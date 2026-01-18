Haaland "tịt ngòi" bị fan MU chế giễu, hiệu suất ghi bàn sụt thê thảm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
Haaland "tịt ngòi" bị fan MU chế giễu, hiệu suất ghi bàn sụt thê thảm

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Man City - MU, derby Manchester rực lửa

Tiền đạo Erling Haaland đã trở thành tâm điểm chế giễu của fan MU sau khi anh tịt ngòi ở trận đấu Man City thua MU 0-2 tại vòng 22 Ngoại hạng Anh.

   

Ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, Haaland va chạm với Luke Shaw và Harry Maguire, khiến anh phải bước đi tập tễnh. Khi rời sân để được nhân viên y tế kiểm tra, Haaland đã phải nghe những lời chế nhạo của fan MU trên sân Old Trafford: “Haaland's, how's your dad?”, tạm dịch là: “Haaland ơi, bố mày sao rồi".

Haaland bị fan MU chế giễu sau khi bị đau

Haaland bị fan MU chế giễu sau khi bị đau

Bài hát chế nhạo này ám chỉ vụ va chạm kinh điển năm 2001 giữa bố của Haaland là Alf-Inge Haaland và Roy Keane. Trong một trận derby Manchester, Keane đã lao vào tắc bóng nguy hiểm, giẫm mạnh vào đầu gối Alf-Inge Haaland khiến bố của tiền đạo người Na Uy chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Keane sau đó thừa nhận trong tự truyện năm 2002 rằng pha bóng không phải ngẫu nhiên mà mình cố tình làm thế.

Keane khi đó nhận án treo giò 3 trận và phạt 5.000 bảng, nhưng mức phạt tăng thêm 150.000 bảng và treo giò thêm 5 trận sau khi ông thừa nhận có chủ đích trong cuốn sách. 

Trở lại với Haaland, đây là trận đấu đáng quên của tiền đạo sinh năm 2000. Anh có một số thời cơ có thể ghi bàn nhưng lại thi đấu vô duyên, từ đó trở thành một phần nguyên nhân khiến Man City thua 0-2 trước MU. 

Hiệu suất ghi bàn của Haaland đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Anh đã có 3 trận liên tiếp tịt ngòi trên mọi đấu trường. Nếu chỉ xét riêng ở Ngoại hạng Anh, ngôi sao của Man City chỉ ghi được 1 bàn trong 5 vòng đấu đã qua. 

Trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Haaland vẫn đang dẫn đầu. Anh ghi được 20 bàn nhưng chỉ hơn người xếp thứ 2 là Thiago của Brentford 4 bàn. Nếu không tìm lại phong độ cao, tiền đạo người Na Uy hoàn toàn có thể bị Thiago vượt mặt. 

Haaland không gánh nổi Man City sa sút, cuộc đua vô địch sớm ngã ngũ?

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

18/01/2026 12:04 PM (GMT+7)
