưng mỗi người đều có ý tưởng của mình. Điều hay là ông ấy biết điều chỉnh chiến thuật tùy theo đối thủ, theo nhân sự. Ông chuẩn bị các kế hoạch thi đấu rất kỹ lưỡng, đó là điểm tích cực”.