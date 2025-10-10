Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đội trưởng Fernandes đối mặt nguy cơ ra đi nếu MU đổi chủ

Sự kiện: Manchester United Bruno Fernandes
Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn trung thành với dự án của Ruben Amorim, nhưng tương lai của anh tại Old Trafford có thể bị ảnh hưởng nếu Man United rơi vào tay các ông chủ mới đến từ Ả Rập Xê Út.

   

🔴 Bruno Fernandes vẫn cam kết ở lại Old Trafford

Bruno Fernandes từng nhận được lời mời béo bở từ Al Hilal và Al Ittihad trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, đội trưởng Man United được cho là chưa từng có ý định rời câu lạc bộ, dù sức hút từ Ả Rập Xê Út ngày càng mạnh mẽ.

Fernandes vẫn cam kết gắn bó với MU

Fernandes vẫn cam kết gắn bó với MU

Theo nguồn tin từ BBC, Fernandes vẫn kiên định với kế hoạch gắn bó cùng “Quỷ đỏ”, tin tưởng vào dự án tái thiết mà HLV Ruben Amorim đang xây dựng. Hợp đồng của tiền vệ người Bồ Đào Nha còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, cho thấy sự cam kết lâu dài giữa đôi bên.

Những người thân cận với Fernandes khẳng định, cầu thủ 31 tuổi chỉ cân nhắc việc chuyển sang một đội bóng tại các giải đấu lớn châu Âu nơi anh có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Trong mắt anh, Ả Rập Xê Út chưa phải điểm đến phù hợp ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, để giữ chân thủ lĩnh của mình, Man United sẽ cần cải thiện phong độ, bởi Fernandes muốn được chơi ở Champions League mục tiêu mà CLB đang ngày càng xa vời trong bối cảnh khởi đầu mùa giải đầy thất vọng.

⚽ Man United sa sút, tương lai Fernandes thêm bấp bênh

Sau khi Ruben Amorim tiếp quản vị trí HLV trưởng từ Erik Ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, Man United vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang xưa. “Quỷ đỏ” kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 Premier League thành tích tệ nhất trong hơn hai thập kỷ qua.

Fernandes vẫn thi đấu tốt mặc dù đội bóng chưa mấy khả quan ở mùa giải mới

Fernandes vẫn thi đấu tốt mặc dù đội bóng chưa mấy khả quan ở mùa giải mới

Mùa này, dù đã có vài dấu hiệu khởi sắc, đội bóng vẫn chỉ đứng thứ 10 sau bảy vòng đấu, với ba chiến thắng, ba thất bại và một trận hòa. Trận thua bẽ bàng trước Grimsby Town  đội bóng hạng Tư tại Carabao Cup hồi tháng 8 càng khiến bầu không khí u ám bao trùm Old Trafford.

Trong bối cảnh đó, Bruno Fernandes vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Anh thi đấu bền bỉ, thường xuyên ra sân và trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ của Amorim. Tuy nhiên, việc CLB liên tục thất bại trong việc đạt các mục tiêu lớn khiến tương lai của đội trưởng người Bồ trở nên khó đoán.

Theo Manchester Evening News, Fernandes có thể xem xét rời đi nếu United tiếp tục sa sút và không thể giành suất dự Champions League mùa tới  điều vốn được xem là tiêu chí hàng đầu của anh khi cân nhắc tương lai.

🏟️ Bóng ma đổi chủ phủ bóng Old Trafford

Giữa lúc Fernandes đang cố gắng tập trung vào chuyên môn, những biến động từ thượng tầng khiến bầu không khí tại Man United thêm rối ren. Gia đình Glazer chủ sở hữu hiện tại được cho là đang kích hoạt quyền “kéo theo” (drag-along right), cho phép họ bán toàn bộ cổ phần và buộc các cổ đông thiểu số, bao gồm Sir Jim Ratcliffe, phải đi cùng thương vụ.

Căng thẳng càng tăng lên sau khi doanh nhân người Saudi Arabia, Turki Al Sheikh, bất ngờ đăng tải thông điệp úp mở trên mạng xã hội X: “Tin tốt nhất tôi nghe được hôm nay là Man United đang hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới. Hy vọng ông ấy sẽ giỏi hơn những chủ sở hữu trước”.

Dòng trạng thái này xuất hiện chỉ vài giờ sau cuộc phỏng vấn hiếm hoi của Ratcliffe, trong đó ông không hề đề cập đến việc từ bỏ quyền kiểm soát câu lạc bộ. Điều này càng khiến dư luận tin rằng, một thương vụ chuyển giao quyền sở hữu đang thực sự cận kề.

Nếu kịch bản này xảy ra, Fernandes có thể sẽ phải đối mặt với một giai đoạn bất định mới nơi các ông chủ mới từ Ả Rập Xê Út có thể định hình lại toàn bộ tương lai của Man United, bao gồm cả vị trí của người đội trưởng tận tụy mà họ chưa chắc đã đặt niềm tin tuyệt đối.

Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2025 15:00 PM (GMT+7)
