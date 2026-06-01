Kết quả tennis Zverev - De Jong: Vất vả set 1, càng đấu càng dễ (Roland Garros)

Alexander Zverev tiếp tục củng cố vị thế ứng cử viên vô địch số 1 của Roland Garros sau khi giành chiến thắng 3 set trước Jesper De Jong. Tay vợt người Đức chỉ phải vất vả ở set 1 trong khi 2 set còn lại càng thi đấu càng dễ cho anh.

Alexander Zverev

Với Sinner, Alcaraz, Djokovic không còn có mặt để có thể thách thức mình, Zverev vẫn khởi đầu không mấy thuận lợi trước De Jong khi để mất break trước ngay ở ván cầm giao đầu tiên. Nhưng sau khi đòi lại break ở ván 5, Zverev kéo set 1 vào tie-break và có chiến thắng 7-3.

De Jong vẫn chơi khá vững ở set 2, nhưng lại mất break đúng ở ván 10 dẫn tới thất bại 4-6. Zverev không còn gặp khó khăn nào khi bước vào set cuối cùng, đại thắng 6-1 để kết thúc trận đấu sau 2 giờ 16 phút. Ở tứ kết, đối thủ của Zverev sẽ là hiện tượng Rafael Jodar, "Rafa mới" đến từ Tây Ban Nha.