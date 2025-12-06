MU liên tục đánh rơi lợi thế, quyết định thay người của Amorim có vấn đề?

📉 Chuỗi trận mất điểm đáng báo động

Sau khi đánh rơi điểm dù dẫn bàn Nottingham Forest và Tottenham trong tháng 11, MU tiếp tục lặp lại kịch bản này đêm thứ Năm, bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 5 Ngoại hạng Anh. Bàn gỡ ở phút 83 của Soungoutou Magassa giúp West Ham – đội đang đua trụ hạng – mang về 1 điểm.

MU đánh rơi chiến thắng trước West Ham

Tình cảnh tương tự từng xảy ra ở Craven Cottage hồi tháng 8, nâng tổng số điểm "Quỷ đỏ" đánh rơi khi dẫn trước lên con số 8. Theo thống kê, chỉ có ba đội tại Premier League đánh rơi nhiều điểm số hơn thầy trò Amorim.

🔄 Những chiến thắng... mang tính cứu vãn

Ngay cả các trận thắng trước Burnley và tại Anfield trước Liverpool cũng đến từ nỗ lực bùng nổ cuối trận, sau khi đã bị gỡ hòa. Brighton từng thu hẹp cách biệt từ 0-3 xuống 2-3 trong những phút cuối trước khi Bryan Mbeumo ấn định chiến thắng.

Chỉ duy nhất trận thắng Crystal Palace cuối tuần qua là MU thực sự giữ được thế trận. Khi đó, các quyết định thay người của Amorim đều rất muộn. Và như cách người ta vẫn nói: cái gì không hỏng thì đừng sửa.

🧩 Thay người để phòng ngự nhưng phản tác dụng

Vì vậy, chẳng quá bất ngờ khi sau bàn mở tỷ số của Diogo Dalot phút 58, Amorim bắt đầu gia cố hàng thủ.

Bốn trong năm sự thay người của ông trước West Ham mang tính phòng ngự, ba trong số đó xuất hiện sau bàn thắng của Dalot. Nhưng điều mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kỳ vọng là khóa chặt đối thủ lại không xảy ra.

MU lại tạo ra những sự thay người thiếu hiệu quả

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, kéo theo trận thứ hai liên tiếp mất điểm tại Old Trafford trong 10 ngày, những thay đổi của Amorim lập tức bị chất vấn. Khi được hỏi liệu ông có quá “an toàn”, Amorim đáp: “Không. Chúng tôi thua vì những pha bóng hai. Không phải cứ đưa nhiều người lên là giành lại bóng. Mà đưa ai lên? Ai sẽ tấn công tốt hơn?”.

🩹 Hạn chế nhân sự và câu hỏi khó tránh

Đúng là chấn thương đầu gối của Benjamin Sesko khiến lựa chọn của Amorim bị bó hẹp. Nhưng vấn đề ở đây là: bao nhiêu quyết định thay người thực sự quá thận trọng ngay tại thời điểm đó? Không phải tất cả.

Ayden Heaven, 19 tuổi, được thay ra sau 45 phút là điều dễ hiểu – vừa non, vừa mắc lỗi sớm với thẻ vàng phút thứ 8. Việc rút Dalot để đưa Patrick Dorgu vào sớm hơn thì gây tranh cãi hơn, nhưng vẫn là hoán đổi đúng vị trí, thêm một cầu thủ thuận chân trái cho biên.

Mount vào thay Zirkzee cũng không phải quyết định phòng ngự.

Hai quyết định còn lại mới thực sự khó bào chữa:

Thay trung vệ bằng trung vệ khi đang cần bàn thắng trong 2 phút cuối – dù Lisandro Martinez có khả năng chuyền xuyên tuyến.

Rút Matheus Cunha – chưa lấy lại cảm giác bóng sau chấn thương vùng đầu – để đưa Manuel Ugarte vào.

Việc dùng Ugarte càng làm dấy lên hoài nghi vì thống kê quá tệ: anh xuất hiện 362 phút nhưng có mặt trong 14/23 bàn thua mùa này.

Không thể nói những bàn thua đó là lỗi của riêng anh, nhưng rõ ràng thực tế đang chỉ ra: đưa một tiền vệ đánh chặn vào sân không đồng nghĩa đội sẽ phòng ngự tốt hơn.

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao MU không tấn công để kết liễu trận đấu? Khi đối thủ nằm trong nhóm cuối bảng, sẵn sàng dâng cao toàn đội để tìm bàn gỡ và để lại rất nhiều khoảng trống, thời cơ rõ ràng đến với MU nhiều hơn.

Đôi khi, cách an toàn nhất là… tấn công để nâng tỷ số, chứ không phải lùi sâu.

Tại sao Mainoo không có cơ hội được đá chính?

🚫 Tác động của các cầu thủ dự bị gần như bằng 0

Điểm gây thắc mắc nhất nằm ở cái tên Kobbie Mainoo – lần thứ tư sau 14 trận ở Ngoại hạng Anh không được sử dụng.

Đã là tháng 12, nhưng Mainoo vẫn chưa đá chính trận nào tại Premier League. Những người tương tự chỉ có thủ môn số ba Tom Heaton, Tyrell Malacia và Lisandro Martinez (vừa trở lại sau 301 ngày).

Mainoo đúng là chưa tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi, nhưng việc anh chỉ có hai lần vào sân tổng cộng hơn 30 phút là quá ít so với tiềm năng.

Có một thực tế là, dù Amorim thay tiền đạo nhiều nhất trong đội hình, chưa có cầu thủ dự bị nào ghi bàn. Hiệu quả chỉ là 1 pha kiến tạo bởi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Thật khó để tin MU sẽ bảo vệ được lợi thế, nhưng cũng khó để không liên hệ những khó khăn ấy với một số quyết định thay người của HLV Amorim.