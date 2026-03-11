Khủng khiếp: Cầu thủ ghi... 83 điểm trong một trận đấu ở NBA

Bam Adebayo (phải) được đồng đội chúc mừng sau trận đấu khó tin

Đây là show diễn khó tin của Bam Adebayo. Ngay từ đầu trận đấu, anh ghi 5 điểm liên tiếp. Nhưng Wizards nhanh chóng đáp trả bằng 5 điểm nữa để san bằng tỷ số. Hai đội sau đó liên tục đổi vị thế dẫn bàn, với tỷ số hòa nhiều lần.

Trong bối cảnh Wizards đã chắc chắn bị loại và hết động lực chiến đấu, đội bóng này phòng thủ lỏng lẻo khó tin, để mặc cho Bam Adebayo tung hoành. Adebayo tiếp tục ghi điểm với những pha kiến ​​tạo từ đồng đội, dần dần giúp đội nhà nới rộng khoảng cách. Anh cũng tự tin với những cú ném xa 3 điểm.

Trong trận, ngôi sao này có 7 cú ném thành công từ ngoài vòng cung, ghi 21 điểm. Ngoài ra anh còn ghi 26 điểm từ những cú ném tầm trung và đặc biệt có tới 36 điểm từ ném phạt. Anh vừa xác lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều điểm nhất từ ném phạt ở NBA, cách kỷ lục cũ tới 8 điểm.

Trung bình một cầu thủ xuất sắc nhất NBA cũng chỉ ghi tối đa 50 điểm/trận, nhưng Adebayo đã ghi tới 83 điểm

Tổng cộng, cầu thủ 28 tuổi ghi 83 điểm trước Wizards, giúp đội bóng thắng trận thứ 6 liên tiếp. Để biết thành tích của Adebayo khủng khiếp thế nào, NHM nên biết rằng không ít trận đấu ở NBA mùa này, các đội không ghi quá 80 điểm chứ chưa nói gì đến một cá nhân ghi tới 83 điểm như Adebayo.

Con số càng khủng khiếp nếu biết rằng 64 năm nay, không ai sở hữu nhiều điểm số như anh. Năm 1962, Wilt Chamberlain từng ghi đến 100 điểm ở một trận đấu NBA. Nhưng nhiều người vẫn nói rằng khi đó, sự khắc nghiệt của giải đấu là kém xa hiện tại.

Còn trong lịch sử bóng rổ hiện đại, người ghi nhiều điểm nhất trước Bam Adebayo là Kobe Bryant (81 điểm). Trung bình, những tay ném xuất sắc lắm cũng chỉ cán mốc 50, hầu như không có ai làm được điều mà Adebayo vừa làm.

Bam Adebayo từ trước tới nay cũng chỉ có tối đa 41 điểm một trận. Vậy nên việc anh ghi tới 83 điểm trước Washington Wizards càng gây sốc cho NHM bóng rổ. Đây thực sự là dấu ấn lớn ở NBA, nhất là khi cột mốc 83 điểm được tạo nên bởi một cầu thủ không được chọn vào đội All-Star, một cầu thủ mà sự nghiệp có thể được mô tả là trung bình khá như Adebayo.