MU chi 250 triệu euro chuyển nhượng hè 2025: Thành công hay thất bại?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU đã kết thúc

Kỳ chuyển nhượng mùa hè của Man United đã chính thức khép lại vào lúc rạng sáng ngày 2/9. Tân binh cuối cùng họ đem về là thủ thành Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 21 triệu euro. Trong khi đó, người cuối cùng rời đội là Jadon Sancho với bản hợp đồng cho mượn tại Aston Villa.

5 tân binh của MU trong mùa hè 2025

Tổng cộng, “Quỷ đỏ” đã bỏ ra 250,7 triệu euro để đem về 5 tân binh và thu về 74 triệu euro từ việc đẩy đi 12 cầu thủ (không tính những cầu thủ chưa từng lên đội một). Tương đương với việc Man United đã tiêu thực tế 175,5 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử Man United bỏ ra hơn 230 triệu euro trong một kỳ chuyển nhượng. Trước đó là mùa 2024/25 và mùa 2022/23. Việc chỉ xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa trước rõ ràng ảnh hưởng rất lớn tới quyết định mua bán trong mùa hè này của “Quỷ đỏ”. Dù có phải đi vay, tỷ phú Jim Ratcliffe cũng chấp nhận để làm mới đội hình.

Câu hỏi được đặt ra là kỳ chuyển nhượng hè 2025 của MU thành công hay thất bại? Câu trả lời chính xác thực ra sẽ chỉ có sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc với việc “Quỷ đỏ” giành được chiếc cúp nào không, và nếu không vô địch Ngoại hạng Anh, vị trí của họ là bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu xét riêng về mặt chuyển nhượng, chúng ta có thể chỉ ra một số điểm đáng chú ý.

Những mặt chuyển nhượng thành công của MU

Thành công đầu tiên của MU cần được nhắc đến là họ đã mua được những cầu thủ phù hợp với lối chơi của Ruben Amorim. Đáng chú ý nhất là vị trí tiền đạo cắm khi Benjamin Sesko thay cho Rasmus Hojlund. Về cơ bản, ông thầy người Bồ Đào Nha cần một tiền đạo có khả năng dứt điểm và làm tường tốt trong vòng cấm. Những gì Sesko thể hiện tại Đức cho thấy cầu thủ này sẽ chơi tốt hơn so với Hojlund.

Tiêu chí Sesko Hojlund Chiều cao & thể hình ⚡️ Cao to, mạnh mẽ (1m95) ⚡️ Cao, thể lực tốt (1m91) Tốc độ ⚡️ Tốt với vóc dáng ⚡️ Nhanh hơn, sắc bén hơn Làm tường / Không chiến ✅ Rất mạnh ❌ Không phải điểm mạnh Pressing ⚠️ Ổn nhưng không nổi bật ✅ Tích cực pressing Phong cách Gần với Target Man Gần với Advanced/Poacher

Sự khác nhau của Benjamin Sesko và Rasmus Hojlund theo AI đánh giá

Với việc đẩy Bruno Fernandes về đá tiền vệ trung tâm, Ruben Amorim cần 2 cầu thủ tấn công có khả năng sáng tạo phía sau Sesko để bù đắp. Hai cái tên Matheus Cunha và Bryan Mbeumo là những sự lựa chọn hàng đầu và MU đã “vợt” được cả hai. Bộ đôi này vừa có tốc độ, kỹ thuật lại có khả năng tác chiến độc lập. Chỉ riêng bộ ba tấn công Sesko – Mbeumo – Cunha đã tốn hơn 230 triệu euro của MU.

Không những vậy, đội chủ sân Old Trafford còn kịp chốt thêm một thủ môn mới ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Mặc dù đang có tới 3 thủ môn trong đội hình (Onana, Bayindir, Heaton) nhưng vị trí trong cầu môn đang thực sự đáng báo động. Onana thiếu ổn định, Bayindir và Heaton đều không đủ tầm. Bởi vậy, sự xuất hiện của Senne Lammens là điều cực kỳ cần thiết.

Nên nhớ rằng, MU không được thi đấu tại cúp châu Âu mùa này. Bởi vậy, đội ngũ đàm phán của “Quỷ đỏ” đã làm việc thật sự tuyệt vời trong mùa hè này. Đây cũng có thể nói là thành công của Amorim khi có được những nguyên liệu cần thiết, giờ thì hãy cùng chờ xem ông thầy người Bồ Đào Nha “nấu ăn” ra sao.

Một thành công khác của MU là đẩy được đi hết “biệt đội báo thủ”. Đó là những cầu thủ có ở lại cũng chẳng giúp ích được gì cho đội bóng. Antony và Garnacho đem về cho CLB khoản tiền 66,2 triệu euro. Phí mượn của Hojlund là 6 triệu euro trong khi Barcelona và Aston Villa sẽ gần như trả toàn bộ lương cho Rashford và Sancho. Đó có thể nói là thành công cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần đối với MU.

Thất bại khi bị ép giá cầu thủ

Tất nhiên, MU không thể nói là thành công hoàn toàn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025. Thất bại đầu tiên của “Quỷ đỏ” là không thể thuyết phục trò cưng của Ruben Amorim, Viktor Gyokeres gia nhập đội bóng. Cầu thủ người Thụy Điển lựa chọn Arsenal, đội bóng được dự cúp châu Âu và có khả năng vô địch Ngoại hạng Anh lớn hơn.

Antony và Sancho chỉ rời ở ngày cuối chuyển nhượng sau quãng thời gian dài MU bị ép giá

Thất bại thứ hai là họ không đem về được một tiền vệ trung tâm nào. Hiện tại, khu trung tuyến của “Quỷ đỏ” chỉ có đúng 5 cầu thủ là Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo và Mason Mount. Mặc dù chỉ đá 2 tiền vệ trung tâm nhưng rõ ràng lực lượng như vậy là quá mỏng so với mặt bằng chung của Ngoại hạng Anh. Carlos Baleba và Morten Hjulmand từng được nhắm tới nhưng không thương vụ nào thành công.

Thất bại thứ ba của MU là để bị ép giá quá nhiều trong khâu bán cầu thủ. Garnacho mới 21 tuổi nhưng đã có 4 năm kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh. Thành tích của cầu thủ này trong 2 năm gần nhất cũng không quá tệ và hợp đồng vẫn còn dài. Thế nhưng, MU chỉ bán được với giá 42,6 triệu euro. Con số đó thấp hơn một nửa so với kỳ vọng ban đầu của ban lãnh đạo đội bóng.

Chính việc định danh ra “biệt đội báo thủ” khiến các đội bóng khác cố gắng kéo dài thời gian để ép giá với “Quỷ đỏ”. Đó là điều vẫn thường xảy ra trong những kỳ chuyển nhượng trước và vẫn lặp lại trong mùa hè này.