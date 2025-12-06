"Quái kiệt" vật Việt Nam Cấn Tất Dự săn HCV thứ 6, chạm kỷ lục vĩ đại SEA Games

“Quái kiệt làng vật” Cấn Tất Dự đang đứng trước thời khắc có thể thay đổi lịch sử tại SEA Games 33. Sau hơn một thập kỷ tung hoành trên thảm đấu khu vực, đô vật sinh năm 1992 của Làng Bùng (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) chuẩn bị bước vào cuộc săn vàng để giành tấm HCV thứ 6, qua đó chạm đến kỷ lục vĩ đại mà rất ít VĐV Đông Nam Á từng chạm tới.

“Quái kiệt làng vật” Cấn Tất Dự săn HCV SEA Games thứ 6

Ngôi sao sáng của vật Việt Nam

Lớn lên trong cái nôi vật truyền thống với nhiều thế hệ gắn bó môn võ cổ truyền, Cấn Tất Dự sớm được tiếp lửa bởi cha mình, ông Cấn Tất Vinh, đô vật nổi tiếng của Hà Tây (cũ) và hiện là HLV đội vật dân tộc Hà Nội. Những bài học đầu tiên từ chính sân đình quê nhà đã đặt nền móng cho hành trình trở thành tượng đài của Dự sau này.

Từ năm 14 tuổi bước vào thể thao thành tích cao, Dự nhanh chóng thể hiện tố chất đặc biệt, sức mạnh, kỹ thuật mạch lạc và đặc biệt là khả năng xử lý tỉnh táo trong những pha đối kháng căng thẳng. Ở hạng cân 74kg vật tự do, anh thường xuyên là “cửa ải” khó vượt của mọi đối thủ trong nước lẫn khu vực.

🥇🥇🥇🥇🥇 Năm kỳ SEA Games, năm lần giành vàng

Trong sự nghiệp, Cấn Tất Dự đã sưu tập đủ bộ 5 tấm HCV SEA Games vào các năm 2011, 2013, 2019, 2021 và 2023, trở thành một trong những VĐV có bảng vàng đồ sộ nhất lịch sử vật Việt Nam. Anh liên tục vượt qua những đối thủ sừng sỏ đến từ Thái Lan, Indonesia hay Philippines, góp phần đưa tuyển vật Việt Nam trở thành thế lực ổn định của đấu trường SEA Games.

Những năm gần đây, dù tuổi nghề đã cao, Cấn Tất Dự vẫn duy trì phong độ đáng nể. Ý chí kiên định, sự khổ luyện bền bỉ và bản lĩnh thép khiến mỗi lần anh bước vào thảm đấu đều mang đến niềm tin chiến thắng cho đội tuyển.

🤼‍♂️ Chạm kỷ lục vĩ đại tại SEA Games 33

SEA Games 33 tại Thái Lan sẽ là sân khấu lớn để Cấn Tất Dự chạm đến dấu mốc lịch sử, trở thành đô vật giàu HCV nhất lịch sử SEA Games, vượt qua kỷ lục 5 HCV của chính người thầy, huyền thoại Mẫn Bá Xuân.

“Tôi sẽ chiến đấu hết khả năng để mang về tấm HCV thứ 6 cho thể thao Việt Nam”, anh khẳng định trước ngày lên đường.

Nhờ kinh nghiệm dày dạn và phong độ ổn định, Dự tiếp tục được đánh giá là niềm hy vọng vàng hàng đầu của đội tuyển vật Việt Nam ở nội dung vật tự do 74kg.

Nếu giành thêm HCV, Cấn Tất Dự không chỉ phá kỷ lục SEA Games, mà còn củng cố vị thế của mình như biểu tượng bất tử của làng vật Việt Nam, người kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất vật Phùng Xá.