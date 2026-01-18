Carrick muốn "bình thường hóa" chiến thắng Man City, sao MU may mắn thoát thẻ đỏ

Carrick muốn "bình thường hóa" chiến thắng Man City

Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu đã ghi bàn để giúp MU có trận thắng đáng nhớ trước Man City. Đây mới là trận đầu cầm quân của HLV tạm quyền Carrick. Sau trận, chiến lược gia người Anh vẫn thể hiện được sự điềm tĩnh:

"Các cầu thủ đã chơi tuyệt vời trên rất nhiều phương diện. Việc kiểm soát cảm xúc với những thông tin chúng tôi truyền đạt và gắn kết mọi thứ lại với nhau là rất tốt. Thách thức cuối cùng là biến những chiến thắng như trước Man City trở thành điều bình thường. Chắc chắn chúng tôi sẽ không có những trận đấu nào mang lại cảm xúc và không khí như hôm nay.

Carrick có ngày ra mắt thuận lợi

Tất cả chúng tôi đều hiểu điều đó. Trong đội chắc chắn tồn tại mức chuẩn mực và kỳ vọng mà chúng tôi phải tự đáp ứng.

Sự ổn định là chìa khóa của mọi thành công. Nếu tìm được điều đó, bạn sẽ chiến thắng. Đó là thử thách của chúng tôi. Chúng tôi phải tìm cách thực hiện. Gặp Arsenal vào tuần tới là thử thách khác, nhưng dựa trên nền tảng hôm nay, chúng tôi đã có cơ sở tốt để xây dựng đội bóng".

MU may vì Dalot thoát thẻ đỏ?

Ở trận này, Dalot có tình huống vào bóng nguy hiểm với Doku vào giai đoạn đầu trận. Trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng tới hậu vệ của MU. VAR cũng không có ý kiến về việc phạt thẻ đỏ Dalot.

Trong khi đó, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey lại có suy nghĩ khác: "Anthony Taylor thổi phạt và rút thẻ vàng cho pha vào bóng liều lĩnh. Nhưng khi xem lại quay chậm, bạn sẽ nghĩ: "Ồ, đó là một pha bóng rất tệ". Đinh giày của Dalot lộ rõ và đạp thẳng vào đầu gối Doku.

Theo tôi, đây là pha phạm lỗi nguy hiểm đến an toàn cầu thủ, thuộc mức nghiêm trọng. Tôi ngạc nhiên khi Craig Pawson ở phòng VAR không đề nghị xem lại tình huống với Anthony Taylor, vì trọng tài chính khó có thể quan sát rõ pha bóng này.

Dalot thoát thẻ đỏ may mắn

Tôi rất bất ngờ khi Pawson không yêu cầu xem lại. Rõ ràng ông ấy cho rằng đó là pha bóng chỉ đáng phạt thẻ vàng. Nhưng Dalot thực sự rất may mắn khi không nhận thẻ đỏ".

Nhận định của Halsey được đồng nghiệp cũ Mike Dean đồng tình. Dean phát biểu trên Sky Sports: “Với tôi, đó là 100% thẻ đỏ. Dalot không tác động nhiều lực, nhưng chân cậu ta đá lên quá cao. Đầu gối của Doku đã bị gập. Đó là thẻ đỏ, chắc chắn luôn".