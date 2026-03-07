MU lộ dấu hiệu sa sút: Khổ vì đá quá ít trận, dàn sao "sướng" không quen

Dấu hiệu đáng lo của MU - Carrick

Trận thua Newcastle 1-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh được xem là màn trình diễn tệ nhất của MU dưới thời HLV Michael Carrick. Không chỉ đơn thuần gây thất vọng về kết quả, điều khiến Carrick lo ngại hơn phải kể đến dấu hiệu tụt phong độ xuất hiện ngày càng rõ ở các cầu thủ.

MU chưa mang đến sự yên tâm

Ngoài chiến thắng quả cảm trước Arsenal (3-2), Man City (2-0) hay đối thủ rơi vào khủng hoảng như Tottenham (2-0), MU không thể hiện sự thuyết phục về lối chơi ở những trận còn lại. Thậm chí, họ còn vất vả thắng Fulham (3-2), cầm hòa West Ham (1-1) nhờ pha lập công vào phút bù giờ.

Đáng nói hơn, cuộc chạm trán Newcastle là lần thứ 3 trong 8 trận dưới thời Carrick, MU được thi đấu hơn người, bên cạnh Crystal Palace (2-1) và Tottenham.

Có thể thấy, sự sa sút của MU bắt đầu rõ rệt kể từ khi đội phải ra sân với mật độ dày hơn. Trên thực tế, trong 5 trận diễn ra vào giữa tuần mùa này, họ lần lượt hòa West Ham cả 2 lượt trận, Wolves, Burnley và thua Newcastle.

Phong độ sa sút vì... đá quá ít?

Trong khi nhiều đội bóng than phiền vì lịch thi đấu dày đặc, MU lại đối mặt vấn đề ngược lại: thi đấu quá ít. Trước đó, "Quỷ đỏ" sớm bị loại khỏi các giải đấu cúp, đồng thời không tham dự cúp châu Âu.

Việc ra sân thường xuyên mang lại một số lợi ích, đặc biệt khi đội bóng được dẫn dắt bởi một HLV mới muốn truyền đạt đầy đủ ý tưởng chiến thuật và cần nhiều thời gian thực chiến.

Việc thi đấu quá ít ở giai đoạn trước khiến MU chưa kịp làm quen với cường độ dày đặc hiện tại

Bên cạnh đó, mặt trái của lịch thi đấu thưa thớt là quãng nghỉ dài giữa các trận. Dù có thêm thời gian tập luyện, chuẩn bị và hồi phục, khoảng nghỉ này đôi khi khiến đội bóng khó duy trì đà thi đấu và khi phải chơi 2 trận gần nhau, các cầu thủ có thể rơi vào tình trạng “sốc nhịp”.

Kể từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11, Newcastle thi đấu tới 29 trận và khoảng nghỉ dài nhất giữa các trận của họ chỉ là 6 ngày.

Trong cùng khoảng thời gian, MU thi đấu ít hơn 10 trận. Chẳng hạn, "Quỷ đỏ" phải chờ tới 13 ngày giữa 2 trận gặp West Ham và Everton, từ đó dẫn tới sự thiếu nhịp độ thi đấu. Điều này được cho là một trong những nguyên nhân khiến họ thường xuyên khởi đầu chậm trong các trận vừa qua.

Tình trạng này sẽ còn lặp lại trong giai đoạn tiếp theo: MU chờ 11 ngày nữa mới gặp Aston Villa tại Old Trafford vào ngày 15/3. Sau trận gặp Aston Villa, quãng nghỉ thậm chí còn dài hơn. Từ trận gặp Bournemouth ngày 20/3 đến trận gặp Leeds (được dời sang 13/4), MU phải chờ tới 24 ngày.

Đây là thách thức mới dành cho Michael Carrick. Ông cần tìm cách để lịch thi đấu thưa thớt không trở thành trở ngại cho mục tiêu giành vé dự Champions League của đội bóng.