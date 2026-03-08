MU chốt 3 ứng viên thay thế Carrick: Thầy Ronaldo bất ngờ được chọn

Theo nhà báo Ben Jacobs, 3 HLV được MU quan tâm cho vị trí HLV chính thức bao gồm: Julian Nagelsmann, Roberto Martinez và Roberto De Zerbi.

Đây là danh sách khá đa dạng, đặc biệt khi 2 trong số 3 ứng viên này đang chuẩn bị dẫn dắt ĐTQG thi đấu tại World Cup 2026. Nagelsmann không dễ để đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ, bởi ông được đánh giá là 1 trong những HLV hàng đầu châu Âu và dự kiến nhiều đội bóng sẽ lôi kéo sau World Cup 2026.

HLV Martinez liệu có rời bỏ ĐT Bồ Đào Nha sau World Cup 2026?

Trong khi đó, HLV Martinez có thể được xem là lựa chọn gây tranh cãi. Trong 10 năm qua, vị HLV người Tây Ban Nha đã dành 6 năm cầm quân ở tuyển Bỉ, trước khi chuyển sang dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2023 đến hiện tại. Lần gần nhất ông làm việc CLB diễn ra vào năm 2016 trong màu áo Everton.

Ngược lại, De Zerbi là HLV duy nhất trong danh sách hiện thất nghiệp và sở hữu kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Italia đã rời Brighton cuối mùa 2023/24. Tiếp đó, ông đến Marseille làm việc và bị sa thải vào tháng 2 năm nay.

Tác động tức thì của HLV Carrick lên MU rất rõ ràng, khi đội chủ sân Old Trafford bất bại trong 7 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông. Tuy nhiên, chuỗi trận ấn tượng đó đã chấm dứt khi Newcastle gây sốc bằng việc đánh bại MU với tỷ số 2-1 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Nhiều người hâm mộ MU mong đợi HLV Carrick được giữ lại làm HLV chính thức. Nhưng với động thái kể trên, có vẻ chiến lược gia này không phải phương án ưu tiên của "Quỷ đỏ".

MU chỉ trở lại thi đấu vào ngày 15/3. Do vậy ở thời điểm này, ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester sẽ tập trung vào việc đánh giá xem đâu là ứng viên phù hợp nhất.