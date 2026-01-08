MU khởi sắc cùng HLV Fletcher: Vẫn nhiều tiếc nuối nhưng đáng mong chờ

Man United lại từ chối Top 4

Như vậy là Man United vừa có trận hòa thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Sau Leeds United và Wolves, “Quỷ đỏ” phải chia điểm trước Burnley, một đội bóng khác nằm ở cuối bảng xếp hạng. Ba trận hòa liên tiếp khiến đội chủ sân Old Trafford tiếp tục lỡ hẹn với Top 4 Ngoại hạng Anh.

Man United lại từ chối cơ hội lọt vào Top 4

Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Man United bỏ lỡ cơ hội như vậy trong mùa giải này. Từ chối lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất, “Quỷ đỏ” đã tụt xuống thứ 7, với 32 điểm, nhường lại vị trí cho Newcastle và Brentford. Ngày ra mắt của Darren Fletcher trên cương vị HLV trưởng của Man United rõ ràng là không được như ý.

Mặc dù vậy cũng không thể trách ông thầy người Scotland bởi dẫu sao Fletcher cũng chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Đó là thời gian qua ngắn để bất kỳ HLV nào tạo nên được dấu ấn nào. Điều dễ thấy nhất là Fletcher từ bỏ sơ đồ ba trung vệ mà Amorim kiên quyết theo đuổi.

Man United xuất trận với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và Bruno Fernandes trở lại vị trí số 10 quen thuộc. Cunha được đẩy sang cánh phải và Dorgu được sử dụng làm tiền đạo cánh trái. Trên băng ghế dự bị, Maguire, Mount, Mainoo đã trở lại. So với trận đấu cuối cùng của Amorim, Fletcher có được lực lượng tốt hơn và Man United cũng có được thế trận tốt hơn.

Sesko được hưởng lợi

Thực ra, Fletcher không hẳn là từ bỏ sơ đồ 3 trung vệ. Man United xoay chuyển giữa 5-2-2-1 khi không có bóng và 4-2-3-1 khi có bóng. Đây có lẽ là cách tiếp cận trận đấu tốt nhất vào lúc này bởi dẫu sao các cầu thủ Man United đang tập luyện với sơ đồ 3 trung vệ trong hơn một năm qua. Để có thể xoay sang sơ đồ mới ngay là điều không dễ dàng.

Sesko hưởng lợi sau khi Fletcher lên nắm quyền

Darren Fletcher cũng rất khôn ngoan khi không chỉ đạo nhiều về mặt chiến thuật cho các cầu thủ. Ông thầy người Scotland chỉ cố gắng giúp các cầu thủ cảm thấy dễ chịu nhất khi có mặt trên sân, đúng như những gì đã phát biểu trong buổi họp báo trước đó. Ngoại trừ Cunha, các cầu thủ khác của Man United đều được đá vị trí ưa thích khi có mặt trên sân.

Người được hưởng lợi nhất từ quyết định này là Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia trở thành trung tâm của những đường chuyền cuối. Một mình số 30 của Man United có 8 cú dứt điểm và trúng đích cả 8 lần. Hơi tiếc là Sesko chỉ có thể mang về hai bàn thắng.

So với những cơ hội có được, Sesko cần phải làm tốt hơn nhưng về cơ bản, tiền đạo này đã tốt hơn phiên bản trước đó của mình. Tiền đạo người Slovenia cân bằng thành tích ghi bàn của 17 trận trước đó chỉ trong một trận đấu. Đó là tín hiệu tốt đối với những người hâm mộ “Quỷ đỏ”.

Tính ra về thế trận, Man United đã gây áp lực tốt lên đội hình của Burnley. Cả trận, “Quỷ đỏ” dứt điểm tới 30 lần trong đó có 10 lần đi trúng đích. Tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 65%, chuyền 579 lần trong đó có 166 đường chuyền ở 1/3 cuối sân của đối thủ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 2,25 và ghi được 2 bàn thắng.

Hơi loạng choạng trong khoảng 25 phút đầu tiên nhưng sau đó, Man United đã phối hợp khá tốt. Ugarte làm tốt nhiệm vụ kéo bóng, Bruno Fernandes có cơ hội chọn vị trí thoáng để tung ra những đường chuyền quyết định. Fletcher cũng khá tinh tế khi chỉ đạo đội trưởng của MU đá lệch phải một chút trong hiệp hai. Từ đó, “Quỷ đỏ” mới có được bàn gỡ hòa.

Vận đen đeo đuổi “Quỷ đỏ”

Cần phải nói thêm rằng, vận đen đeo đuổi Man United trong suốt 90 phút tại Turf Moor. Tình huống tạt bóng không có gì nguy hiểm của Hamphreys bất ngờ lại trở thành bàn thắng sau khi đập chân của Heaven. Jaidon Anthony, cầu thủ không biết ghi bàn là gì từ tháng 9 năm ngoái, bất ngờ có lập siêu phẩm cứa lòng chân trái.

Dubravka có ngày thi đấu cực hay khi tái ngộ Man United

Hiệp một, Man United bị từ chối một bàn thắng với pha va chạm không rõ ràng trong vòng cấm. Hai lần hậu vệ của Burnley phá bóng trên vạch vôi sau khi Dubravka bị đánh bại. Sang hiệp hai, cột dọc từ chối Bruno Fernandes trong khi xà ngang khiến siêu phẩm của tài năng trẻ Lacey trở thành cơ hội.

Ngoài ra, thủ thành Dubravka cũng có ngày thi đấu xuất sắc lạ thường. Thủ thành 36 tuổi có tới 6 lần cản phá thành công trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Nếu không có pha bay người cứu thua đẳng cấp của Dubravka, Burnley có lẽ đã mất lợi thế dẫn trước ngay trong hiệp một.

Những điểm cần cải thiện

Vận đen là một phần, thực tế Man United vẫn còn rất nhiều lỗi trong trận đấu này. Các trung vệ có vẻ như vẫn chưa quen với việc xoay chuyển từ 3 trung vệ sang 2 trung vệ. Cả Heaven, Martinez hay Yoro đều mắc lỗi vị trí trong một số tình huống. Đây là điều cần phải cải thiện gấp nếu như Man United không muốn trận nào cũng thủng lưới.

Fletcher suýt nữa đã có chiến thắng đầu tay

Darren Fletcher vẫn hơi “non” khi không giữ được thế trận sau khi vượt lên dẫn trước. HLV người Scotland thay Bruno Fernandes chỉ vài phút sau khi có được bàn thứ hai. Quyết định này khiến đội hình của Man United bị xô lệch. Vẫn biết là tiền vệ người Bồ Đào Nha nên được nghỉ sớm do mới trở lại sau chấn thương nhưng đó là thời điểm rất nhạy cảm.

Burnley chắc chắn sẽ cố dồn lên để tìm bàn gỡ nên Man United cần giữ được thế trận. Bruno Fernandes nên được giữ lại thêm khoảng 10 phút. Tiếc là Fletcher lại đưa ra quyết định quá sớm và Burnley có được bàn gỡ hòa. Đây sẽ là điều HLV tạm quyền của Man United sẽ rất tiếc nuối nhưng có vấp ngã, mới có thành công. Hy vọng Darren Fletcher có thể tiếp tục phát huy trong trận đấu tiếp theo.

