Ngoại hạng Anh thiết lập kỳ chuyển nhượng lịch sử, tổng chi gấp đôi GDP một nước Đông Nam Á

Chiếm phần lớn trong số này vẫn là nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh - Liverpool. Với việc nổ “bom tấn” Alexander Isak trong ngày cuối, họ đã nâng tổng chi trong hè 2025 lên con số không tưởng 426 triệu bảng.

Liverpool cũng là CLB sở hữu tới 3 thương vụ lớn nhất mùa hè vừa qua, gồm Alexander Isak từ Newcastle, Hugo Ekitike từ Frankfurt và Florian Wirtz từ Leverkusen. Trong đó, Isak là thương vụ đắt nhất lịch sử túc cầu (130 triệu bảng), Florian Wirtz là vụ bán cầu thủ lớn nhất lịch sử Bundesliga (117 triệu bảng).

Chỉ riêng Liverpool đã chiếm gần 1/6 tổng giá trị chuyển nhượng của mùa hè 2025. Nhưng họ cũng bán cầu thủ rất hiệu quả, với gần 250 triệu bảng từ việc đẩy đi Darwin Nunez, Luis Diaz… Xếp sau nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh là Chelsea, Arsenal, Newcastle…

Liverpool ném 130 triệu bảng mua Isak

Có nhiều đội bóng đã vượt mốc 200 triệu bảng… Trong đó, MU tiếp tục gây chú ý khi đầu tư gần 200 triệu bảng chiêu mộ tam giác tấn công mới gồm Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Cả 3 tân binh này đều nằm trong Top 10 thương vụ lớn nhất Hè 2025.

Sau mùa hè lập kỷ lục với Moise Caicedo, Chelsea vẫn không dừng mua sắm. Họ đã ném ra tổng cộng 263 triệu bảng, đón về nhiều cầu thủ trẻ chất lượng như Estevao, Joao Pedro…

Đến cả một CLB như Nottingham cũng ném ra tới 220 triệu bảng mua sắm, trong khi tân binh Sunderland thậm chí tiêu ngang bằng Real Madrid (cùng 150 triệu bảng). Tất cả đã phản ánh độ chịu chơi của Ngoại hạng Anh. Với 3 tỷ bảng, giải đấu này thậm chí chứng kiến đợt chi tiêu gấp đôi GDP của một quốc gia. Ví dụ như Timor Leste, quốc gia này đạt tổng GDP năm 2024 chỉ là 1,5 tỷ bảng.

