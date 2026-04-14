MU thua đau: Carrick tức giận, gọi thẻ đỏ của Martinez là "tệ nhất từng thấy"

Thẻ đỏ tranh cãi của Martinez

Martinez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha giật tóc tiền đạo Dominic Calvert Lewin bên phía Leeds United. Trọng tài Paul Tierney ban đầu không đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng sau khi tham khảo VAR và xem lại tình huống trên màn hình ngoài sân, ông đã rút thẻ đỏ.

Martinez bị truất quyền thi đấu vì giật tóc Calvert Lewin

Với án phạt này, trung vệ người Argentina sẽ bị treo giò 3 trận, đồng nghĩa vắng mặt ở các cuộc đối đầu với Chelsea (sân khách), Brentford và Liverpool (sân nhà). Carrick mô tả quyết định của trọng tài là “gây sốc”, đồng thời đặt dấu hỏi về pha va chạm trước đó liên quan đến Leny Yoro.

Sau trận, Carrick chia sẻ với Sky Sports: “Chúng tôi nhập cuộc không tốt. Chúng tôi để thủng lưới sau tình huống Leny Yoro bị thúc cùi chỏ vào phía sau đầu. Họ không xem xét lại tình huống đó, và đó là bước ngoặt lớn của trận đấu. Chúng tôi thiếu nhịp điệu, thiếu sự gắn kết. Có một vài thời điểm tốt nhưng nhìn chung cả hiệp một không đạt yêu cầu.

Tôi nghĩ các cầu thủ đã giữ được tinh thần tích cực và chiến đấu hết mình trong hiệp hai, bất chấp quyết định gây sốc khi truất quyền thi đấu Licha [Martinez]. Đây đã là trận thứ hai liên tiếp chúng tôi chịu bất lợi từ các quyết định như vậy, nhưng tình huống này thực sự là một trong những điều tệ nhất tôi từng thấy”.

Carrick phản pháo trọng tài

Khi thông báo quyết định tới khán giả tại Old Trafford, trọng tài Tierney giải thích: “Sau khi xem lại, cầu thủ số 6 của MU có hành vi kéo tóc, hành vi bạo lực. Quyết định cuối cùng là thẻ đỏ”.

Cựu hậu vệ Man United, Gary Neville, nhận định trên Sky Sports ngay thời điểm đó: “Martinez trông bối rối, như thể hỏi ‘Tôi đã làm gì?’. Cậu ấy đã kéo tóc đối phương và với luật hiện tại, đó là thẻ đỏ. Cậu ấy hiểu mình đang làm gì”.

Tuy nhiên, Carrick không đồng tình với quan điểm này. Ông khẳng định chính Calvert Lewin mới là người khơi mào va chạm dẫn đến chiếc thẻ đỏ.

Carrick nói thêm: “Bạn có thể thấy rõ việc Yoro bị thúc cùi chỏ vào đầu. Sau đó, cậu ta vung tay vào mặt Licha, khiến cậu ấy mất thăng bằng. Trong tình huống đó, Licha chỉ chạm nhẹ vào phía sau tóc đối phương, làm bung dây buộc tóc và khiến tình huống trông như một điều gì đó nghiêm trọng hơn.

Đó không phải là kéo, không phải giật, cũng không hề mang tính bạo lực. Cậu ấy chỉ chạm vào và rồi bị truất quyền thi đấu. Điều tệ nhất là trọng tài được yêu cầu xem lại vì ‘lỗi rõ ràng và hiển nhiên’. Thật khó tin”.

Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes tỏ ra thận trọng khi được hỏi về chiếc thẻ đỏ của Martinez. Anh nói: “Tôi không muốn nói về trọng tài. Nếu nói ra, tôi có thể gặp rắc rối lớn vì các quy định dường như được áp dụng khác nhau với mỗi người. Bạn cũng có thể thấy điều đó qua những tấm thẻ vàng. Tốt nhất là tôi không nên nói gì thêm”.

Dù nhận thất bại, MU vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn đội xếp thứ sáu là Chelsea 7 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League thông qua vị trí trong top 5. Chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, “Quỷ đỏ” sẽ hành quân đến sân của Chelsea vào cuối tuần trong trận cầu mang tính bước ngoặt cho cuộc cạnh tranh suất dự Champions League.

Carrick nhấn mạnh: “Đây chỉ là một trận đấu. Chúng tôi chắc chắn sẽ xem lại, rút kinh nghiệm và cải thiện. Phía trước là một trận đấu lớn khác, rất quan trọng, cùng chặng nước rút đầy thử thách của mùa giải. Chúng tôi vẫn đang ở một vị trí rất tốt. Kết quả hôm nay thật đáng thất vọng, chúng tôi không muốn thua và cũng không muốn phải chịu những quyết định bất lợi từ trọng tài, nhưng toàn đội sẽ nhanh chóng hướng về phía trước. Mùa giải vẫn còn đoạn cuối rất quan trọng và vẫn có nhiều điều để lạc quan”.