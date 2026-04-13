Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

MU "ngồi chơi xơi nước" vẫn an tâm top 3 Ngoại hạng Anh, vé Cúp C1 sắp về tay

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

MU đang được hưởng lợi rất nhiều trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1 mùa giải sắp tới.

   

MU là đội thi đấu muộn nhất tại vòng 32 Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Carrick không thi đấu Cúp châu Âu nên sẽ gặp Leeds United vào đầu tuần (2h, 14/4). 

Dù thi đấu muộn nhưng MU lại không gặp nhiều áp lực từ các đội thi đấu sớm hơn. Lý do bởi hàng loạt CLB đang trong quá trình tranh chấp 1 vị trí trong top 5 lại sảy chân. 

Aston Villa là đội đứng gần MU nhất nhưng họ chỉ có được trận hòa với tỷ số 1-1 trước Nottingham Forest. Điều này khiến đội chủ sân Villa Park mắc kẹt ở vị trí thứ 4. Họ bằng điểm với MU nhưng xếp dưới khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua kém "Quỷ đỏ" (+5 so với +13). 

Trong khi đó, Chelsea để thua 0-3 trước Man City. "The Blues" hiện chỉ nắm trong tay 48 điểm và xếp thứ 6. Họ kém vị trí thứ 3 của MU tới 7 điểm. 

Aston Villa và Chelsea đều không thắng ở vòng 32 Ngoại hạng Anh

Chỉ có Liverpool gây chút áp lực lên MU ở vòng đấu này. Đoàn quân HLV Slot đánh bại Fulham với tỷ số 2-0, qua đó bảo toàn vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nhưng họ chỉ có 52 điểm, kém đội chủ sân Old Trafford tới 3 điểm. 

Nếu MU thắng Leeds United, đoàn quân HLV Carrick vừa duy trì được vị trí thứ 3, vừa bỏ xa các đối thủ phía sau. Đến vòng 33, "Quỷ đỏ" chạm trán Chelsea (2h, 19/4). Nếu thắng thêm cả trận này, đội chủ sân Old Trafford càng dễ cắt đuôi Chelsea trong cuộc chiến giành vé dự Cúp C1 mùa sau.

MU cần đánh bại Leeds

Ở trận lượt đi, MU hòa Leeds 1-1. Họ không nên để kịch bản đó tái diễn ở trận tới, nhất là khi có lợi thế được chơi trên sân nhà. 

Việc có vé dự Cúp C1 mùa tới sẽ giúp ích rất nhiều cho đoàn quân HLV Carrick. Họ sẽ thu về hàng trăm triệu bảng tiền bản quyền truyền hình cũng như tiền thưởng từ UEFA. 

8

Atlético Madrid - Barcelona 15.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 15/04
Thể lệ
Arsenal vẫn đứng đỉnh bảng nếu bỏ "bóng chết", MU của Carrick chỉ xếp thứ 9
Arsenal vẫn đứng đỉnh bảng nếu bỏ "bóng chết", MU của Carrick chỉ xếp thứ 9

Bảng xếp hạng giả tưởng sau vòng 31 Premier League 2025/26 cho thấy Arsenal vẫn dẫn đầu với 63 điểm nếu loại bỏ mọi bàn thắng từ tình huống cố định.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/04/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN