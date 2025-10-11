Chuyên gia "vạch trần" tuyên bố không sa thải Amorim trong 3 năm của chủ MU

🔍 Chuyên gia chỉ ra hàng loạt dấu hiệu thiếu trung thực

Trong buổi trò chuyện với podcast The Business của tờ The Times, Sir Jim Ratcliffe khẳng định rằng ông không có ý định sa thải Ruben Amorim, đồng thời nhấn mạnh HLV người Bồ Đào Nha sẽ có ba năm để chứng minh năng lực của mình.

Sir Jim Ratcliffe trong buổi phỏng vấn - nơi ông khẳng định sẽ không sa thải Ruben Amorim

“Cậu ấy chưa có một mùa giải tốt nhất, nhưng Ruben cần thể hiện rằng mình là một HLV giỏi trong ba năm tới. Bạn không thể điều hành Man Utd theo kiểu: bật công tắc là có hoa hồng nở liền”, Ratcliffe chia sẻ.

Tuy nhiên, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Inbaal Honigman cho rằng có “nhiều dấu hiệu” cho thấy Jim Ratcliffe không hoàn toàn trung thực trong những gì ông nói.

Khi bàn về tương lai của Amorim, vị tỷ phú 71 tuổi khoanh tay trước ngực - một cử chỉ được cho là phòng vệ và che giấu cảm xúc thật. Sau đó, ông còn ôm lấy bắp tay của mình, như một động tác tự trấn an.

“Khoanh tay là dấu hiệu tự bảo vệ, giống như đang cố giấu mình khỏi câu hỏi khó. Khi bàn tay ông ấy ôm lấy bắp tay, đó là hành động tự xoa dịu. Một trong những dấu hiệu điển hình của việc không trung thực là chớp mắt nhanh – và Sir Jim đã chớp mắt liên tục trong buổi phỏng vấn”, Honigman phân tích trên OLBG.

Chuyên gia này cũng thừa nhận một số phần trong ngôn ngữ cơ thể của Sir Jim Ratcliffe thể hiện sự quyết đoán, đặc biệt là khi ông dùng tay làm động tác “chặt xuống”, cho thấy mình có kế hoạch cụ thể. Dẫu vậy, “ở nhiều khoảnh khắc, ông vẫn để lộ sự căng thẳng và kín đáo khác thường”.

⚽ Amorim chật vật với khởi đầu tệ hại

Ruben Amorim đã thua 3 trong 7 trận Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, đồng thời bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby - đội bóng hạng dưới.

HLV Ruben Amorim đang chịu sức ép lớn sau chuỗi khởi đầu thất vọng cùng Man Utd

HLV 40 tuổi đang tiến gần đến cột mốc 1 năm dẫn dắt Man Utd, kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái - thời điểm được xem là tồi tệ nhất của CLB trong hơn nửa thế kỷ. Nếu "Quỷ đỏ" quyết định sa thải Amorim trước mốc đó, họ sẽ phải trả 12 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng.

Kể từ khi lên nắm quyền, Amorim chỉ thắng 10 trong 34 trận Ngoại hạng Anh, và vẫn chưa từng có hai chiến thắng liên tiếp. Hiện tại, đội bóng của HLV người Bồ Đào Nha đứng thứ 10 trên BXH, kém Bournemouth (đứng thứ 4) 4 điểm.

Sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, Man Utd sẽ đối mặt thử thách cực đại khi làm khách trước Liverpool vào 22h30 ngày 19/10 - trận đấu có thể quyết định tương lai của chính Amorim.