Hiếu "Khổng lồ" gạ kèo đấu vật với hot girl Anh Thơ, dân mạng tranh cãi sôi nổi

Trong làng vật Việt Nam, Hà Văn Hiếu, thường được người hâm mộ gọi bằng biệt danh Hiếu “Khổng lồ” từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc. Sở hữu thể hình vượt trội với chiều cao hơn 1m90, cân nặng trên 100kg cùng bảng thành tích nhiều lần vô địch SEA Games, anh được xem như một trong những biểu tượng của môn vật hiện đại lẫn vật hội làng.

Không chỉ nổi tiếng ở đấu trường quốc tế, Hiếu “Khổng lồ” còn là ngôi sao tại các sới vật cổ truyền. Tuy nhiên vài năm gần đây, người hâm mộ ít thấy anh trực tiếp thi đấu hơn. Lý do không hẳn vì phong độ giảm sút mà đơn giản là… hiếm đối thủ đủ tầm cân sức.

Hiếu "Khổng lồ" và Anh Thơ lên sới vật là trận đấu sẽ tạo sức hút rất lớn

Từ đô vật thành “người truyền lửa” cho hội vật

Thay vì thường xuyên lên sới, Hiếu chuyển sang nhiều vai trò khác như bình luận viên, trọng tài hay làm truyền thông cho các lễ hội vật. Trang cá nhân của anh với lượng người theo dõi đông đảo cũng trở thành kênh quảng bá hiệu quả cho các sới vật truyền thống.

Trong cộng đồng vật Việt Nam, Hiếu “Khổng lồ” có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt quen thuộc như Đào Hồng Sơn hay đô vật quốc tế Zakhar Dzmitrychenka. Năm 2025, anh từng có trận đấu thu hút sự chú ý với Zakhar. Ngoài ra, những màn giao lưu biểu diễn của Hiếu, như trận đấu vui với “Quỷ lùn” Hồng Sơn cũng thường thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Ý tưởng đấu với hot girl Anh Thơ gây chú ý

Mới đây, Hiếu “Khổng lồ” tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng dòng trạng thái gợi ý về một kèo đấu thú vị với Anh Thơ: “Hôm nào làm kèo vật với Anh Thơ, có được không anh em?”.

Chỉ một câu hỏi ngắn nhưng lập tức thu hút hàng loạt bình luận từ người hâm mộ. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước ý tưởng giao lưu này, bởi Anh Thơ cũng là gương mặt có thể hình nổi bật trong cộng đồng yêu thích vật hội làng.

Fan bất ngờ trước khả năng trận đấu xảy ra

Điều đáng chú ý là khá nhiều bình luận cho rằng trận đấu khó trở thành hiện thực, chủ yếu vì sự chênh lệch thể hình giữa hai người.

Một số ý kiến tích cực và mang tính xây dựng từ người hâm mộ như:

- “Cặp này mà đứng cạnh nhau thấy rất hài hòa, nhìn khá ấn tượng”.

- “Nếu có trận giao lưu thì chắc chắn rất tốn người xem”.

- “Hai người đều có thể hình tốt, nếu giao lưu biểu diễn sẽ rất thú vị”.

- “Hiếu Khổng Lồ đứng cạnh Anh Thơ trông khá cân xứng”.

- “Cặp đôi này mà cùng tham gia biểu diễn ở hội vật thì chắc chắn sẽ thu hút khán giả”.

Bên cạnh đó, không ít khán giả lại đưa ra nhận định bất ngờ rằng trận đấu nhiều khả năng chỉ dừng ở ý tưởng vui, bởi Hiếu “Khổng lồ” vốn vượt trội về sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Dù chỉ là câu hỏi mang tính gợi ý, bài đăng của Hiếu “Khổng lồ” vẫn tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi. Điều đó cho thấy sức hút của các nhân vật trong làng vật truyền thống vẫn rất lớn trên mạng xã hội.