MU đại thắng ở derby: Hiệu ứng Carrick, "ADN Quỷ đỏ" trở lại đúng lúc

🔥 MU thăng hoa khi tìm lại "ADN Quỷ đỏ"

Khi tiếng còi mãn cuộc trận derby Manchester ở vòng 22 Ngoại hạng Anh khép lại, các cầu thủ MU như trút bỏ mọi gánh nặng tâm lý đè nén suốt thời gian qua.

Trên khán đài, người hâm mộ vỡ òa sung sướng, còn Sir Alex Ferguson nở nụ cười mãn nguyện khi chứng kiến cậu trò cưng Michael Carrick ăn mừng chiến thắng thuyết phục ngay ở trận ra mắt trên cương vị HLV tạm quyền "Quỷ đỏ".

Carrick chỉ cần 3 ngày để giúp MU "lột xác"

Không quá lời khi nói, đây là trận đấu hay nhất của MU kể từ chiến thắng trước chính Man City ở chung kết FA Cup hồi tháng 5/2024. Thậm chí, tỷ số 2-0 chưa phản ánh hết sự áp đảo của MU khi họ có tới 3 bàn bị từ chối vì lỗi việt vị.

Bầu không khí ở Old Trafford cũng mang lại cảm giác tích cực. Thời điểm Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số, người hâm mộ được chứng kiến MU mà họ chờ đợi từ rất lâu - thi đấu chủ động hơn, trực diện hơn và không biết sợ hãi. Có cảm giác, Carrick đã khơi gợi lại “phong cách MU”.

🧬 Hiệu ứng Carrick ở derby Manchester

Khi còn là cầu thủ, Carrick nổi tiếng bởi sự điềm tĩnh, khả năng đọc trận đấu và phân phối bóng thông minh. Trở lại với vai trò HLV tạm quyền, ông thực hiện một vài “canh bạc" có tính toán: đưa Harry Maguire trở lại trung tâm hàng thủ sau hai tháng chấn thương; trao lại vị trí tiền vệ cho Kobbie Mainoo – cầu thủ trẻ đã chứng minh sự vắng mặt của mình dưới thời Amorim là khó hiểu.

Sơ đồ 4-2-3-1 mà Carrick sử dụng giúp Bruno Fernandes được đẩy cao hơn, có nhiều tự do sáng tạo – yếu tố then chốt trong lối chơi tấn công của MU. Năng lượng và cường độ thi đấu của đội chủ nhà khiến HLV Pep Guardiola phải thừa nhận đối thủ chơi với “thứ bóng đá mà chúng tôi không có”.

Carrick không làm điều gì phức tạp ngoài việc khơi gợi lại những giá trị xưa cũ

Nhìn chung, Carrick không làm điều gì phức tạp. Ông chỉ đưa MU trở về với những gì họ hiểu rõ nhất, theo cách đơn giản nhất, vào đúng thời điểm và đúng đối thủ. Cần thừa nhận, Man City chơi một trong những trận derby tệ nhất dưới thời Guardiola, nhưng điều đó không làm giảm giá trị mà Carrick tạo ra chỉ sau 3 ngày tập luyện.

🔙 Bài học Solskjaer và những “bình minh giả”

Những lời khen ngợi, sự phấn khích và cả những tiếng gọi ký hợp đồng dài hạn cho Carrick bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, bài học từ quá khứ khiến tất cả phải dè chừng.

Gần 7 năm trước, sau chiến thắng kịch tính của MU trước PSG tại Champions League, Ole Gunnar Solskjaer cũng tạo ra cảm xúc tương tự và được bổ nhiệm chính thức. Tuy nhiên trong 2 năm rưỡi sau đó, MU chưa bao giờ mang đến cảm giác hưng phấn như giai đoạn Solskjaer tạm quyền, kể cả khi đội bóng vào chung kết Europa League hay về nhì Ngoại hạng Anh năm 2021.

Old Trafford đã chứng kiến quá nhiều “bình minh giả” trong hơn một thập kỷ qua. Từ Louis van Gaal, Jose Mourinho, Solskjaer, Erik ten Hag hay Ruben Amorim đều từng thắng Man City hay Liverpool. Nhưng những chiến thắng đó chưa bao giờ là thước đo đáng tin cậy cho sự tiến bộ lâu dài. Sau mỗi giai đoạn đỉnh cao ngắn ngủi thường là những giai đoạn sa sút, khủng hoảng bản sắc.

Trước khi nghĩ tới những cuộc cách mạng dưới thời một HLV mới, phải chăng MU cần tìm lại "ADN Quỷ đỏ" vốn có?

👹 Những câu hỏi để ngỏ cho tương lai

Có ý kiến cho rằng việc tiếp tục trao quyền cho một cựu cầu thủ MU là bám víu quá nhiều vào quá khứ. Quan điểm ngược lại cho rằng vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ, sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, đội bóng đã đánh mất bản sắc dưới tay các HLV “ngoại đạo”.

Chính vì thế, trận derby này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không phải chiến thắng may mắn, mà là màn trình diễn thuyết phục dưới sự dẫn dắt của một người mang "máu Quỷ". Câu hỏi đặt ra: Điều gì sẽ xảy ra nếu Carrick thành công như Solskjaer từng làm trong vai trò tạm quyền?

Trên thực tế, MU vẫn cần một HLV có đủ uy tín, tầm nhìn và năng lực để cạnh tranh danh hiệu lớn. Nhưng khi các lựa chọn vẫn tiềm ẩn rủi ro, phải chăng một cái tên sở hữu "ADN MU" như Carrick là phương án đáng cân nhắc với giới lãnh đạo, ít nhất cho đến lúc họ tìm ra con đường đúng đắn?