MU nổi giận vì lịch thi đấu “khó chịu”, khiếu nại BTC Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

MU nổi giận vì lịch thi đấu “khó chịu”, khiếu nại BTC Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26

MU được cho là đã gửi khiếu nại tới Premier League sau khi lịch thi đấu phải đá dày đặc và xuất hiện những quãng nghỉ dài bất thường giữa các vòng đấu.

   

🔴 MU bức xúc với lịch thi đấu dày đặc

Man Utd được cho là đã gửi khiếu nại tới Premier League và Sky Sports sau khi cảm thấy thất vọng với thông báo lịch thi đấu mới nhất. Không giống nhiều đối thủ khác, "Quỷ đỏ" hiện chỉ tập trung vào Ngoại hạng Anh và cách sắp xếp lịch thi đấu lần này khiến họ không hề hài lòng.

Man Utd không hài lòng khi liên tục phải thi đấu lúc 20h theo lịch mới của Premier League

Man Utd không hài lòng khi liên tục phải thi đấu lúc 20h theo lịch mới của Premier League

Đội bóng của HLV Michael Carrick được lên lịch thi đấu ba trận lúc 20h trong tháng 4, gặp Leeds và Brentford vào các tối thứ Hai tại Old Trafford, đồng thời làm khách trước Chelsea vào tối thứ Bảy cũng vào khung giờ này. Điều đó có nghĩa là trong 34 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh đã được xếp lịch cho đến nay, có tới 14 trận của họ bắt đầu lúc 20h.

Những khung giờ này không thực sự thân thiện với người hâm mộ, đặc biệt là chuyến làm khách sắp tới trên sân Stamford Bridge vào ngày 18/4. Nhưng đó chưa phải là điều duy nhất khiến CLB cảm thấy khó chịu.

Tờ The Sun cho biết các quan chức của CLB đang “vô cùng tức giận” với quyết định gây bức xúc từ phía ban tổ chức giải đấu và các đài truyền hình. Họ được cho là hiểu rằng Man United là một “lựa chọn hấp dẫn” đối với truyền hình, nhưng vẫn đã nêu vấn đề này với cả Premier League và Sky Sports.

⚽ Không dự cúp khiến Man Utd dễ bị điều chỉnh lịch

Việc sắp xếp lịch thi đấu cũng bị ảnh hưởng bởi việc MU không còn tham dự các giải đấu khác, sau khi bị Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup vào tháng 8 và bị Brighton loại khỏi FA Cup ở vòng ba vào tháng 1. Những thất bại đó, cùng với việc không được dự cúp châu Âu, khiến họ dễ bị Premier League điều chỉnh lịch thi đấu hơn.

Việc sớm bị loại khỏi các cúp khiến Man Utd dễ bị điều chỉnh lịch thi đấu

Việc sớm bị loại khỏi các cúp khiến Man Utd dễ bị điều chỉnh lịch thi đấu

Man Utd kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 và sau đó thua Tottenham trong trận chung kết Europa League, khiến họ không có nhiều trận đấu trong mùa giải này. Ngược lại, có tới 9 đội bóng Ngoại hạng Anh vẫn đang thi đấu tại Champions League, Europa League hoặc Conference League, điều này khiến những người sắp xếp lịch phải đối mặt với nhiều hạn chế.

📅 Khoảng nghỉ dài bất thường giữa các trận

Đội bóng của Carrick cũng phải chịu khoảng nghỉ rất dài giữa các trận đấu, với 24 ngày giữa chuyến làm khách tới Bournemouth - một trận đấu khác bắt đầu lúc 20h vào ngày 20/3 và trận đấu tiếp theo tại giải gặp Leeds vào ngày 13/4. Điều này xuất phát từ kỳ nghỉ quốc tế và vòng tứ kết FA Cup, những giải đấu mà MU không tham gia.

Sau thất bại 1-2 trước Newcastle vào tối thứ 4, "Quỷ đỏ" sẽ phải chờ 11 ngày trước khi tiếp đón Aston Villa vào ngày 15/3. Tuy nhiên, Man Utd cũng khó có thể phàn nàn quá nhiều về những “điểm bất thường” này, bởi họ không tham dự FA Cup - giải đấu sẽ chiếm tâm điểm vào cuối tuần này với vòng 5.

🔥 Man Utd vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua top 4

Trên thực tế, có thể lập luận rằng việc không phải tham dự các giải đấu khác đã mang lại lợi thế cho Man Utd trong cuộc đua vào top 4 Ngoại hạng Anh, khi phần còn lại của top 6 đều đang phải chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Man Utd vẫn giữ vị trí thứ 3 trên BXH sau trận thua trước&nbsp;Newcastle

Man Utd vẫn giữ vị trí thứ 3 trên BXH sau trận thua trước Newcastle

Michael Carrick đã phải nhận thất bại đầu tiên kể từ khi trở thành HLV tạm quyền vào tối thứ 4, khi William Osula ghi bàn thắng quyết định tuyệt đẹp giúp Newcastle (dù chỉ còn 10 người) giành chiến thắng 2-1. Tuy vậy, với việc Aston Villa thua Chelsea 1-4, MU vẫn giữ vị trí thứ 3 trên BXH khi mùa giải còn 9 trận đấu nữa.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
MU lộ điểm yếu thể lực: Phương pháp mới phản tác dụng, Carrick cần thay đổi gấp
MU lộ điểm yếu thể lực: Phương pháp mới phản tác dụng, Carrick cần thay đổi gấp

MU đã lộ rõ điểm yếu về mặt thể lực trong trận đấu với Newcastle và đó là điều Carrick cần thay đổi trong phương pháp huấn luyện ngay lập tức.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 23:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN