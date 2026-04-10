Ngoại hạng Anh có 5 suất dự Cúp C1, MU cần mấy điểm nữa để "về đích"?

Ngoại hạng Anh có 5 suất dự Cúp C1, MU "nhẹ gánh"

Hy vọng giành vé dự Champions League của MU đã được củng cố đáng kể sau khi Arsenal đánh bại Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB.

Arsenal giúp Ngoại hạng Anh có 5 suất dự Champions League mùa tới

Chiến thắng này giúp bóng đá Anh củng cố vững chắc vị trí dẫn dầu trên bảng xếp hạng hệ số UEFA, đồng nghĩa Ngoại hạng Anh sẽ có 5 đại diện vào thẳng Champions League mùa tới. Trong khi đó, suất bổ sung còn lại đang là cuộc cạnh tranh giữa Italia và Tây Ban Nha.

Việc "Xứ sở sương mù" có thêm suất dự Champions League giúp nhiệm vụ của MU từ giờ đến cuối mùa giải 2025/26 trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, "Quỷ đỏ" vẫn đang thi đấu tốt và thực tế có thể kết thúc mùa giải trong top 3 (hiện cũng xếp thứ 3).

Mốc 70 điểm dành cho "Quỷ đỏ"

Theo tính toán, nếu đạt mốc 70 điểm, họ sẽ chắc chắn góp mặt tại Champions League mùa sau. Nguyên nhân là vì Chelsea, đội xếp thứ 6, chỉ có thể đạt tối đa 69 điểm nếu thắng toàn bộ các trận còn lại. Trên thực tế, với phong độ hiện tại của đội bóng do Liam Rosenior dẫn dắt, Man United thậm chí có thể cần ít điểm hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn về mặt toán học, mốc 70 điểm vẫn là mục tiêu an toàn.

Hiện tại, Man United đang có 55 điểm và còn 7 trận chưa đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc họ cần thêm 5 chiến thắng để chạm mốc an toàn và giành vé dự Champions League.

Ngay cả khi thua Chelsea lẫn Liverpool, MU vẫn có thể hoàn thành mục tiêu đứng trong top 5

5 chiến thắng là đủ

Đáng chú ý, “Quỷ đỏ” vẫn có thể hoàn thành mục tiêu ngay cả khi thất bại ở hai trận khó nhất còn lại. Cụ thể, họ sẽ làm khách trên sân Chelsea vào ngày 18/4 trước khi tiếp đón Liverpool vào ngày 3/5 – 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất dự Champions League.

Với cục diện hiện tại, cơ hội đang nằm trong tay MU, và chỉ cần duy trì phong độ ổn định, họ hoàn toàn có thể trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Top 8 Ngoại hạng Anh hiện tại