Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa 10/04/26 - Trực tiếp
Paris FC vs Monaco
Augsburg vs Hoffenheim
Roma vs Pisa
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
Real Madrid vs Girona
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
MU đau đầu chọn người thay Casemiro: Ba ứng viên hàng đầu dần "tan biến"

Ba ứng viên đầu tiên có thể thay Casemiro tại Man United mùa hè này đang dần trở nên thiếu thực tế. Vậy cái tên nào đang nổi lên?

   

Ba mục tiêu ban đầu dần trở nên thiếu thực tế

Với việc Casemiro chắc chắn ra đi, Man United sẽ buộc phải chiêu mộ thêm một tiền vệ trung tâm chất lượng trong mùa hè này. Giới truyền thông sớm đưa ra những ứng viên hàng đầu trở thành tân binh của sân Old Trafford mùa hè này. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy tình hình chưa chắc đã khả quan như vậy.

Đầu tiên là Sandro Tonali của Newcastle. Theo nguồn tin của TalkSport, Man United đã loại tiền vệ người Italia khỏi danh sách ưu tiên trong mùa hè này vì 2 lý do. Newcastle đang "hét giá" lên tới 100 triệu bảng cho cựu sao AC Milan. Thêm vào đó, Tonali cũng muốn nhận mức lương tương tự như Casemiro hiện tại là 350.000 bảng.

Cả hai tiêu chí trên đều không phù hợp với định hướng của Man United. Mặc dù Tonali mới chỉ 25 tuổi nhưng cầu thủ này chưa hẳn đã xuất sắc tới mức "Quỷ đỏ" phải "cố đấm ăn xôi".

Trong khi đó, Adam Wharton (Crystal Palace) cũng rơi vào cảnh tương tự. Nguyên nhân là bởi các tuyển trạch viên đánh giá tiền vệ người Anh có lối chơi tương tự với Kobbie Mainoo. Cả hai đều thích cầm bóng, chọc khe trong khi Man United đang cần một "máy quét xịn" để thay Casemiro. Mức giá của Wharton cũng không hề rẻ khi dự kiến rơi vào khoảng 70 triệu bảng. Bởi vậy, Man United đưa thương vụ này khỏi danh sách ưu tiên.

Còn lại là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tiền vệ người Anh được đánh giá phù hợp nhất với khả năng quét bóng, bao quát sân tốt và cũng sẵn sàng dâng lên khi cần thiết. Vấn đề nằm ở chỗ một số nguồn tin tiết lộ Anderson đã "đạt thỏa thuận" với Man City. Thậm chí, mức giá của thương vụ này cũng đã được công bố là 65 triệu bảng.

Con số này thấp hơn khá nhiều so với dự đoán của nhiều người. Bởi vậy, nhiều người đang nghi ngờ tính xác thực của thông tin này. Thế nhưng, việc tiền vệ này có thiện cảm với Man City hơn Man United nhiều khả năng là thật. Điều đó đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" sẽ khó lòng cạnh tranh với "Gã hàng xóm".

Cái tên nào phù hợp nhất?

Câu hỏi được đặt ra là nếu 3 cầu thủ kể trên không còn nằm trong danh sách ưu tiên, Man United sẽ lựa chọn ai để thay Casemiro? Carlos Baleba từng là cái tên được "Quỷ đỏ" chú ý nhưng phong độ của tiền vệ người Cameroon "tụt dốc" thê thảm trong mùa giải này. Thêm vào đó, Brighton cũng "hét giá" lên tới 120 triệu bảng.

Bruno Guimaraes nổi lên là ứng viên hàng đầu thay Casemiro

Nếu nhìn quanh ở Ngoại hạng Anh, Bruno Guimaraes có lẽ là cái tên hợp lý nhất. Newcastle sẽ phải bán bớt trụ cột trong mùa hè này do không được dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, nếu nhìn sang các giải đấu khác, Angelo Stiller và Aurelien Tchouameni là hai ứng viên tốt nhất nhưng "Quỷ đỏ" có đàm phán thành công hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

-10/04/2026 18:05 PM (GMT+7)
