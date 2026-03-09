Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
CLB Thổ Nhĩ Kỳ chê thủ môn Onana, MU gặp bài toán khó với "hàng thừa"

Sự kiện: Manchester United

Manchester United có thể gặp khó trong kế hoạch thanh lý lực lượng mùa hè khi thủ môn Andre Onana nhiều khả năng không được Trabzonspor mua đứt vì mức giá lên tới 43 triệu bảng.

Tương lai Onana trở thành bài toán khó của Man Utd

Manchester United đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng, trong đó việc bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch được xem là nhiệm vụ then chốt để tái cấu trúc đội hình.

Andre Onana khi còn thi đấu tại Manchester United.

Andre Onana khi còn thi đấu tại Manchester United.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là thủ môn Andre Onana. Thủ thành người Cameroon đã rời Old Trafford theo dạng cho mượn để gia nhập Trabzonspor sau khi mất vị trí trong đội hình chính. Trước đó, chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải khiến Onana không thể cạnh tranh và khi trở lại, cơ hội của anh gần như không còn.

Tương lai Onana trở nên phức tạp tại Trabzonspor

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Onana khởi đầu khá tích cực và từng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, phong độ của thủ môn 29 tuổi sau đó dần sa sút. Sau 21 lần ra sân cho Trabzonspor, anh đã để thủng lưới 31 bàn và chỉ giữ sạch lưới bốn trận, trong đó ba trận diễn ra trong năm 2025.

HLV trưởng Trabzonspor, Fatih Tekke, thừa nhận Onana có những trận đấu tốt nhưng cũng không ít lần không đáp ứng được kỳ vọng. Điều này khiến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra thận trọng với khả năng mua đứt thủ môn thuộc biên chế Man United.

Theo lãnh đạo Trabzonspor, mức phí chuyển nhượng mà Man United yêu cầu rơi vào khoảng 45–50 triệu euro, tương đương 40–43 triệu bảng. Đây được xem là con số vượt quá khả năng tài chính của CLB, khiến khả năng kích hoạt điều khoản mua đứt trong mùa hè tới trở nên khó xảy ra.

Trong bối cảnh đó, tương lai của Onana trở nên khá phức tạp. Nếu trở lại Old Trafford, anh vẫn không nằm trong kế hoạch dài hạn của đội bóng. Tuy nhiên, mức giá mà Man United đưa ra cũng khiến việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng trở nên khó khăn.

Man United vì thế đứng trước hai lựa chọn: giữ nguyên mức giá và hy vọng có đội bóng chấp nhận chi tiền, hoặc giảm phí chuyển nhượng để sớm bán Onana và cắt giảm quỹ lương. Với việc thủ môn này không còn nhiều cơ hội ở Old Trafford, việc giải quyết dứt điểm tương lai của anh trong mùa hè được xem là ưu tiên của đội bóng.

MU mơ kiếm bộn tiền từ 3 người thừa, có thể vượt 100 triệu euro
MU mơ kiếm bộn tiền từ 3 người thừa, có thể vượt 100 triệu euro

MU sẽ rất bận rộn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu như họ thanh lý thành công những cầu thủ thuộc diện "hàng thừa" trong đội hình.

Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/03/2026 15:21 PM (GMT+7)
