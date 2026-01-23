Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Casemiro chia tay MU: "Quỷ đỏ" vội giữ chân Mainoo, lương tăng gấp 4

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Man United sớm có động thái giữ chân với Kobbie Mainoo sau khi Casemiro tuyên bố chia tay.

   

Man United vội gia hạn với Mainoo

Ngay sau khi Casemiro xác nhận sẽ ra đi sau khi mùa giải này kết thúc, Man United đã khởi động lại việc gia hạn hợp đồng với Kobbie Mainoo. Tiền vệ người Anh suýt chút nữa đã chuyển sang Napoli do bị Ruben Amorim lạnh nhạt. Theo Daily Mail, hợp đồng gia hạn của Mainoo đáng nhẽ đã được thực hiện từ năm ngoái nhưng bị ông thầy người Bồ Đào Nha cản lại.

Tuy nhiên, câu chuyện đã xoay chuyển 180 độ sau khi Amorim rời đi. Michael Carrick trọng dụng sản phẩm từ lò đào tạo của Man United ngay sau khi lên nắm quyền. Tiền vệ người Anh thể hiện khá tốt khi được chơi cùng Casemiro trong trận derby Manchester hồi cuối tuần trước.

Thực ra, Carrick vốn có quan điểm trái ngược với Amorim về Mainoo từ lâu. Trong cuộc trò chuyện với Rio Ferdinand cách đây 4 tháng, ông thầy người Anh từng nhấn mạnh MU nên xây dựng đội bóng xoay quanh những cầu thủ trưởng thành từ học viện CLB. Theo Carrick, những cầu thủ thấm nhuần bản sắc đội bóng như Mainoo luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại Old Trafford.

Hiện tại, Mainoo còn 18 tháng trong hợp đồng, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Vấn đề là mức đãi ngộ của cầu thủ này chưa tương xứng với vị thế trong đội hình chính. Mức lương của cầu thủ này chỉ là 25.000 bảng/tuần, chỉ bằng 1/12 những gì Casemiro đang nhận (300.000 bảng).

Thực tế, việc Casemiro ra đi cũng giúp Man United “dễ thở” hơn rất nhiều trong vấn đề quỹ lương. Theo một số nguồn tin, “Quỷ đỏ” dự định nâng lương của Mainoo lên con số 100.000 đến 120.000 bảng/tuần. Trước đó, có một số thông tin cho rằng tiền vệ trẻ người Anh muốn nhận mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần.

Sau Mainoo, có thể là Rashford

Cuối tuần trước, Man United đã cử tuyển trạch viên sang Tây Ban Nha để kiểm tra phong độ của Marcus Rashford. Giống như Mainoo, tiền đạo người Anh ra đi dưới dạng cho mượn vì mâu thuẫn với Amorim. Bởi vậy, việc thuyết phục Rashford trở lại sân Old Trafford là hoàn toàn có thể.

Thực tế, tương lai của Rashford tại Barcelona không hề lạc quan. Cầu thủ này chỉ sắm vai kép phụ cho Raphinha và Yamal. Chưa kể đến việc đội chủ sân Nou Camp chuẩn bị bầu lại chủ tịch mới. Trong trường hợp Joan Laporta bị hạ bệ, Barcelona chưa chắc đã kích hoạt điều khoản mua đứt với cầu thủ này.

Nếu Rashford trở lại, Man United khả năng sẽ gia hạn với cầu thủ người Anh. Đây có thể nói là bước đi đúng đắn của đội chủ sân Old Trafford. Ngoài việc có “United DNA”, những cầu thủ này còn được xét vào diện “cây nhà lá vườn”, rất có lợi trong việc đăng ký thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

23/01/2026 18:24 PM (GMT+7)
