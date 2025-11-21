MU bị xâu xé: Rashford "đi đêm" với Chelsea, Mainoo muốn gia nhập Arsenal

⚡ Chelsea âm thầm "đi đêm" với Rashford

Tờ báo Tây Ban Nha Marca cho biết, Chelsea đã “phát động một chiến dịch” để thuyết phục Marcus Rashford không gia nhập Barcelona theo dạng mua bán đứt. Đội bóng Tây London coi anh là “bản hợp đồng hoàn hảo” cho HLV Enzo Maresca.

Rashford tỏa sáng trong màu áo Barca

Chelsea được cho là có lợi thế lớn. "The Blues" có thể ký ngay với Rashford mà không cần bán cầu thủ nào. Trong khi đó, Barca phải cân nhắc mức lương và bán ít nhất một cầu thủ để đáp ứng điều khoản mua đứt 30 triệu euro.

📊 Rashford thăng hoa, Chelsea càng thèm khát

Rashford đang thi đấu cho Barca theo hợp đồng cho mượn, với 6 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 16 trận. Trước đó, anh rời MU và sang Aston Villa trước khi tới Barca hè năm nay. Màn trình diễn của ngôi sao người Anh giúp anh thuyết phục được tất cả. Cùng với phong độ ấn tượng đó, Rashford được trở lại ĐT Anh và giờ đây sáng cửa dự vòng chung kết World Cup 2026.

Trong mùa hè 2025, MU bán Garnacho cho Chelsea

MU định giá Rashford 40 triệu bảng cho các CLB ngoài Barca, và con số này sẽ tăng đáng kể nếu Chelsea trực tiếp hỏi mua. Vấn đề ở chỗ, Chelsea đã chi 92 triệu bảng mùa hè 2025 để cải tổ cánh trái, với Garnacho và Gittens, nên chi thêm 40 triệu bảng nữa là khó xảy ra.

Rashford vẫn là fan trung thành của MU; một cầu thủ đã gắn bó với "Quỷ đỏ" từ năm 8 tuổi đến nay, khi đã 28 tuổi. Vì vậy, việc gia nhập Chelsea có thể làm tổn hại danh tiếng của anh.

📰 Mainoo được khuyên đến Arsenal

Kobbie Mainoo đang gặp khó tại Old Trafford, khi HLV Ruben Amorim không có kế hoạch sử dụng cầu thủ này thường xuyên. Tiền vệ trẻ người Anh được cựu sao Arsenal là Stefan Schwarz khuyên rằng "Pháo thủ" là nơi lý tưởng để Mainoo lấy lại phong độ.

HLV Amorim không tin tưởng Mainoo

Mainoo từng là trụ cột dưới thời Erik Ten Hag nhưng kể từ khi Ruben Amorim tới, anh chỉ đá 138 phút tại Premier League mùa này. Tương lai của tiền vệ 19 tuổi đang bị đặt nhiều dấu hỏi.

Các nguồn tin cho biết Mainoo có thể rời Old Trafford theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Mục tiêu của Mainoo là nhằm có cơ hội gây ấn tượng với HLV Thomas Tuchel trước khi nhà cầm quân Đức chốt danh sách đội tuyển Anh dự World Cup 2026.

Hiện nay, Napoli và West Ham được nhắc tên là những bến đỗ tiềm năng, nhưng chưa có đề nghị cụ thể nào.

🏹 Arsenal phù hợp với Mainoo vì sao?

Cựu tiền vệ Stefan Schwarz nhận định: “Arsenal tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ trẻ. HLV Mikel Arteta không ngại trao vai trò và cơ hội khi họ sẵn sàng. Arsenal đã làm điều này rất tốt vài năm qua”.

Một điểm cộng khác cho Mainoo nếu tới Arsenal là được thi đấu cùng đồng đội tuyển Anh, Declan Rice. Schwarz ca ngợi Rice: “Anh ấy là thủ lĩnh tuyệt vời, đa năng, làm việc chăm chỉ, quan tâm đồng đội và luôn giữ hình ảnh tốt trước truyền thông. Rice là cực kỳ quan trọng với Arsenal. Tôi tin nếu Mainoo có cơ hội sát cánh cùng Rice, chàng trai này sẽ phát triển vượt bậc thay vì khốn đốn tại MU".