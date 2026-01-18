Haaland "tịt ngòi" bị fan MU chế giễu, hiệu suất ghi bàn sụt thê thảm

Ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, Haaland va chạm với Luke Shaw và Harry Maguire, khiến anh phải bước đi tập tễnh. Khi rời sân để được nhân viên y tế kiểm tra, Haaland đã phải nghe những lời chế nhạo của fan MU trên sân Old Trafford: “Haaland's, how's your dad?”, tạm dịch là: “Haaland ơi, bố mày sao rồi".

Haaland bị fan MU chế giễu sau khi bị đau

Bài hát chế nhạo này ám chỉ vụ va chạm kinh điển năm 2001 giữa bố của Haaland là Alf-Inge Haaland và Roy Keane. Trong một trận derby Manchester, Keane đã lao vào tắc bóng nguy hiểm, giẫm mạnh vào đầu gối Alf-Inge Haaland khiến bố của tiền đạo người Na Uy chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Keane sau đó thừa nhận trong tự truyện năm 2002 rằng pha bóng không phải ngẫu nhiên mà mình cố tình làm thế.

Keane khi đó nhận án treo giò 3 trận và phạt 5.000 bảng, nhưng mức phạt tăng thêm 150.000 bảng và treo giò thêm 5 trận sau khi ông thừa nhận có chủ đích trong cuốn sách.

Trở lại với Haaland, đây là trận đấu đáng quên của tiền đạo sinh năm 2000. Anh có một số thời cơ có thể ghi bàn nhưng lại thi đấu vô duyên, từ đó trở thành một phần nguyên nhân khiến Man City thua 0-2 trước MU.

Hiệu suất ghi bàn của Haaland đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Anh đã có 3 trận liên tiếp tịt ngòi trên mọi đấu trường. Nếu chỉ xét riêng ở Ngoại hạng Anh, ngôi sao của Man City chỉ ghi được 1 bàn trong 5 vòng đấu đã qua.

Trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Haaland vẫn đang dẫn đầu. Anh ghi được 20 bàn nhưng chỉ hơn người xếp thứ 2 là Thiago của Brentford 4 bàn. Nếu không tìm lại phong độ cao, tiền đạo người Na Uy hoàn toàn có thể bị Thiago vượt mặt.