Đây có thể nói là nước cờ “hiểm” nhưng cực kỳ chính xác của Ruben Amorim. Thời điểm ấy, Casemiro là điển hình của sự tiêu cực khi đã có tuổi (33 tuổi), lương cao (350.000 bảng/tuần). Nếu như cầu thủ người Brazil không làm tốt, ông thầy người Bồ Đào Nha có lý do để yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng bán đi để tái đầu tư.

Thế nhưng, may mắn (cũng là không may mắn) cho Amorim là Casemiro lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nên nhớ rằng, vươn lên đỉnh cao đã khó nhưng đi ngược từ vực sâu lên lại đỉnh cao còn khó gấp vạn lần. Đa phần các cầu thủ đều không làm được điều đó bởi phong độ và vị thế tại CLB là hai thứ rất khó để tìm lại được. Cần phải có rất nhiều yếu tố như tinh thần vững vàng, ý chí chiến đấu mãnh liệt cùng với sự thông minh và cần mẫn mới tạo nên được “cú ngược dòng ấy”. Đó là lý do Casemiro xứng đáng giành được sự tôn trọng từ giới mộ điệu.

Bóng đá không chỉ có tấn công mà còn phải phòng thủ nữa. Để nói về tầm quan trọng của Casemiro tại Man United lúc này, hãy nhìn vào thống kê sau. “Quỷ đỏ” đã thủng lưới 20 bàn tính trên mọi đấu trường trong mùa giải này, trong đó họ chỉ thủng lưới 5 bàn khi Casemiro có mặt trên sân! Khi tiền vệ người Brazil rời sân, Man United để thủng lưới tới 15 lần.

Chẳng cần phải nói đâu xa, hãy nhìn lại 2 trận đấu với Brighton (thắng 4-2) và Tottenham (hòa 2-2) gần đây. Man United giữ sạch lưới khi có Casemiro trên sân. Ngay sau khi cầu thủ này rời sân, đội chủ sân Old Trafford thủng lưới không chỉ 1 mà tới 2 lần.

Ruben Amorim rất muốn giữ Casemiro trên sân cho tới những phút cuối nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha còn có mối lo lớn hơn. Đó là bảo đảm thể lực cho tiền vệ người Brazil để cầu thủ này có thể ra sân trong mọi trận đấu. Cả hai phương án dự bị cho Casemiro lúc này, Ugarte và Mainoo, đều không đạt yêu cầu. Tài năng trẻ người Anh quá ham rê dắt thay vì quét bóng. Còn cầu thủ người Uruguay đọc trận đấu quá tệ nên thường xuyên để mất vị trí khi đối thủ chơi bài chạy chỗ ở khu vực giữa sân.