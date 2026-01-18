MU đại thắng ở derby: Hiệu ứng Carrick, "ADN Quỷ đỏ" trở lại đúng lúc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

MU đại thắng ở derby: Hiệu ứng Carrick, "ADN Quỷ đỏ" trở lại đúng lúc

Sự kiện: Premier League 2025-26 Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester United

Chiến thắng trước Man City không chỉ mang về 3 điểm cho MU, mà còn khơi lại bầu không khí, bản sắc và cảm giác quen thuộc đã vắng bóng ở Old Trafford trong nhiều năm.

   

🔥 MU thăng hoa khi tìm lại "ADN Quỷ đỏ"

Khi tiếng còi mãn cuộc trận derby Manchester ở vòng 22 Ngoại hạng Anh khép lại, các cầu thủ MU như trút bỏ mọi gánh nặng tâm lý đè nén suốt thời gian qua.

Trên khán đài, người hâm mộ vỡ òa sung sướng, còn Sir Alex Ferguson nở nụ cười mãn nguyện khi chứng kiến cậu trò cưng Michael Carrick ăn mừng chiến thắng thuyết phục ngay ở trận ra mắt trên cương vị HLV tạm quyền "Quỷ đỏ".

Carrick chỉ cần 3 ngày để giúp MU "lột xác"

Carrick chỉ cần 3 ngày để giúp MU "lột xác"

Không quá lời khi nói, đây là trận đấu hay nhất của MU kể từ chiến thắng trước chính Man City ở chung kết FA Cup hồi tháng 5/2024. Thậm chí, tỷ số 2-0 chưa phản ánh hết sự áp đảo của MU khi họ có tới 3 bàn bị từ chối vì lỗi việt vị.

Bầu không khí ở Old Trafford cũng mang lại cảm giác tích cực. Thời điểm Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số, người hâm mộ được chứng kiến MU mà họ chờ đợi từ rất lâu - thi đấu chủ động hơn, trực diện hơn và không biết sợ hãi. Có cảm giác, Carrick đã khơi gợi lại “phong cách MU”.

🧬 Hiệu ứng Carrick ở derby Manchester 

Khi còn là cầu thủ, Carrick nổi tiếng bởi sự điềm tĩnh, khả năng đọc trận đấu và phân phối bóng thông minh. Trở lại với vai trò HLV tạm quyền, ông thực hiện một vài “canh bạc" có tính toán: đưa Harry Maguire trở lại trung tâm hàng thủ sau hai tháng chấn thương; trao lại vị trí tiền vệ cho Kobbie Mainoo – cầu thủ trẻ đã chứng minh sự vắng mặt của mình dưới thời Amorim là khó hiểu.

Sơ đồ 4-2-3-1 mà Carrick sử dụng giúp Bruno Fernandes được đẩy cao hơn, có nhiều tự do sáng tạo – yếu tố then chốt trong lối chơi tấn công của MU. Năng lượng và cường độ thi đấu của đội chủ nhà khiến HLV Pep Guardiola phải thừa nhận đối thủ chơi với “thứ bóng đá mà chúng tôi không có”.

Carrick không làm điều gì phức tạp ngoài việc khơi gợi lại những giá trị xưa cũ

Carrick không làm điều gì phức tạp ngoài việc khơi gợi lại những giá trị xưa cũ

Nhìn chung, Carrick không làm điều gì phức tạp. Ông chỉ đưa MU trở về với những gì họ hiểu rõ nhất, theo cách đơn giản nhất, vào đúng thời điểm và đúng đối thủ. Cần thừa nhận, Man City chơi một trong những trận derby tệ nhất dưới thời Guardiola, nhưng điều đó không làm giảm giá trị mà Carrick tạo ra chỉ sau 3 ngày tập luyện.

🔙 Bài học Solskjaer và những “bình minh giả”

Những lời khen ngợi, sự phấn khích và cả những tiếng gọi ký hợp đồng dài hạn cho Carrick bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, bài học từ quá khứ khiến tất cả phải dè chừng.

Gần 7 năm trước, sau chiến thắng kịch tính của MU trước PSG tại Champions League, Ole Gunnar Solskjaer cũng tạo ra cảm xúc tương tự và được bổ nhiệm chính thức. Tuy nhiên trong 2 năm rưỡi sau đó, MU chưa bao giờ mang đến cảm giác hưng phấn như giai đoạn Solskjaer tạm quyền, kể cả khi đội bóng vào chung kết Europa League hay về nhì Ngoại hạng Anh năm 2021.

Old Trafford đã chứng kiến quá nhiều “bình minh giả” trong hơn một thập kỷ qua. Từ Louis van Gaal, Jose Mourinho, Solskjaer, Erik ten Hag hay Ruben Amorim đều từng thắng Man City hay Liverpool. Nhưng những chiến thắng đó chưa bao giờ là thước đo đáng tin cậy cho sự tiến bộ lâu dài. Sau mỗi giai đoạn đỉnh cao ngắn ngủi thường là những giai đoạn sa sút, khủng hoảng bản sắc.

Trước khi nghĩ tới những cuộc cách mạng dưới thời một HLV mới, phải chăng MU cần tìm lại "ADN Quỷ đỏ" vốn có?

Trước khi nghĩ tới những cuộc cách mạng dưới thời một HLV mới, phải chăng MU cần tìm lại "ADN Quỷ đỏ" vốn có?

👹 Những câu hỏi để ngỏ cho tương lai

Có ý kiến cho rằng việc tiếp tục trao quyền cho một cựu cầu thủ MU là bám víu quá nhiều vào quá khứ. Quan điểm ngược lại cho rằng vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ, sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, đội bóng đã đánh mất bản sắc dưới tay các HLV “ngoại đạo”.

Chính vì thế, trận derby này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không phải chiến thắng may mắn, mà là màn trình diễn thuyết phục dưới sự dẫn dắt của một người mang "máu Quỷ". Câu hỏi đặt ra: Điều gì sẽ xảy ra nếu Carrick thành công như Solskjaer từng làm trong vai trò tạm quyền?

Trên thực tế, MU vẫn cần một HLV có đủ uy tín, tầm nhìn và năng lực để cạnh tranh danh hiệu lớn. Nhưng khi các lựa chọn vẫn tiềm ẩn rủi ro, phải chăng một cái tên sở hữu "ADN MU" như Carrick là phương án đáng cân nhắc với giới lãnh đạo, ít nhất cho đến lúc họ tìm ra con đường đúng đắn?

Haaland "tịt ngòi" bị fan MU chế giễu, hiệu suất ghi bàn sụt thê thảm
Haaland "tịt ngòi" bị fan MU chế giễu, hiệu suất ghi bàn sụt thê thảm

Tiền đạo Erling Haaland đã trở thành tâm điểm chế giễu của fan MU sau khi anh tịt ngòi ở trận đấu Man City thua MU 0-2 tại vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 16:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN