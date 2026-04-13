Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: "Derby hoa hồng" hứa hẹn căng thẳng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 14/4 | Old Trafford MU 0 - 0 Leeds (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Leeds Leeds Điểm Lammens Dalot Yoro Martinez Shaw Casemiro Mainoo Mbeumo Fernandes Cunha Sesko Điểm Darlow Bornauw Struijk Bijol Bogle Aaronson Ampadu Tanaka Justin Nmecha Calvert-Lewin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Leeds Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko Darlow, Bornauw, Struijk, Bijol, Bogle, Aaronson, Ampadu, Tanaka, Justin, Nmecha, Calvert-Lewin

MU thi đấu trở lại sau 1 tháng

Thật sự rất hiếm có CLB nào lại sở hữu quãng nghỉ dài như MU trong mùa giải này. Lần cuối họ thi đấu là ngày 21/3. Nguyên nhân là bởi có đợt tập trung ĐTQG tháng 3/2026 và LĐBĐ Anh quyết định tổ chức đá FA Cup ngay sau đó. "Quỷ đỏ" lại là đội đá muộn nhất ở vòng 32 nên mới có câu chuyện gần một tháng không thi đấu. Ngoài ra cũng do MU không được đá ở cúp châu Âu mùa giải này.

Tình hình lực lượng

MU vẫn chưa có được sự phục vụ của De Ligt. Maguire bị treo giò nên nhiều khả năng Martinez sẽ đá cặp cùng Yoro trong trận đấu này. Ngoài ra, Dorgu vẫn chưa thể thi đấu cho chấn thương cơ đùi. Vấn đề của Leeds nghiêm trong hơn khi thiếu Dan James, Stach và Rodon do chấn thương. Okafor và Gudmundsson cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

