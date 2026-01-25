MU nhận 3 đề nghị khủng để bán Fernandes, huyền thoại yêu cầu "phải giữ"

🌍 Saudi Arabia rình rập, MU tính chuyện gia hạn

Bruno Fernandes hiện thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Saudi Arabia, đồng thời nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich và Paris Saint Germain. Dù liên tục bị đồn đoán về tương lai, tiền vệ 31 tuổi vẫn là điểm tựa lớn nhất của "Quỷ đỏ", với 5 bàn thắng và 9 kiến tạo tại Premier League mùa này.

Fernandes đang được các đại gia mời gọi

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, MU đang có tín hiệu khởi sắc. Chiến thắng 2-0 trước Man City giúp họ chỉ còn kém Liverpool đúng 1 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Theo ESPN, ban lãnh đạo MU cũng đã lên kế hoạch mở đàm phán gia hạn hợp đồng với Fernandes trước thềm World Cup hè này.

🔴 Huyền thoại Sheringham: "Fernandes là người MU không thể mất"

Huyền thoại từng cùng Manchester United giành cú ăn ba, Teddy Sheringham, đã thẳng thắn yêu cầu đội chủ sân Old Trafford phải giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes bằng mọi giá. Theo Sheringham, tiền vệ người Bồ Đào Nha là một trong số rất ít cầu thủ của MU duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều mùa giải liên tiếp và không nên bị đem ra đánh đổi quá dễ dàng.

Fernandes là đầu tàu nơi hàng công MU

Chia sẻ với Manchester Evening News, Sheringham thừa nhận MU có thể sẽ cân nhắc nếu nhận được đề nghị “không tưởng” từ Saudi Arabia. Bởi số tiền đó có thể giúp đội bóng tái thiết lực lượng.

Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh Fernandes là cái tên cần giữ lại: “Cậu ấy là cầu thủ chơi ổn định nhất trong ba năm qua, ghi bàn, kiến tạo và dẫn dắt đội bóng bằng hành động trên sân”.

💰 Sức mạnh kim tiền của các đại gia Saudi Arabia

Tờ TalkSPORT từng tiết lộ Fernandes nằm trong danh sách 50 ngôi sao mà Saudi Pro League muốn chiêu mộ, với Al Ittihad, Al Hilal và Al Nassr đều quan tâm. Dù vậy, chính Bruno Fernandes đã thừa nhận anh cảm thấy tổn thương khi có lúc cảm giác CLB sẵn sàng để anh ra đi.

Fernandes có thể tái hợp Ronaldo ở Al Nassr

Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định anh hoàn toàn có thể kiếm nhiều tiền hơn và giành thêm danh hiệu nếu rời MU, nhưng vẫn chọn ở lại vì tình yêu dành cho Old Trafford: “Tôi quyết định không đi, không chỉ vì gia đình, mà vì tôi thực sự yêu CLB này”.