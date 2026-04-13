MU "ngồi chơi xơi nước" vẫn an tâm top 3 Ngoại hạng Anh, vé Cúp C1 sắp về tay

MU là đội thi đấu muộn nhất tại vòng 32 Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Carrick không thi đấu Cúp châu Âu nên sẽ gặp Leeds United vào đầu tuần (2h, 14/4).

Dù thi đấu muộn nhưng MU lại không gặp nhiều áp lực từ các đội thi đấu sớm hơn. Lý do bởi hàng loạt CLB đang trong quá trình tranh chấp 1 vị trí trong top 5 lại sảy chân.

Aston Villa là đội đứng gần MU nhất nhưng họ chỉ có được trận hòa với tỷ số 1-1 trước Nottingham Forest. Điều này khiến đội chủ sân Villa Park mắc kẹt ở vị trí thứ 4. Họ bằng điểm với MU nhưng xếp dưới khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua kém "Quỷ đỏ" (+5 so với +13).

Trong khi đó, Chelsea để thua 0-3 trước Man City. "The Blues" hiện chỉ nắm trong tay 48 điểm và xếp thứ 6. Họ kém vị trí thứ 3 của MU tới 7 điểm.

Aston Villa và Chelsea đều không thắng ở vòng 32 Ngoại hạng Anh

Chỉ có Liverpool gây chút áp lực lên MU ở vòng đấu này. Đoàn quân HLV Slot đánh bại Fulham với tỷ số 2-0, qua đó bảo toàn vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nhưng họ chỉ có 52 điểm, kém đội chủ sân Old Trafford tới 3 điểm.

Nếu MU thắng Leeds United, đoàn quân HLV Carrick vừa duy trì được vị trí thứ 3, vừa bỏ xa các đối thủ phía sau. Đến vòng 33, "Quỷ đỏ" chạm trán Chelsea (2h, 19/4). Nếu thắng thêm cả trận này, đội chủ sân Old Trafford càng dễ cắt đuôi Chelsea trong cuộc chiến giành vé dự Cúp C1 mùa sau.

MU cần đánh bại Leeds

Ở trận lượt đi, MU hòa Leeds 1-1. Họ không nên để kịch bản đó tái diễn ở trận tới, nhất là khi có lợi thế được chơi trên sân nhà.

Việc có vé dự Cúp C1 mùa tới sẽ giúp ích rất nhiều cho đoàn quân HLV Carrick. Họ sẽ thu về hàng trăm triệu bảng tiền bản quyền truyền hình cũng như tiền thưởng từ UEFA.