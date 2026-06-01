Nóng nhất thể thao sáng 1/6: Sinner giải khuây tại Monaco

Sinner giải khuây tại Monaco

Sau khi bị loại sớm khỏi Roland Garros, nhiều người tự hỏi Jannik Sinner đang làm gì? Theo tiết lộ mới nhất, tay vợt người Italia đang ở Monaco giải khuây. Sinner xuất hiện khá giản dị với quần bò, áo phông và đi xe máy trên đường phố Monaco. Chứng kiến cảnh tượng này, một số người trêu rằng Sinner đang chuyển sang nghề… shipper.

Sinner bị loại sớm tại Roland Garros

Canelo đặt niềm tin vào Jaime Munguia

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Canelo Alvarez cho rằng Jaime Munguia có thể trở thành tay đấm số một Mexico trong thời gian tới. “Tôi biết câu chuyện này rất nhạy cảm nhưng tôi đặt niềm tin vào Munguia. Tại sao ư? Cậu ấy đã học hỏi được rất nhiều từ một HLV giỏi và chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Cậu ấy xứng đáng có được vinh quang”.

Tom Aspinall cố thoát khỏi UFC

Theo giới thạo tin MMA, người đại diện của Tom Aspinall, Eddie Hearn đang cố gắng thuyết phục Dana White trong việc kết thúc hợp đồng sớm giữa UFC và thân chủ của mình. Theo Hearn, UFC và Dana White đang trả cho Aspinall số tiền không tương xứng với những gì tay đấm này xứng đáng được nhận.

Ông chủ Ferrari đặt biệt hiệu cho Hamilton

Sau khi Lewis Hamilton cán đích tại chặng đua ở Canada, Frédéric Vasseur, ông chủ của đội đua xe F1 Ferrari, đã gửi lời chúc mừng tới tay đua người Anh. “Làm tốt lắm, Luigi”. Trong buổi phỏng vấn sau trận, Vasseur xác nhận ông không hề gọi nhầm tên, còn Hamilton cho biết ngày nhỏ, mọi người thường gọi anh là Luigi ở Ý.