Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

MU nhận 3 đề nghị khủng để bán Fernandes, huyền thoại yêu cầu "phải giữ"

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Manchester United Bruno Fernandes

Tương lai của tiền vệ Bruno Fernandes đang là dấu hỏi lớn, khi CLB chủ quản MU nhận được 3 lời đề nghị chuyển nhượng ngay trong tháng 1.

   

🌍 Saudi Arabia rình rập, MU tính chuyện gia hạn

Bruno Fernandes hiện thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Saudi Arabia, đồng thời nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich và Paris Saint Germain. Dù liên tục bị đồn đoán về tương lai, tiền vệ 31 tuổi vẫn là điểm tựa lớn nhất của "Quỷ đỏ", với 5 bàn thắng và 9 kiến tạo tại Premier League mùa này.

Fernandes đang được các đại gia mời gọi

Fernandes đang được các đại gia mời gọi

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, MU đang có tín hiệu khởi sắc. Chiến thắng 2-0 trước Man City giúp họ chỉ còn kém Liverpool đúng 1 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Theo ESPN, ban lãnh đạo MU cũng đã lên kế hoạch mở đàm phán gia hạn hợp đồng với Fernandes trước thềm World Cup hè này.

🔴 Huyền thoại Sheringham: "Fernandes là người MU không thể mất"

Huyền thoại từng cùng Manchester United giành cú ăn ba, Teddy Sheringham, đã thẳng thắn yêu cầu đội chủ sân Old Trafford phải giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes bằng mọi giá. Theo Sheringham, tiền vệ người Bồ Đào Nha là một trong số rất ít cầu thủ của MU duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều mùa giải liên tiếp và không nên bị đem ra đánh đổi quá dễ dàng.

Fernandes là đầu tàu nơi hàng công MU

Fernandes là đầu tàu nơi hàng công MU

Chia sẻ với Manchester Evening News, Sheringham thừa nhận MU có thể sẽ cân nhắc nếu nhận được đề nghị “không tưởng” từ Saudi Arabia. Bởi số tiền đó có thể giúp đội bóng tái thiết lực lượng.

Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh Fernandes là cái tên cần giữ lại: “Cậu ấy là cầu thủ chơi ổn định nhất trong ba năm qua, ghi bàn, kiến tạo và dẫn dắt đội bóng bằng hành động trên sân”.

💰 Sức mạnh kim tiền của các đại gia Saudi Arabia

Tờ TalkSPORT từng tiết lộ Fernandes nằm trong danh sách 50 ngôi sao mà Saudi Pro League muốn chiêu mộ, với Al Ittihad, Al Hilal và Al Nassr đều quan tâm. Dù vậy, chính Bruno Fernandes đã thừa nhận anh cảm thấy tổn thương khi có lúc cảm giác CLB sẵn sàng để anh ra đi.

Fernandes có thể tái hợp Ronaldo ở Al Nassr

Fernandes có thể tái hợp Ronaldo ở Al Nassr

Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định anh hoàn toàn có thể kiếm nhiều tiền hơn và giành thêm danh hiệu nếu rời MU, nhưng vẫn chọn ở lại vì tình yêu dành cho Old Trafford: “Tôi quyết định không đi, không chỉ vì gia đình, mà vì tôi thực sự yêu CLB này”.

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/01/2026 09:13 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông
Xem thêm
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa Đông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN