Nữ VĐV hockey quyến rũ nhất hành tinh, đăng ảnh bikini khiến fan "há hốc mồm"

Trang phục bikini mới của Mikayla gây sốt mạng xã hội

Mikayla Demaiter, cựu thủ môn khúc côn cầu trên băng người Canada, một lần nữa lại khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini vô cùng nóng bỏng trong phòng xông hơi.

Mikayla thêm lần nữa khiến khán giả choáng ngợp

Mới đây, mỹ nhân 26 tuổi, người được mệnh danh là "Nữ vận động viên khúc côn cầu trên băng quyến rũ nhất hành tinh" đã đăng tải một bộ ảnh mới lên tài khoản Instagram cá nhân có hơn 3,1 triệu người theo dõi. Xuất hiện trong bộ bikini dây màu đen tối giản, Mikayla khéo léo khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát trứ danh cùng những đường cong nghẹt thở.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, cô nàng còn đính kèm dòng chú thích đầy tự tin: "Phòng xông hơi sẽ trở nên nóng hơn khi tôi bước vào". Bài đăng ngay lập tức nhận về cơn mưa tương tác từ người hâm mộ với những bình luận ca ngợi như "vẻ đẹp không thể tin nổi" hay "người phụ nữ đẹp nhất hành tinh".

Thậm chí, nhiều người dùng còn kêu gọi các tạp chí áo tắm danh tiếng nên chọn cô làm gương mặt ảnh bìa tiếp theo.

Bước ngoặt cuộc đời từ sân băng đến sàn diễn

Trước khi trở thành một ngôi sao mạng xã hội và người mẫu đắt giá, Mikayla Demaiter từng là một vận động viên khúc côn cầu đầy triển vọng. Cô đảm nhận vai trò thủ môn cho câu lạc bộ Bluewater Hawks tại Giải khúc côn cầu nữ tỉnh bang (PWHL) thuộc Canada.

Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng đã buộc Mikayla phải đưa ra quyết định từ giã sự nghiệp thể thao đầy tiếc nuối ở tuổi 19. Khép lại giấc mơ sân băng, cô quyết định chuyển hướng sang con đường người mẫu chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa danh tiếng của một cựu vận động viên và thân hình quyến rũ đã giúp trang cá nhân của cô bùng nổ, biến cô thành một trong những người mẫu mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Dù không còn thi đấu đỉnh cao, Mikayla Demaiter vẫn giữ vững được tinh thần thể thao thông qua việc duy trì lối sống lành mạnh và chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng vạn người mê.

