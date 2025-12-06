MU mâu thuẫn thượng tầng: Nhà Glazer đòi đuổi Amorim, tỷ phú Ratcliffe quyết giữ

Sau 3 chiến thắng liên tiếp trong tháng 10, hy vọng về sự lột xác dưới thời HLV Amorim đã nhanh chóng tan biến. Trận hòa 1-1 trước West Ham vừa qua khiến "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 8 tại Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh suất dự Cúp C1 mùa tới trở thành nhiệm vụ bắt buộc để cứu vãn mùa giải.

Tờ Football365 tiết lộ nhà Glazer không hài lòng với những gì đang diễn ra với MU. Một cuộc họp cấp cao sắp được tổ chức. Nhà Glazer với tư cách cổ đông lớn nhất tại sân Old Trafford đang thúc đẩy việc thay đổi HLV.

Nhà Glazer mất kiên nhẫn với HLV Amorim

Họ lo ngại phong độ hiện tại của đoàn quân HLV Amorim đang đe dọa nghiêm trọng tình hình kinh doanh của CLB, đặc biệt khi suất dự Cúp C1 mùa tới không dễ gì đạt được. Trái ngược lại, đồng sở hữu MU là tỷ phú Jim Ratcliffe (27,7% cổ phần) muốn cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thêm thời gian.

Căng thẳng tại Old Trafford đang ở mức cao nhất. Nhà Glazer tin rằng HLV mới có thể xoay chuyển tình thế của đội bóng. Cuộc họp quan trọng sắp diễn ra để giải quyết bất đồng trong thượng tầng đội bóng và định đoạt tương lai CLB.

Cùng lúc đó, cách dùng người của HLV Amorim, đặc biệt việc để tài năng trẻ Kobbie Mainoo mòn mông trên ghế dự bị đang bị hứng chịu chỉ trích dữ dội. Cựu danh thủ "Quỷ đỏ" Paul Parker bình luận: "Tôi không nghĩ Mainoo sẽ rời đi vì CLB không muốn để mất cậu ấy. Nhưng nếu không được ra sân thường xuyên, cậu ấy buộc phải ra đi vì tương lai của chính mình.

Mainoo chắc chắn đang cảm thấy tồi tệ, vì biết rằng HLV đã tước đi cơ hội dự World Cup 2026 của mình. Cầu thủ này phải rất tức giận với Amorim, không thể khác được. Tên cậu ấy thậm chí sẽ không được nhắc đến trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 nếu tình trạng này tiếp diễn. Nếu Mainoo rời đi và tỏa sáng ở nơi khác, đó sẽ là câu chuyện tồi tệ nhất với MU.

Hãy nhìn trường hợp Scott McTominay mà xem. Không thể để lặp lại kịch bản đó. Mainoo là một trong những tài năng xuất sắc nhất lò Carrington nhiều năm qua. MU phải tìm cách đưa cậu ấy trở lại thi đấu ở đội hình chính".