Rực lửa Cúp C1 nữ: Arsenal ngược dòng đả bại Real Madrid, MU thua thảm 2-5

🔥 Arsenal ngược dòng trước Real Madrid

Rạng sáng 20/11, một số cặp đấu thuộc vòng bảng Champions League nữ đã diễn ra. Tâm điểm là màn thư hùng giữa Arsenal - đội đương kim vô địch Champions League nữ, với Real Madrid.

Nữ Arsenal ngược dòng hạ nữ Real Madrid

Arsenal bị dẫn trước tại Meadow Park sau pha lập công của Caroline Weir ngay trước giờ nghỉ (phút 43). Tuy nhiên, Alessia Russo tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai với hai cú đánh đầu trong hiệp 2 (ở các phút 53 và 67), chấm dứt chuỗi bất bại của Real Madrid.

Kết quả này giúp nữ Arsenal có 6 điểm sau 4 trận, tạm thời leo lên vị trí thứ 8, còn Real Madrid đứt chuỗi bất bại và rơi xuống thứ 6 với 7 điểm. Đội dẫn đầu bảng đấu là nữ Lyon hiện có 10 điểm.

😓 Nữ Man United thua đậm 2-5 trước Wolfsburg

Man United khởi đầu như mơ khi Fridolina Rolfo mở tỷ số tại Đức, hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp ở châu Âu. Nhưng sai lầm phá bóng của thủ môn Safia Middleton-Patel mở màn cho cú đúp của Ella Peddemors, trước khi Lineth Beerensteyn ghi thêm hai bàn, nâng cách biệt cho Wolfsburg.

Nữ Man United (áo trắng) thua đậm Wolfsburg

Dù Melvine Malard kịp lốp bóng rút ngắn cách biệt cuối hiệp một, Beerensteyn vẫn hoàn tất cú đúp và Vivien Endemann ghi bàn thứ năm ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng áp đảo cho đội bóng Đức.

Kết quả này khiến nữ MU đứt chuỗi toàn thắng. Họ bị chính Wolfsburg vượt lên, dù hai đội có cùng 9 điểm.

Phát biểu trên Uefa, nữ cầu thủ Fridolina Rolfo thừa nhận: “Chúng tôi phải phân tích và rút kinh nghiệm, vì đây không phải hình ảnh mà chúng tôi muốn thể hiện. Man United còn hai trận và phải chơi hết mình để giành cả hai”.

🔵 Lyon tạo màn lội ngược dòng kinh điển

Lyon đứng đầu bảng sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở trước Juventus. Bị dẫn 0-3 từ các bàn của Chiara Beccari, Michela Cambiaghi và Tatiana Pinto trong hiệp một, đội bóng Pháp vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2.

Tabitha Chawinga ghi bàn rút ngắn, Marie-Antoinette Katoto nhen hy vọng, và Wendie Renard lạnh lùng sút phạt đền phút 90, giữ chuỗi bất bại cho nhà vô địch châu Âu 8 lần. Lyon kết thúc trận đấu với kết quả 3-3, tạm thời giữ ngôi đầu bảng.

Bảng xếp hạng Champions League nữ