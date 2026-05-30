Tin mới nhất bóng đá sáng 30/5: Huyền thoại ủng hộ Rashford trở lại MU

Huyền thoại ủng hộ Rashford trở lại MU sau mùa giải thăng hoa ở Barca

Huyền thoại Jaap Stam đã lên tiếng ủng hộ khả năng Marcus Rashford trở lại khoác áo Manchester United sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng tại Barcelona. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Rashford ghi 14 bàn và có 10 kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Barca bảo vệ thành công ngôi vương La Liga.

Rashford tỏa sáng ở Barca

Đội chủ sân Camp Nou hiện có quyền mua đứt Rashford với giá khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, quá trình thương lượng đang trở nên khó đoán sau khi Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Anthony Gordon. Trả lời truyền thông, Stam cho rằng việc Rashford trở lại Old Trafford sẽ là tín hiệu tích cực với nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ”.

Glasner được Leverkusen trải thảm đỏ sau kỳ tích cùng Palace

HLV Oliver Glasner nhanh chóng nhận được lời mời trở lại Bundesliga ngay sau khi khép lại hành trình thành công cùng Crystal Palace bằng chức vô địch Conference League lịch sử. Nhà cầm quân người Áo trước đó xác nhận sẽ chia tay đội chủ sân Selhurst Park sau hai năm đầy dấu ấn, quãng thời gian ông giúp CLB giành FA Cup và Community Shield tại Wembley.

Món quà cuối cùng Glasner dành cho người hâm mộ Palace là chiến thắng trước Rayo Vallecano ở chung kết Conference League tại Leipzig. Dù hợp đồng chỉ hết hạn vào cuối tháng 6, nhưng theo nhà báo Nicolo Schira, Bayer Leverkusen đã lập tức vào cuộc nhằm đưa chiến lược gia 51 tuổi trở lại nước Đức để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Jackson gây khó cho Xabi Alonso trước ngày trở lại Chelsea

Tiền đạo Nicolas Jackson đang khiến tương lai tại Chelsea trở nên bất ổn khi đưa ra những yêu cầu được cho là khó chấp nhận với tân HLV Xabi Alonso. Chân sút người Senegal dự kiến trở lại Stamford Bridge sau mùa giải 2025/26 thi đấu cho mượn tại Bayern Munich.

Đội bóng Đức từng chi khoảng 14 triệu bảng phí mượn và sẵn sàng mua đứt với giá 56 triệu bảng nếu Jackson đáp ứng điều kiện chuyên môn. Tuy nhiên, tiền đạo này chỉ ghi 11 bàn sau 34 trận, chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Harry Kane, khiến Bayern không kích hoạt điều khoản mua đứt. Thay vì nỗ lực ghi điểm với Alonso, Jackson lại được cho là đang tạo thêm áp lực trong quá trình đàm phán tương lai với Chelsea.

Frimpong lên tiếng sau cú sốc bị loại khỏi tuyển Hà Lan

Hậu vệ Jeremie Frimpong đã có phản ứng đầu tiên sau khi bị loại khỏi danh sách tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026. Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool là một trong những cái tên gây tranh cãi nhất khi HLV Ronald Koeman công bố đội hình chính thức.

Theo Koeman, Frimpong không được triệu tập vì gặp nhiều vấn đề thể lực trong suốt mùa giải, cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Bayer Leverkusen, hậu vệ 25 tuổi liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Ngoài Frimpong, các cầu thủ đang chơi tại Ngoại hạng Anh như Joshua Zirkzee hay Zian Flemming cũng không có tên trong danh sách tới World Cup của “Cơn lốc màu da cam”.