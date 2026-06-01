Căng thẳng vụ cầu mây Thái Lan bỏ giải: Malaysia dọa kiện, lệnh cấm ASIAD lơ lửng

Vào ngày 27/5 vừa qua, scandal đã nổ ra sau trận chung kết cầu mây Thế giới 2026 giữa Malaysia và Thái Lan. Trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1 và ở set 3 Thái Lan đang dẫn 14-13, nhưng trọng tài người Singapore Muhammad Radi đã có quyết định gây tranh cãi giúp Malaysia có điểm.

Tuyển cầu mây Thái Lan từ chối thi đấu tiếp vì cho rằng bị trọng tài xử ép

Trọng tài Radi xác định rằng cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi giẫm vạch, khiến Thái Lan dù đã đưa bóng đập đất bên phần sân Malaysia nhưng Malaysia lại được tính điểm và gỡ hòa 14-14. Quá tức giận, tuyển Thái Lan tuyên bố bỏ trận đấu, khiến Malaysia được xử thắng 2-1.

Lúc này phía Thái Lan đang tuyên bố họ sẽ chấp nhận thất bại và “nhường” cho Malaysia chức vô địch bởi trọng tài đã cố ý chống lại họ. Thana Chaiprasit, chủ tịch Liên đoàn cầu mây Thái Lan, phát biểu: “Chúng tôi khẳng định vẫn làm đúng quy trình trong thi đấu. Chúng tôi đã thấy hành vi của trọng tài này đối với chúng tôi trong nhiều trận đấu và quyết định sẽ chấp nhận huy chương bạc, bởi nếu trọng tài muốn Malaysia thắng, chúng tôi sẽ nhường họ chức vô địch”.

Tuy nhiên phía Malaysia không những vừa thắng mà còn muốn Thái Lan bị trừng phạt cho hành vi bỏ trận đấu. Liên đoàn cầu mây Malaysia (MSF) đã gửi khiếu nại lên Liên đoàn cầu mây quốc tế (ISTAF) để phàn nàn về cung cách ứng xử của nhiều quan chức đoàn Thái Lan tại giải, cho rằng tính chất cao quý của trận chung kết giải vô địch thế giới đồng nghĩa luật càng phải xử nghiêm hơn.

Phó chủ tịch của MSF, ông Datuk Abdul Halim Suleiman, nói: "Đây không phải là giải đấu cấp làng hay trường học, mà là một kỳ World Cup mang hình ảnh và danh dự của môn cầu mây trên đấu trường quốc tế”.

Các quan chức cầu mây Thái Lan bị phía Malaysia yêu cầu phạt

Đã có những lời kêu gọi rằng Thái Lan thậm chí nên bị cấm dự môn cầu mây ở ASIAD năm nay. Tuy nhiên ông Chaiprasit đã đáp trả rằng Thái Lan không những không sợ lệnh cấm đó, mà sẵn sàng lôi sự việc lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế, nơi đã xử nhiều vụ tranh chấp thể thao nổi tiếng (bao gồm scandal nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia).

“Tôi không nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến ASIAD vì trước đây Malaysia đã từng bỏ cuộc và chúng ta chưa thấy họ bị trừng phạt. Nhưng nếu trong trường hợp này họ cố gắng kiện chúng tôi, điều đó sẽ không công bằng và chúng tôi sẽ phải đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao”, ông Chaiprasit nhấn mạnh.