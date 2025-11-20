Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Carlo Ancelotti và Ruben Amorim hầu như chẳng có sự liên quan nào bởi họ là 2 người ở hai thế hệ khác nhau và đang làm công việc ở 2 đội bóng khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều có chung lựa chọn là tin tưởng Casemiro, chiến binh chưa bao giờ bỏ cuộc.
N
ếu như hỏi vị huấn luyện viên nào tin tưởng Casemiro nhất, câu trả lời chắc chắn là Carlo Ancelotti. Ngay sau khi ngồi vào vị trí "thuyền trưởng" của ĐTQG Brazil, điều đầu tiên ông thầy người Italia làm là triệu tập Casemiro và cho tiền vệ này đá chính trong trận đấu ra mắt gặp Ecuador tại vòng loại World Cup 2026. Nên nhớ rằng, Casemiro hoàn toàn bị "lãng quên" trên đội tuyển quốc gia trong 20 tháng trước đó.
Một trong những thước đo phong độ cầu thủ chính là bản danh sách triệu tập lên ĐTQG. Với danh tiếng của mình, Casemiro không được gọi lên ĐT Brazil chỉ có thể là bởi phong độ của cầu thủ này không tốt. Tuy nhiên, Ancelotti không quan tâm đến điều đó. Ông thầy người Italia có góc nhìn riêng của mình. Ông tin tưởng vào kinh nghiệm của bản thân hơn là những gì đang diễn ra trước mắt.
“Theo quan điểm của tôi, Casemiro là cầu thủ rất hay. Tôi may mắn có được cậu ấy tại Real Madrid và tôi nghĩ ĐTQG Brazil cần những cầu thủ có phẩm chất như Casemiro. Brazil có rất nhiều tài năng bóng đá nhưng trong bóng đá hiện đại, bạn cần thêm thái độ nghiêm túc, sự tận tụy và sẵn sàng hy sinh. Casemiro là ví dụ điển hình cho những đức tính ấy”. Ancelotti giải thích về quyết định của mình.
Lời nói của ông thầy người Italia rất rõ ràng. Brazil không thiếu cầu thủ xuất sắc, nhưng đa phần đều có vấn đề về mặt thái độ cũng như sự nỗ lực. Ancelotti đem Casemiro trở lại ĐT Brazil không phải chỉ vì chuyên môn, mà còn muốn cầu thủ này là tấm gương, ví dụ điển hình để những đồng đội trên tuyển và cả những cầu thủ chưa được triệu tập nhìn vào để cố gắng.
Câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu Casemiro khiến Ancelotti thất vọng trong lần đầu tiên thi đấu cho ĐT Brazil kể từ tháng 10/2023. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 và Casemiro là cầu thủ được trang thống kê Sofascore chấm điểm cao nhất trận.
Ngày thứ bảy vừa rồi (15/11), tiền vệ này tiếp tục có màn trình diễn chói sáng, ghi được một bàn giúp ĐT Brazil giành chiến thắng 2-0 trước Senegal. Nếu không có gì thay đổi, Casemiro chắc chắn sẽ có tên trong danh sách dự World Cup 2026 của ĐT Brazil.
M
ối lương duyên của Ancelotti và Casemiro bắt đầu từ mùa giải 2013/14 khi HLV người Italia lần đầu tiên dẫn dắt Real Madrid. Khi ấy, tiền vệ người Brazil mới 21 tuổi và chỉ được chơi 657 phút cho "Kền kền trắng" rồi bị đẩy sang Porto cho mượn. Ancelotti chỉ trả lời ngắn gọn về vấn đề là "Casemiro là để cho tương lai".
Nhiều người lầm tưởng rằng ông thầy người Italia không thích Casemiro. Tuy nhiên, hãy nhìn lại hàng tiền vệ của Real Madrid khi ấy. Đó là Xabi Alonso, Luka Modric, Sami Khedira, Asier Illarramendi, những cầu thủ có cả danh tiếng lẫn kinh nghiệm so với tiền vệ người Brazil. Bởi vậy, Ancelotti không cần Casemiro cũng là điều dễ hiểu.
Ancelotti và Casemiro cực kỳ thân thiết tại Real Madrid
Tuy nhiên, câu chuyện rất khác khi Ancelotti có lần thứ hai trở lại Bernabeu. Casemiro là con át chủ bài ở giữa sân của Real Madrid cùng Toni Kroos và Luka Modric. Tiền vệ người Brazil có tên trong đội hình xuất phát 31 lần tại La Liga và hiếm khi bị thay ra. Điều tương tự cũng diễn ra tại Champions League. Dưới sự dẫn dắt của Ancelotti, Casemiro có 2 chức vô địch cúp C1.
Họ có mối quan hệ rất tốt cả trong và ngoài sân cỏ. Hồi hè năm 2022, ông thầy người Italia từng không ít lần nói chuyện riêng với Casemiro để thuyết phục tiền vệ người Brazil ở lại Real Madrid thay vì chuyển tới Man United. Đáng tiếc, Casemiro có lựa chọn riêng của mình. Một người kể lại rằng Ancelotti đã rơi nước mắt khi thông báo quyết định ra đi của Casemiro cho các thành viên của Real Madrid.
Q
uãng thời gian thi đấu cho Real Madrid, Casemiro bị che khuất bởi những ánh hào quang rực rỡ khác tại sân Bernabeu. Tất nhiên, Man United không điên đến độ bỏ ra 60 triệu bảng chỉ vì cầu thủ đó chơi cạnh Toni Kroos và Luka Modric. Tài năng của tiền vệ người Brazil là điều không cần phải bàn cãi nhưng Casemiro chỉ thực sự bộc lộ bản lĩnh khi liên tục rơi vào khốn cảnh ở sân Old Trafford.
Kể từ sau khi tới Man United, sự nghiệp của Casemiro có không ít thăng trầm. Tháng 5/2024, Man United thua 0-4 trước Crystal Palace và tiền vệ người Brazil là tâm điểm của sự chỉ trích. Jamie Carragher, cựu sao Liverpool và là BLV của Sky Sports đã khuyên Casemiro rời Man United để chuyển sang giải đấu “dễ thở” hơn.
“Tôi luôn nằm lòng câu nói ‘Hãy rời bỏ bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ bạn’. Trong trường hợp của Casemiro, bóng đá đang rời bỏ anh ta. Casemiro không còn phù hợp để thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Anh ta phải nhận ra điều đó và hành động”.
Ba tuần sau, Casemiro nói với HLV Erik Ten Hag rằng bản thân không được khỏe và không muốn ra sân. Trận đấu đó, Man United bất ngờ thắng Man City với tỉ số 2-1 và giành chức vô địch. Tiền vệ người Brazil chỉ ăn mừng lấy lệ và rời đi ngay sau đó để đi du lịch cùng gia đình.
Tất cả đều nghĩ rằng Casemiro sẽ ra đi trong mùa hè ấy. Thế nhưng, tiền vệ người Brazil vẫn ở lại và tiếp tục nhận về sự cay đắng. Vòng 3 Ngoại hạng Anh 2024/25, Man United đối đầu với Liverpool và Casemiro bị thay sau 45 phút thi đấu. Người vào sân là Toby Collyer, cầu thủ có lần đầu tiên được chơi tại Ngoại hạng Anh.
Chẳng cần phải nói cũng biết mối quan hệ của Casemiro và Ten Hag đã đổ vỡ sau hành động ấy. Tiền vệ người Brazil chỉ có tên trong đội hình xuất phát của Man United thêm 2 lần trước khi Ten Hag bị sa thải.
H
LV mới của Man United là Ruben Amorim tiếp quản đội bóng trong tình trạng hỗn loạn. Báo chí luôn đặt tên Casemiro lên đầu trong danh sách “cần phải thanh lý gấp”. Từ đầu tháng 12/2024 tới hết tháng 1/2025, tiền vệ người Brazil chỉ được đá đúng 2 trận. Điều đó khiến nhiều người nghĩ rằng Amorim muốn đẩy Casemiro khỏi sân Old Trafford.
Thế nhưng, tất cả lại nhầm một lần nữa (giống như với Ancelotti trước đó). Ông thầy người Bồ Đào Nha thấy được điều mà giới truyền thông không thể thấy, đó là những buổi tập của Man United. Ruben Amorim chọn Casemiro là một trong những nhân tố chính cho bộ khung của Man United nên cần tiền vệ này hiểu rõ lối chơi và cách hệ thống vận hành.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao Amorim lại đặt cược vào Casemiro, cầu thủ đã ngoài 30 tuổi thay vì Ugarte, cậu học trò cũ ở Sporting Lisbon? Thứ nhất, Amorim nói thẳng với Ugarte là “cậu không còn như xưa”. Thứ hai, Amorim nhìn thấy được những phẩm chất của Casemiro, giống như Ancelotti trước đó.
Thực ra, ông thầy người Bồ Đào Nha không sử dụng Casemiro trong 2 tháng ấy còn có một ẩn ý khác. Amorim muốn lấy tiền vệ người Brazil làm tấm gương cho sự vượt khó. Trước đó, rất nhiều cầu thủ Man United đang có thói quen xấu là nhận định bản thân chắc chắn nằm trong đội hình chính nên không có động lực để phấn đấu và chăm chỉ tập luyện.
“Tôi muốn lấy Casemiro làm ví dụ điển hình. Cậu ấy bị cắt khỏi đội hình xuất phát và phải nỗ lực để lấy lại vị trí. Casemiro giành được vị trí ấy theo cách cực kỳ xứng đáng. Tôi muốn các cầu thủ hiểu rằng tôi đang cố gắng công bằng với tất cả”. Amorim sau này giải thích về quãng thời gian ấy.
Đây có thể nói là nước cờ “hiểm” nhưng cực kỳ chính xác của Ruben Amorim. Thời điểm ấy, Casemiro là điển hình của sự tiêu cực khi đã có tuổi (33 tuổi), lương cao (350.000 bảng/tuần). Nếu như cầu thủ người Brazil không làm tốt, ông thầy người Bồ Đào Nha có lý do để yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng bán đi để tái đầu tư.
Thế nhưng, may mắn (cũng là không may mắn) cho Amorim là Casemiro lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nên nhớ rằng, vươn lên đỉnh cao đã khó nhưng đi ngược từ vực sâu lên lại đỉnh cao còn khó gấp vạn lần. Đa phần các cầu thủ đều không làm được điều đó bởi phong độ và vị thế tại CLB là hai thứ rất khó để tìm lại được. Cần phải có rất nhiều yếu tố như tinh thần vững vàng, ý chí chiến đấu mãnh liệt cùng với sự thông minh và cần mẫn mới tạo nên được “cú ngược dòng ấy”. Đó là lý do Casemiro xứng đáng giành được sự tôn trọng từ giới mộ điệu.
Bóng đá không chỉ có tấn công mà còn phải phòng thủ nữa. Để nói về tầm quan trọng của Casemiro tại Man United lúc này, hãy nhìn vào thống kê sau. “Quỷ đỏ” đã thủng lưới 20 bàn tính trên mọi đấu trường trong mùa giải này, trong đó họ chỉ thủng lưới 5 bàn khi Casemiro có mặt trên sân! Khi tiền vệ người Brazil rời sân, Man United để thủng lưới tới 15 lần.
Chẳng cần phải nói đâu xa, hãy nhìn lại 2 trận đấu với Brighton (thắng 4-2) và Tottenham (hòa 2-2) gần đây. Man United giữ sạch lưới khi có Casemiro trên sân. Ngay sau khi cầu thủ này rời sân, đội chủ sân Old Trafford thủng lưới không chỉ 1 mà tới 2 lần.
Ruben Amorim rất muốn giữ Casemiro trên sân cho tới những phút cuối nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha còn có mối lo lớn hơn. Đó là bảo đảm thể lực cho tiền vệ người Brazil để cầu thủ này có thể ra sân trong mọi trận đấu. Cả hai phương án dự bị cho Casemiro lúc này, Ugarte và Mainoo, đều không đạt yêu cầu. Tài năng trẻ người Anh quá ham rê dắt thay vì quét bóng. Còn cầu thủ người Uruguay đọc trận đấu quá tệ nên thường xuyên để mất vị trí khi đối thủ chơi bài chạy chỗ ở khu vực giữa sân.
T
hực ra, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng đang có rắc rối khác liên quan đến Casemiro ngoài việc giữ chân. “Chúng tôi không biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Mục tiêu của tôi là tiếp tục tin tưởng Casemiro. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình. Tôi rất hạnh phúc khi có Casemiro trong đội hình. Cậu ấy thực sự quan trọng”. Đó là câu trả lời của Amorim khi được hỏi về việc gia hạn hợp đồng với Casemiro.
Hợp đồng của tiền vệ người Brazil cùng Man United sẽ hết hạn vào tháng 6 tới đây và còn điều khoản gia hạn thêm một năm. Theo như chia sẻ ở trên của Amorim, ông thầy người Bồ Đào Nha không thể quyết định việc Casemiro ở lại hay không. Vấn đề nằm ở chỗ mức lương của tiền vệ người Brazil quá lớn (350.000 bảng/tuần) trong khi sắp bước sang tuổi 34.
Thực sự đáng tiếc nếu Casemiro rời Man United trong mùa hè này
Nếu như gia hạn hợp đồng, Man United chắc chắn muốn Casemiro giảm lương. Đó là điều không cầu thủ nào muốn. Trong trường hợp cầu thủ này không đồng ý, không ngạc nhiên khi Man United lựa chọn phương án không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm và tìm người thay thế.
Đó sẽ là điều rất đáng tiếc với Amorim và cả người hâm mộ Man United nữa. Đã rất lâu rồi, họ mới thấy “Quỷ đỏ” chơi hay như vậy. Trong hệ thống 3-4-2-1 của Ruben Amorim, vị trí tiền vệ trung tâm cực kỳ quan trọng bởi phải đồng thời làm tốt cả 2 nhiệm vụ quét bóng và làm bóng. Casemiro đang làm quá tốt nhiệm vụ ấy dù sắp bước sang tuổi 34.
Thay cho lời kết, tác giả bài viết xin sử dụng lời phát biểu của Ruben Amorim về Casemiro, chiến binh chưa bao giờ từ bỏ, một trong số ít người có thể ngược dòng từ vực sâu lên đỉnh cao, sau chiến thắng 4-2 trước Brighton tại Ngoại hạng Anh.
“Tôi nghĩ cậu ấy là ví dụ điển hình cho mọi cầu thủ. Casemiro cực kỳ quan trọng với chúng tôi vào lúc này. Cậu ấy di chuyển nhiều, liên tục áp sát tầm cao với cường độ lớn. Tôi rất vui vì có Casemiro trong đội hình, những cầu thủ khác trong đội cần phải học tập cậu ấy.
Bóng đá thay đổi rất nhanh và các cầu thủ phải liên tục học hỏi và trau dồi để trở thành người giỏi nhất. Chiến thắng chỉ tới khi bạn làm đúng những gì cần làm. Casemiro từng nằm cuối danh sách ưu tiên khi tôi đặt chân tới Old Trafford, ngay cả Collyer cũng được xếp trên cậu ấy. Tuy nhiên, Casemiro đã trở lại đầy ngoạn mục để có tên trong đội hình chính và được triệu tập lên cả ĐTQG nữa”.
Đôi điều về Casemiro
Tên: Carlos Henrique Casimiro
Sinh nhật: 23/02/1992
Chiều cao & cân nặng: 1m85 & 84kg
Quốc tịch: Brazil
Vị trí sở trường: Tiền vệ phòng ngự
🏆 Danh hiệu Câu lạc bộ
São Paulo
🏅 Copa Sudamericana: 2012
Real Madrid
🏆 UEFA Champions League: 2013‑14, 2015‑16, 2016‑17, 2017‑18, 2021‑22
🥇 La Liga: 2016‑17, 2019‑20, 2021‑22
🏅 Copa del Rey: 2013‑14
🥇 Supercopa de España: 2017, 2019‑20, 2021‑22
🏆 UEFA Super Cup: 2016, 2017, 2022
🌍 FIFA Club World Cup: 2016, 2017, 2018
Manchester United
🥇 EFL Cup (Carabao Cup): 2022‑23
🏆 FA Cup: 2023‑24
🌎 Danh hiệu Đội tuyển quốc gia Brazil
U17 / U20
🏅 South American U-17 Championship: 2009
🏆 FIFA U-20 World Cup: 2011
🥇 South American U-20 Championship: 2011
Đội tuyển Brazil (seniors)
🏆 Copa América: 2019
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/11/2025 23:32 PM (GMT+7)