Djokovic vượt kỷ lục Nadal, Alcaraz chạm 2 mốc son tại giải "Grand Slam thứ 5"

Ngày thi đấu 10/3 tại Indian Wells 2026 (thường được ví von như giải Grand Slam thứ 5) chứng kiến hàng loạt cột mốc đáng chú ý. Novak Djokovic lập kỷ lục Masters 1000 mới sau khi vượt qua cột mốc của Rafael Nadal, trong khi Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới bằng những thống kê ấn tượng. Bên cạnh đó, nhiều tay vợt khác cũng ghi dấu những cột mốc đáng chú ý tại giải đấu diễn ra ở Indian Wells Tennis Garden.

Nole có lần thứ 113 vào vòng 4 các giải ATP 1000

Djokovic lập kỷ lục Masters 1000 mới

Djokovic giành quyền vào vòng 4 sau chiến thắng vất vả 6-4, 1-6, 6-4 trước Aleksandar Kovacevic. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 tay vợt Serbia góp mặt ở vòng 16 tay vợt mạnh nhất tại Indian Wells.

Chiến thắng này giúp Djokovic lập cột mốc lịch sử, 113 lần lọt vào vòng 4 tại các giải ATP Masters 1000, vượt qua kỷ lục 112 lần của Nadal, thành tích cao nhất kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời năm 1990.

Ở tuổi 38, Djokovic cũng trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng 4 một giải Masters 1000, chỉ sau Ivo Karlovic. Dù phải trải qua hai trận đấu liên tiếp kéo dài ba set, tay vợt từng 5 lần vô địch Indian Wells vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể. Ở vòng tiếp theo, Djokovic sẽ đối đầu đương kim vô địch Jack Draper.

Alcaraz chạm hai cột mốc ấn tượng

Trong khi đó, Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ cực cao khi lội ngược dòng đánh bại Arthur Rinderknech 6-7(6), 6-3, 6-2 dù từng bị dẫn trước một set và một break.

Chiến thắng này giúp tay vợt Tây Ban Nha nâng chuỗi toàn thắng từ đầu mùa 2026 lên 14 trận, bao gồm các danh hiệu tại Australian Open và Doha.

Alcaraz đã có 22 chiến thắng trong 25 trận đầu tiên tại giải Indian Wells

Alcaraz cũng chạm hai cột mốc đáng chú ý tại Indian Wells. Anh đã có 22 chiến thắng trong 25 trận đầu tiên tại giải, chỉ xếp sau huyền thoại Jimmy Connors (23). Ngoài ra, Alcaraz đang sở hữu tỷ lệ thắng 48,1% trong các trận Masters 1000 sau khi thua set đầu, chỉ kém Jannik Sinner (48,6%) trong nhóm tay vợt có ít nhất 20 trận.

Nhiều kỷ lục đáng chú ý khác tại Indian Wells

Không chỉ ở nội dung nam, giải năm nay còn ghi nhận nhiều cột mốc thú vị ở đơn nam và đơn nữ.

Ở nội dung nữ, Iga Swiatek trở thành tay vợt đầu tiên kể từ thời Agnieszka Radwanska và Caroline Wozniacki có 6 năm liên tiếp lọt vào vòng 4 Indian Wells. Tay vợt Ba Lan cũng lập kỷ lục mới với 42 chiến thắng trước các nhà vô địch WTA 1000, vượt qua Victoria Azarenka.

Một dấu ấn bất ngờ khác thuộc về Katerina Siniakova. Tay vợt người CH Séc trở thành người đầu tiên trong kỷ nguyên WTA 1000 đánh bại nhiều nhà vô địch WTA 1000 khi đang đứng ngoài top 40 thế giới.

Ở nội dung nam, Rinky Hijikata ghi tên vào lịch sử khi trở thành tay vợt vượt qua vòng loại đầu tiên đánh bại một đối thủ top 10 bằng màn lội ngược dòng tại Indian Wells. Đồng thời, năm 2026 cũng là lần thứ hai giải đấu chứng kiến hai tay vợt vượt qua vòng loại cùng quốc gia lọt vào vòng 4, với Hijikata và Talia Gibson của Australia.

Trong khi đó, Daniil Medvedev cũng ghi dấu ấn khi đánh bại Sebastian Baez 6-4, 6-0, qua đó trở thành tay vợt đầu tiên trong mùa giải 2026 đạt mốc 15 trận thắng.