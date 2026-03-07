MU nổi giận vì lịch thi đấu “khó chịu”, khiếu nại BTC Ngoại hạng Anh

🔴 MU bức xúc với lịch thi đấu dày đặc

Man Utd được cho là đã gửi khiếu nại tới Premier League và Sky Sports sau khi cảm thấy thất vọng với thông báo lịch thi đấu mới nhất. Không giống nhiều đối thủ khác, "Quỷ đỏ" hiện chỉ tập trung vào Ngoại hạng Anh và cách sắp xếp lịch thi đấu lần này khiến họ không hề hài lòng.

Man Utd không hài lòng khi liên tục phải thi đấu lúc 20h theo lịch mới của Premier League

Đội bóng của HLV Michael Carrick được lên lịch thi đấu ba trận lúc 20h trong tháng 4, gặp Leeds và Brentford vào các tối thứ Hai tại Old Trafford, đồng thời làm khách trước Chelsea vào tối thứ Bảy cũng vào khung giờ này. Điều đó có nghĩa là trong 34 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh đã được xếp lịch cho đến nay, có tới 14 trận của họ bắt đầu lúc 20h.

Những khung giờ này không thực sự thân thiện với người hâm mộ, đặc biệt là chuyến làm khách sắp tới trên sân Stamford Bridge vào ngày 18/4. Nhưng đó chưa phải là điều duy nhất khiến CLB cảm thấy khó chịu.

Tờ The Sun cho biết các quan chức của CLB đang “vô cùng tức giận” với quyết định gây bức xúc từ phía ban tổ chức giải đấu và các đài truyền hình. Họ được cho là hiểu rằng Man United là một “lựa chọn hấp dẫn” đối với truyền hình, nhưng vẫn đã nêu vấn đề này với cả Premier League và Sky Sports.

⚽ Không dự cúp khiến Man Utd dễ bị điều chỉnh lịch

Việc sắp xếp lịch thi đấu cũng bị ảnh hưởng bởi việc MU không còn tham dự các giải đấu khác, sau khi bị Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup vào tháng 8 và bị Brighton loại khỏi FA Cup ở vòng ba vào tháng 1. Những thất bại đó, cùng với việc không được dự cúp châu Âu, khiến họ dễ bị Premier League điều chỉnh lịch thi đấu hơn.

Việc sớm bị loại khỏi các cúp khiến Man Utd dễ bị điều chỉnh lịch thi đấu

Man Utd kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 và sau đó thua Tottenham trong trận chung kết Europa League, khiến họ không có nhiều trận đấu trong mùa giải này. Ngược lại, có tới 9 đội bóng Ngoại hạng Anh vẫn đang thi đấu tại Champions League, Europa League hoặc Conference League, điều này khiến những người sắp xếp lịch phải đối mặt với nhiều hạn chế.

📅 Khoảng nghỉ dài bất thường giữa các trận

Đội bóng của Carrick cũng phải chịu khoảng nghỉ rất dài giữa các trận đấu, với 24 ngày giữa chuyến làm khách tới Bournemouth - một trận đấu khác bắt đầu lúc 20h vào ngày 20/3 và trận đấu tiếp theo tại giải gặp Leeds vào ngày 13/4. Điều này xuất phát từ kỳ nghỉ quốc tế và vòng tứ kết FA Cup, những giải đấu mà MU không tham gia.

Sau thất bại 1-2 trước Newcastle vào tối thứ 4, "Quỷ đỏ" sẽ phải chờ 11 ngày trước khi tiếp đón Aston Villa vào ngày 15/3. Tuy nhiên, Man Utd cũng khó có thể phàn nàn quá nhiều về những “điểm bất thường” này, bởi họ không tham dự FA Cup - giải đấu sẽ chiếm tâm điểm vào cuối tuần này với vòng 5.

🔥 Man Utd vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua top 4

Trên thực tế, có thể lập luận rằng việc không phải tham dự các giải đấu khác đã mang lại lợi thế cho Man Utd trong cuộc đua vào top 4 Ngoại hạng Anh, khi phần còn lại của top 6 đều đang phải chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Man Utd vẫn giữ vị trí thứ 3 trên BXH sau trận thua trước Newcastle

Michael Carrick đã phải nhận thất bại đầu tiên kể từ khi trở thành HLV tạm quyền vào tối thứ 4, khi William Osula ghi bàn thắng quyết định tuyệt đẹp giúp Newcastle (dù chỉ còn 10 người) giành chiến thắng 2-1. Tuy vậy, với việc Aston Villa thua Chelsea 1-4, MU vẫn giữ vị trí thứ 3 trên BXH khi mùa giải còn 9 trận đấu nữa.