MU chi 70 triệu euro chiêu mộ ngọc quý Wharton, cạnh tranh khốc liệt với Real

🔥 Tài năng mới của Premier League khiến cả châu Âu chao đảo

Gia nhập Crystal Palace từ Blackburn Rovers vào tháng 1/2024 với giá 25 triệu euro, Adam Wharton nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng Nam London. Chỉ sau hơn một năm, cầu thủ 21 tuổi này đã có 53 lần ra sân, 6 pha kiến tạo, giúp Crystal Palace giành FA Cup và Community Shield – hai danh hiệu hiếm hoi trong lịch sử CLB.

Adam Wharton nhận được sự chú ý của nhiều ông lớn

Với tầm nhìn, tư duy chiến thuật và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, Wharton được xem là một trong những tiền vệ triển vọng nhất nước Anh hiện nay.

Phong cách thi đấu chững chạc, cân bằng giữa sáng tạo và kỷ luật của anh được cho là rất hợp triết lý Real Madrid – CLB vốn yêu thích những “bộ não” có thể kết nối phòng ngự và tấn công mượt mà.

👀 Real Madrid theo sát nhưng Man United ra tay trước

Trong khi Real Madrid vẫn đang theo dõi sát sao từng bước phát triển của Wharton và cân nhắc cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, thì ở nước Anh, Manchester United lại chủ động tấn công sớm.

Theo Daily Star, HLV Ruben Amorim đã yêu cầu ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" chi 70 triệu euro để mang Wharton về Old Trafford trong bối cảnh Casemiro và Kobbie Mainoo đều có khả năng rời đội.

Nguồn tin cho biết, Amorim tin rằng Wharton sở hữu phẩm chất cần thiết để thành công tại Manchester United, trong khi CLB tin mức giá này đủ để thuyết phục Crystal Palace nhả người.

💬 Huyền thoại Rio Ferdinand: “Wharton là Michael Carrick mới”

Không chỉ HLV Amorim, cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Wharton.

Trên kênh YouTube cá nhân, anh nhận xét: “Mọi người nói nhiều về Carlos Baleba, nhưng từ trước đó, tôi đã nói Adam Wharton mới là mẫu tiền vệ Man United cần. Cậu ấy gợi tôi nhớ đến Michael Carrick — thông minh, điềm tĩnh và cực kỳ hiệu quả”.

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" cũng tỏ ra phấn khích, đặc biệt sau khi thống kê cho thấy Wharton chưa thất bại trong bất kỳ pha qua người nào ở mùa giải này – minh chứng cho kỹ năng kiểm soát bóng và sự tự tin đáng nể của anh.

Real Madrid cũng theo sát Adam Wharton

💎 Cuộc đua kép Real Madrid – Man United: ai sẽ thắng?

Adam Wharton hiện có mức định giá khoảng 45 triệu euro. Dù vậy, CLB chủ quản Crystal Palace được cho là muốn nâng điều khoản phá vỡ hợp đồng của Wharton lên hơn 80 triệu euro.

Điều đó khiến thương vụ trở nên khó đoán, khi Real Madrid vẫn xem anh là người kế vị Toni Kroos, còn Manchester United lại coi anh như mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa đang cần tái thiết.

Một tài năng 21 tuổi, chơi chững chạc như lão tướng, vừa đủ kỹ thuật để làm nhạc trưởng, vừa đủ bản lĩnh để gánh vác đội hình – Adam Wharton đang đứng giữa ngã ba định mệnh. Hai gã khổng lồ Real Madrid và Manchester United đều sẵn sàng mở ra cánh cửa vinh quang cho anh.