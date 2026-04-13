Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: "Derby hoa hồng" hứa hẹn căng thẳng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Leeds United Manchester United

(2h, 14/4, vòng 32) Hai đội đang ở hai đầu của bảng xếp hạng nhưng cuộc chiến không hề dễ dàng cho "Quỷ đỏ".

   

Premier League | 2h, 14/4 | Old Trafford

MU
0 - 0
Leeds
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko
Darlow, Bornauw, Struijk, Bijol, Bogle, Aaronson, Ampadu, Tanaka, Justin, Nmecha, Calvert-Lewin

MU thi đấu trở lại sau 1 tháng

Thật sự rất hiếm có CLB nào lại sở hữu quãng nghỉ dài như MU trong mùa giải này. Lần cuối họ thi đấu là ngày 21/3. Nguyên nhân là bởi có đợt tập trung ĐTQG tháng 3/2026 và LĐBĐ Anh quyết định tổ chức đá FA Cup ngay sau đó. "Quỷ đỏ" lại là đội đá muộn nhất ở vòng 32 nên mới có câu chuyện gần một tháng không thi đấu. Ngoài ra cũng do MU không được đá ở cúp châu Âu mùa giải này. 

Tình hình lực lượng

MU vẫn chưa có được sự phục vụ của De Ligt. Maguire bị treo giò nên nhiều khả năng Martinez sẽ đá cặp cùng Yoro trong trận đấu này. Ngoài ra, Dorgu vẫn chưa thể thi đấu cho chấn thương cơ đùi. Vấn đề của Leeds nghiêm trong hơn khi thiếu Dan James, Stach và Rodon do chấn thương. Okafor và Gudmundsson cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu. 

-13/04/2026 18:49 PM (GMT+7)
