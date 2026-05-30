5 trận đấu định hình Ngoại hạng Anh 2025/26: Ông lớn thất thường, "bóng chết" thống trị

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 là một mùa giải đầy khác thường. Trong khi những đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng liên tục tạo ra bất ngờ và chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, các ông lớn lại thiếu đi sự ổn định vốn có. Premier League mùa này không còn được định hình bởi những pha phối hợp hoa mỹ, mà bởi cường độ pressing nghẹt thở, những cuộc đấu thể lực và sự lên ngôi của các tình huống cố định.

380 trận đấu tạo nên cả một mùa giải dài và đầy tính cạnh tranh. Nhưng nếu phải thu gọn toàn bộ câu chuyện ấy chỉ trong 5 trận đấu, với mỗi đội chỉ xuất hiện một lần, thì diện mạo của Premier League 2025/26 có lẽ sẽ được phác họa dưới đây.

Crystal Palace 2-0 Brentford (Vòng 10): Premier League của những tình huống cố định

Đây có thể không phải trận đấu đáng nhớ nhất mùa giải, nhưng lại phản ánh rất rõ xu hướng chiến thuật của Premier League 2025/26. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc khiến các đội không còn nhiều thời gian tập luyện, những tình huống cố định ngày càng trở thành thứ vũ khí mang tính quyết định.

Crystal Palace bước vào trận đấu với sự chuẩn bị tối giản nhưng hiệu quả. HLV Oliver Glasner thừa nhận đội bóng gần như chỉ tập trung vào bóng chết sau trận đấu cúp châu Âu giữa tuần, và cả hai bàn thắng đều đến theo đúng kịch bản đó. Jefferson Lerma đánh đầu chuyền bóng để Jean-Philippe Mateta mở tỷ số từ một quả đá phạt, trước khi Nathan Collins phản lưới nhà sau cú ném biên mạnh của Lerma.

Ngoài hai khoảnh khắc ấy, trận đấu diễn ra khá nghèo nàn về mặt chuyên môn với chỉ số xG toàn trận chỉ đạt 1,2. Không có nhiều pha phối hợp tốc độ hay những đợt phản công mãn nhãn, thay vào đó là thứ bóng đá thực dụng, giàu thể lực và phụ thuộc lớn vào bóng chết, hình ảnh tiêu biểu cho Premier League mùa này.

Arsenal 2-1 Wolves (Vòng 16): Nhà vô địch của sự lì lợm

Arsenal mùa giải này không thống trị Premier League bằng thứ bóng đá hoa mỹ như nhiều nhà vô địch trước đây. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở hàng thủ chắc chắn, khả năng duy trì cường độ thi đấu và sự hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định.

Chiến thắng trước Wolves là ví dụ hoàn hảo cho bản lĩnh ấy. Arsenal chơi không quá áp đảo và từng đứng trước nguy cơ đánh rơi điểm sau bàn gỡ muộn của đội khách. Tuy nhiên, trong một trận đấu đầy hỗn loạn, họ vẫn biết cách giành chiến thắng nhờ hai tình huống phản lưới nhà.

Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ việc Bukayo Saka đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và tạo ra áp lực đủ lớn khiến hàng thủ Wolves mắc sai lầm. Đó không phải những pha dàn xếp đẹp mắt, nhưng lại phản ánh chính xác phong cách của Arsenal mùa này: thực dụng, bền bỉ và luôn biết cách kết liễu trận đấu.

Về phía Wolves, thất bại ấy cũng nói lên nghịch lý của họ trong cả mùa giải. Dù thường xuyên gây khó khăn cho các đội mạnh, thậm chí từng cầm hòa Arsenal ở lượt đi, Wolves vẫn liên tục tự đẩy mình vào thế bất lợi bởi những sai lầm khó tin nơi hàng phòng ngự.

Chelsea 3-2 West Ham (Vòng 24): Kỷ nguyên của năm quyền thay người

Premier League hiện đại không chỉ thay đổi bởi chiến thuật hay cường độ pressing, mà còn bởi tác động ngày càng lớn của luật năm quyền thay người. Và trận derby London giữa Chelsea và West Ham chính là minh chứng rõ ràng nhất.

West Ham nhập cuộc hoàn hảo khi HLV Nuno Espirito Santo xây dựng hệ thống khai thác triệt để cánh trái của Chelsea, giúp đội khách nhanh chóng dẫn trước 2-0. Trong phần lớn hiệp một, Chelsea gần như bị áp đảo hoàn toàn.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi HLV Liam Rosenior tận dụng tối đa lợi thế chiều sâu đội hình. Sau sự thay đổi bất đắc dĩ vì chấn thương của Jamie Gittens, Chelsea tiếp tục thực hiện hàng loạt điều chỉnh lớn ngay đầu hiệp hai với sự xuất hiện của Joao Pedro, Wesley Fofana và Marc Cucurella.

Những sự thay đổi ấy lập tức phát huy hiệu quả. Pedro ghi bàn rút ngắn tỷ số, Cucurella san bằng cách biệt trước khi Pedro kiến tạo để Enzo Fernandez hoàn tất màn ngược dòng. Nếu còn luật ba quyền thay người như trước đây, Chelsea gần như không thể tạo ra cuộc lột xác mạnh mẽ đến vậy chỉ sau giờ nghỉ.

Trận đấu này cho thấy sự khác biệt ngày càng lớn giữa các đội bóng giàu chiều sâu lực lượng với phần còn lại của Premier League, nơi những cầu thủ dự bị giờ đây có thể định đoạt cả cục diện trận đấu.

MU 3-2 Liverpool (Vòng 35): Tiền vệ phòng ngự không còn chỉ để phòng ngự

Premier League hiện đại đang làm thay đổi hoàn toàn vai trò của những tiền vệ phòng ngự. Nếu trước đây các “máy quét” chủ yếu tập trung đánh chặn và giữ vị trí, thì giờ đây họ phải tham gia pressing, hỗ trợ tấn công và thậm chí trực tiếp ghi bàn.

Cuộc đối đầu giữa MU và Liverpool phản ánh rất rõ sự chuyển dịch ấy. Liverpool mở tỷ số sau tình huống cả Casemiro lẫn Kobbie Mainoo cùng dâng cao, khiến Amad mất phương án chuyền bóng. Dominik Szoboszlai cướp được bóng rồi dễ dàng băng xuống ghi bàn trong khoảng trống mênh mông phía sau tuyến giữa MU.

Nhưng cũng chính cách chơi giàu năng lượng ấy mang lại phần thưởng cho đội chủ sân Old Trafford. Khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, MU tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn thắng và Casemiro xuất hiện trong vòng cấm như một tiền đạo thực thụ.

Từ quả tạt của Amad, Casemiro dứt điểm khiến bóng bật ra đúng vị trí của Mainoo, trước khi tiền vệ trẻ này ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho MU. Trong thứ bóng đá hiện đại giàu pressing và tốc độ, ngay cả những tiền vệ đá thấp nhất cũng phải trở thành mẫu cầu thủ toàn diện.

Arsenal 1-0 Burnley (Vòng 37): Bước cuối cùng trước ngai vàng

Không phải màn trình diễn rực rỡ nhất mùa giải, nhưng đây là chiến thắng đưa Arsenal tiến sát chức vô địch hơn bao giờ hết.

Trước Burnley, Arsenal tiếp tục cho thấy sự lợi hại ở các tình huống cố định thứ vũ khí đã trở thành dấu ấn xuyên suốt chiến dịch đăng quang. Phút 36, Havertz đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đó đã là bàn thắng thứ 19 của Arsenal tại Premier League mùa này xuất phát từ phạt góc, minh chứng cho sự hiệu quả và ổn định của đội bóng thành London.

Chiến thắng tối thiểu ấy khiến Man City buộc phải đánh bại Bournemouth để nuôi hy vọng bám đuổi. Nhưng khi đoàn quân của Guardiola không thể làm được điều đó trên sân khách, Arsenal chính thức được quyền ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.