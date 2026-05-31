10 bom tấn đắt giá nhất NHA 2025/26: Liverpool gây thất vọng, MU “hái quả ngọt”

🔥 Alexander Isak gây thất vọng lớn tại Liverpool

Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle với giá 125 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Ở thời điểm cập bến Anfield, chân sút người Thụy Điển được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu sau thành tích ghi 62 bàn trong 109 trận cho Newcastle.

Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của Isak lại diễn ra đầy khó khăn. Việc không có giai đoạn tiền mùa giải cùng chấn thương nghiêm trọng ở chân khiến tiền đạo này không thể duy trì phong độ. Những gì Isak thể hiện hoàn toàn dưới kỳ vọng và được xem là một trong những thương vụ thất bại nhất mùa.

Đánh giá: 2/10

⚡ Florian Wirtz chưa đáp ứng kỳ vọng

Một bom tấn khác của Liverpool là Florian Wirtz cũng chưa thể tạo ra tầm ảnh hưởng như mong đợi. Tiền vệ người Đức đến Anfield với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga trong hai mùa liên tiếp, nhưng màn trình diễn lại khá nhạt nhòa.

Dù không quá tệ như nhiều lời chỉ trích, việc chỉ đóng góp tám bàn thắng và kiến tạo tại Ngoại hạng Anh vẫn là con số đáng thất vọng với mức giá 116 triệu bảng.

Đánh giá: 4/10

🚀 Benjamin Sesko hồi sinh dưới thời Carrick

Benjamin Sesko khởi đầu chật vật tại Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi trong giai đoạn hai của mùa giải khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng.

Tiền đạo người Slovenia ghi 9 trong tổng số 11 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng Một. Với hiệu suất một bàn sau mỗi 145 phút thi đấu, Sesko cho thấy tiềm năng lớn để bùng nổ trong tương lai.

Đánh giá: 6/10

🎯 Bryan Mbeumo chứng minh giá trị

Man Utd ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh và Bryan Mbeumo nhanh chóng chứng minh giá trị. Sau mùa giải ghi 20 bàn cho Brentford, tuyển thủ Cameroon tiếp tục duy trì hiệu quả trong màu áo mới.

Mbeumo ghi 11 bàn cùng 3 kiến tạo tại Premier League, góp phần cải thiện đáng kể sức tấn công của “Quỷ đỏ”.

Đánh giá: 7/10

🌪️ Nick Woltemade sa sút nhanh chóng

Nick Woltemade từng tạo ấn tượng tích cực trong giai đoạn đầu khoác áo Newcastle, nhưng phong độ của anh giảm sút nhanh chóng ở phần còn lại mùa giải.

Tiền đạo người Đức thường xuyên bị sử dụng sai vị trí và chỉ ghi được một bàn trong 19 trận cuối cùng tại Ngoại hạng Anh. Viễn cảnh trở lại Bundesliga đang dần hiện rõ.

Đánh giá: 3/10

💥 Hugo Ekitike điểm sáng của Liverpool

Giữa những thương vụ đình đám như Isak hay Wirtz, Hugo Ekitike lại là cái tên mang đến hiệu quả rõ rệt nhất cho Liverpool.

Tiền đạo người Pháp ghi 17 bàn trên mọi đấu trường và nhanh chóng chiếm được tình cảm từ người hâm mộ. Đáng tiếc, chấn thương gót Achilles nghiêm trọng khiến anh nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải tiếp theo.

Đánh giá: 8/10

🛡️ Matheus Cunha hòa nhập cực nhanh tại MU

Matheus Cunha tiếp tục cho thấy khả năng thích nghi tốt tại Premier League sau khi chuyển từ Wolves sang Man Utd.

Tiền đạo người Brazil ghi số bàn thắng ở mức hai con số (10 bàn) ngay trong mùa đầu tiên, đồng thời giúp nâng cấp rõ rệt chất lượng hàng công của đội chủ sân Old Trafford.

Đánh giá: 7/10

👑 Antoine Semenyo bùng nổ tại Man City

Antoine Semenyo trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Bournemouth trước khi gia nhập Man City vào tháng Một.

Tại sân Etihad, tuyển thủ Ghana tiếp tục thăng hoa với 11 bàn thắng chỉ trong nửa mùa giải. Đáng nhớ nhất là pha lập công quyết định ở chung kết FA Cup, giúp anh đi vào lịch sử CLB.

Đánh giá: 8/10

🎩 Eberechi Eze tỏa sáng ở những trận cầu lớn

Eberechi Eze góp công lớn trong hành trình vô địch của Arsenal bằng nhiều khoảnh khắc bùng nổ. Nổi bật nhất là cú hat-trick vào lưới Tottenham ở derby Bắc London cùng bàn thắng quyết định trước Newcastle.

Dù vậy, giới chuyên môn tin rằng tiền vệ người Anh vẫn chưa phát huy hết tiềm năng tại sân Emirates.

Đánh giá: 7/10

🌟 Joao Pedro là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea

Chelsea tiếp tục chi đậm trên thị trường chuyển nhượng, nhưng lần này họ đã nhận lại giá trị xứng đáng từ Joao Pedro.

Tiền đạo người Brazil ghi 23 bàn sau 53 trận trên mọi đấu trường, trở thành một trong số ít điểm sáng trong mùa giải nhiều thất vọng của đội chủ sân Stamford Bridge.

Đánh giá: 8/10